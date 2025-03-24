RTÜK, Darülaceze'de merhamet dolu bir akşam gerçekleştirdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 1895 yılından bu yana bakıma muhtaç yaşlılar, engelliler ve kimsesiz çocuklara yuva olan Darülaceze'de geleneksel "Kalpten Kalbe Hep Birlikte" iftar programını düzenledi. İstanbul'un merhamet yuvası Darülaceze'de, geçmiş ve geleceğin kuşakları bir araya geldi.

İftar programına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Darülaceze Başkanı Elmas Esra Ceceli İslam, İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici, Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Aygenli, çok sayıda bürokrat, iş dünyası temsilcisi ve medya mensubu katıldı.

"İYİLİĞİN KAMUOYUYLA PAYLAŞILMASINDA ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENİYORSUNUZ"

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bu özel mekânda sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" diyerek katılımcılara seslendi. Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, tüm katılımcıların bayramını kutlayan Bakan Göktaş, Darülaceze'nin insan sevgisinin, merhametin ve vicdanın yaşam merkezi olduğunu belirterek, "Burada bulunan her bir hikâye, sizler sayesinde toplumun daha geniş kesimlerine ulaşmasına vesile oluyor. Sizler, burada iyiliğin kamuoyuyla paylaşılmasında önemli bir rol üstleniyorsunuz" dedi.

Darülaceze'nin Sultan Abdülhamid Han'ın miraslarından biri olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda, İstanbul'a dünyanın en güzel sosyal yaşam şehrini kazandırmayı başardık" dedi. Bakan Göktaş, Darülaceze'nin hem İstanbul'un hem de dünyanın en güzel mimari eserlerinden biri olduğunu ifade etti.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: "DARÜLACEZE, MERHAMETİN EN GÜZEL SOMUT ÖRNEĞİDİR"

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Darülaceze'nin tarihsel önemine değindi. "Darülaceze, bu dünyadaki iyiliğin ve merhametin en güzel somut örneğidir" diyen Şahin, program öncesinde Arnavutköy'deki Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri sakinlerini ziyaret ettiğini belirterek, "Aile, çocuk ve kadın bizim kırmızı çizgilerimizdir" dedi.

Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam ise iftar öncesi yaptığı konuşmada, sosyal hizmetin yalnızca bir kamu görevi değil, aynı zamanda bir gönül işi olduğunu vurgulayarak, "Bize destek olan hayırseverlerimize, bağışçılarımıza ve gönüllülerimize minnettarız" dedi.

Programın sonunda, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a özel olarak tasarlanmış bir vazo hediye etti. Bakan Göktaş ve Başkan Şahin, Darülaceze sakinleriyle hatıra fotoğrafı çektirerek bu anlamlı akşamı ölümsüzleştirdi.

İftarın ardından, geleneksel Ramazan eğlenceleriyle devam eden program, katılımcılara eski Ramazanları hatırlatarak neşe getirdi. Ramazan'ın paylaşmanın, dayanışmanın ve iyiliğin zamanı olduğunu bir kez daha hatırlatan bu özel gece, Darülaceze sakinleri için unutulmaz anılara dönüştü.