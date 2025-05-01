İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

İşçilerin günlük çalışma süresinin düşürülmesi için verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında bir asırdan fazladır emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor. İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Dolayısıyla Taksim, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy gibi merkezlerde üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

MECİDİYEKÖY'DE GERGİNLİK

Beşiktaş ve Şişli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na yürümek isteyen şahıslar bir araya geldi. Çeşitli sloganlar atan grup, polisin tedbir amaçlı kurduğu barikatı aşmak istedi. Polis ekipleri gruba izin vermezken, göstericilere dağılmaları yönünde uyarıda bulunuldu. Öte yandan, Mecidiyeköy'de toplanan grup ise Taksim'e yürümeye çalışırken kurulan barikatları geçmeye çalıştı. Ellerinde karanfillerle polis barikatının önüne gelen gruptakiler oturma eylemi yaptı. Ekipler her iki ilçede de uyarılara rağmen dağılmayan grupta yer alanları gözaltına aldı.

TÜRK-İŞ KARTAL'DA TOPLANMAYA BAŞLADI

TÜRK-İş, 1 Mayıs'ı bu yıl Kartal'da kutluyor. Çok sayıda işçi, sabah saatlerinden itibaren meydanda toplanmaya başladı.

DİSK TAKSİM ANITI'NA ÇELENK BIRAKTI

Sendikalar, Kazancı Yokuşu'nda 1977'de yaşanan kanlı 1 Mayıs'ta yaşamını yitirenleri andı. Daha sonra Cumhuriyet Anıtı'na geçildi, anıta 1 Mayıs çelengi bırakıldı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, buradaki törende açıklamalarda bulundu.

Çerkezoğlu, "İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü. Öncelikle 1 Mayıs 1977'de Taksim Meydanı'nda yitirdiğimiz arkadaşlarımızı, 1989'da Taksim'in ve 1 Mayıs'ın özgürleştirilmesi mücadelesinde yitirdiğimiz arkadaşımızı ve 1996 1 Mayıs'ında Kadıköy'de yitirdiğimiz arkadaşlarımızı saygıyla, özlemle anıyoruz." dedi.

Taksim Meydanı'nın kutlamalara kapatılmasını eleştiren Çerkezoğlu, "Yıllardır 1 Mayıs'ı ve Taksim Meydanı'nı özgürleştirmek için mücadele veriyoruz. 2010, 2011 ve 2012'de bu meydanda tam da burada dünyanın en büyük 1 Mayıs'larını yaptık. Ancak 2013'ten bu yana Taksim Meydanı yeniden yasaklı. Aslında bu barikatlar çok şeyi anlatıyor." şeklinde konuştu.