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Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok kente uyarı! Yoğun kar ve sağanak geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre yurdun tamamında soğuk hava etkisini gösterecek. Bazı şehirlerde yoğun kar yağışı beklenirken Marmara'nın batısında gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Aralık hava durumu raporunu yayınlayarak birçok kent için sağanak, fırtına ve yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Meteoroloji, yurdun Kuzey ve Doğu bölgelerinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışlar için vatandaşları uyardı.

MARMARA İÇİN SAATLİ UYARI

Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinde sağanak yağmur ve karla karışık yağış beklenirken Marmara'nın batısı gece saatlerinden itibaren yağışlı bir havanın etkisi altına girecek.

YOĞUN KAR ALARMI

Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun kar yağışı beklenirken 300 metre rakım üzerindeki bölgelerde kar yağışının etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, ulaşımda aksamalar, su baskınları ve heyelan riskine karşı dikkatli olunması yönünde vatandaşları uyardı.

FIRTINA UYARISI

Meteoroloji, özellikle Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Akdeniz'in Toroslar bölgesinde rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (70-80 km/sa) eseceğini bildirdi. Rüzgarın etkisiyle çatı uçması, kar savrulması gibi tehlikeler yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun doğusundaki dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi devam ediyor. Bölge sakinlerinin, kar yağışının yoğun olduğu alanlarda dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Ülkemizin İç ve Doğu bölgelerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olayları bekleniyor. Ayrıca yer yer sis oluşumunun ulaşımda görüş mesafesini düşürebileceği belirtilerek sürücülere dikkatli olunması konusunda uyarı yapıldı.

HAVA BUZ KESECEK

Meteoroloji'nin verilerine göre, hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer bölgelerde ise değişiklik göstermeyeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış uyarısı: Rize, Artvin ve Trabzon'un doğusunda kuvvetli yağış ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı bekleniyor. Sel ve su baskını riskine karşı önlemler alınmalı.

Fırtına alarmı : Rüzgarın etkili olduğu bölgelerde ulaşım aksaklıkları, çatı uçması gibi tehlikelere karşı dikkatli olunmalı.

Çığ ve buzlanma uyarısı : Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki yüksek kesimlerde çığ riskine karşı bölge sakinlerinin tedbirli olması istendi.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

EDİRNE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde Toroslar mevkisinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şekilde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 3°C

Parçalı çok bulutlu

DÜZCE °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu

KASTAMONU °C, 2°C

Parçalı çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, Kıyılarının yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şekilde esmesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu yağmurlu

TOKAT °C, 1°C

Çok bulutlu

TRABZON °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Kars çevreleri ve Erzurum'un kuzey çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın, bölgenin kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şekilde esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -10°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzeyi kar yağışlı

KARS °C, -10°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok kente uyarı! Yoğun kar ve sağanak geliyor
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