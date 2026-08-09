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Küçükçekmece'de bina boşluğuna düşen kadın ağır yaralandı

Küçükçekmece'de bina boşluğuna düşen kadın ağır yaralandı Haber Videosunu İzle
Küçükçekmece'de bina boşluğuna düşen kadın ağır yaralandı
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İstanbul Küçükçekmece'de dengesini kaybederek inşaat halindeki binanın boşluğuna düşen kadın ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Küçükçekmece'de dengesini kaybederek inşaat halindeki binanın boşluğuna düşen S.Ö. isimli kadın ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

Olay, saat 13.00 sıralarında Kanarya Mahallesi Zümrütü Anka Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki binanın kenarında bekleyen S.Ö. isimli kadın, dengesini kaybederek bina boşluğuna düştü. Düşmenin etkisiyle başını çarparak ağır yaralanan kadının yardımına çevredekiler koştu.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan S.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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