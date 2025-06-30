Alevlerin arasında bir nefes: Yorgunluktan bitap düşen itfaiyeciler böyle dinlendi

Alevlerin arasında bir nefes: Yorgunluktan bitap düşen itfaiyeciler böyle dinlendi
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Alevlerin arasında bir nefes: Yorgunluktan bitap düşen itfaiyeciler böyle dinlendi
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Sakarya Taraklı'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınına müdahale sürüyor. Ancak yangının büyüklüğü ve gece boyu süren mücadele, kahraman itfaiye ekiplerini kelimenin tam anlamıyla yorgunluktan bitap düşürdü. Canlarını siper ederek alevlerle savaşan ekiplerin, kısa süreli molalarda dahi toprak üzerinde uyuyakaldıkları anlar, mücadelenin ne denli çetin geçtiğini gözler önüne serdi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek Bilecik sınırına kadar yayılan orman yangınına 700 personel, 200 araç, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 10 itfaiye aracı ve 20 personel ile 11 yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor.

Orman yangınında itfaiyecilerin yorgunlukla savaşı

GECE BOYUNCA ARALIKSIZ ÇALIŞMA

Yangının ilk anından itibaren karadan ve havadan yoğun müdahale başlatıldı. Ekipler gece boyunca aralıksız çalıştı; sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları da yeniden devreye girdi.

Orman yangınında itfaiyecilerin yorgunlukla savaşı

ALEVLERE MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Bölgedeki rüzgarın azalması, alevlerin yayılma hızını yavaşlattı; ancak yoğun duman nedeniyle görüş mesafesi düştü, bu da müdahaleyi zaman zaman zorlaştırıyor. Bölgede halen alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Orman yangınında itfaiyecilerin yorgunlukla savaşı

İTFAİYE EKİPLERİ ZOR ANLAR YAŞIYOR

Bölgede söndürme çalışmalarına katılan itfaiye ekipleri zaman zaman zor anlar da yaşıyor. Alevleri söndürebilmek için adeta canlarını siper eden itfaiye ekipleri, bir yandan da açlık, susuzluk ve yorgunluk ile mücadele ediyor.

Orman yangınında itfaiyecilerin yorgunlukla savaşı

TOPRAK ÜZERİNDE UYUYARAK DİNLENDİLER

Yorgunluktan bitap düşen ekiplerin, kısa süreli molalarda dahi toprak üzerinde uyuyakaldıkları anlar, mücadelenin ne denli çetin geçtiğini gözler önüne serdi.

Alevlerin arasında bir nefes: Yorgunluktan bitap düşen itfaiyeciler böyle dinlendi

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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