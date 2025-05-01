Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: İşçi ve işverenin refahını yükseltmek için çalıştık

İşçilerle bir araya geldi! Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız

Bakanlardan peş peşe Kanal İstanbul açıklaması: Kesinlikle yapacağız
15 gündür yoğun bakımda yatan Sırrı Süreyya Önder'den haber var

15 gündür yoğun bakımda yatan Sırrı Süreyya Önder'den haber var
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası! Soruşturma başlatıldı

9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da Taksim, Beşiktaş, Şişli, Kadıköy gibi merkezlerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyen bir gruba polis müdahale edince küçük çaplı arbede yaşandı. Ellerinde karanfillerle polis barikatının önüne gelen gruptakiler oturma eylemi yaptı.

İşçilerin günlük çalışma süresinin düşürülmesi için verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında bir asırdan fazladır emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor. İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Dolayısıyla Taksim, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy gibi merkezlerde üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

MECİDİYEKÖY'DE GERGİNLİK

Beşiktaş ve Şişli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na yürümek isteyen şahıslar bir araya geldi. Çeşitli sloganlar atan grup, polisin tedbir amaçlı kurduğu barikatı aşmak istedi. Polis ekipleri gruba izin vermezken, göstericilere dağılmaları yönünde uyarıda bulunuldu. Öte yandan, Mecidiyeköy'de toplanan grup ise Taksim'e yürümeye çalışırken kurulan barikatları geçmeye çalıştı. Ellerinde karanfillerle polis barikatının önüne gelen gruptakiler oturma eylemi yaptı. Ekipler her iki ilçede de uyarılara rağmen dağılmayan grupta yer alanları gözaltına aldı.

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

TÜRK-İŞ KARTAL'DA TOPLANMAYA BAŞLADI

TÜRK-İş, 1 Mayıs'ı bu yıl Kartal'da kutluyor. Çok sayıda işçi, sabah saatlerinden itibaren meydanda toplanmaya başladı.

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

DİSK TAKSİM ANITI'NA ÇELENK BIRAKTI

Sendikalar, Kazancı Yokuşu'nda 1977'de yaşanan kanlı 1 Mayıs'ta yaşamını yitirenleri andı. Daha sonra Cumhuriyet Anıtı'na geçildi, anıta 1 Mayıs çelengi bırakıldı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, buradaki törende açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

Çerkezoğlu, "İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü. Öncelikle 1 Mayıs 1977'de Taksim Meydanı'nda yitirdiğimiz arkadaşlarımızı, 1989'da Taksim'in ve 1 Mayıs'ın özgürleştirilmesi mücadelesinde yitirdiğimiz arkadaşımızı ve 1996 1 Mayıs'ında Kadıköy'de yitirdiğimiz arkadaşlarımızı saygıyla, özlemle anıyoruz." dedi.

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

Taksim Meydanı'nın kutlamalara kapatılmasını eleştiren Çerkezoğlu, "Yıllardır 1 Mayıs'ı ve Taksim Meydanı'nı özgürleştirmek için mücadele veriyoruz. 2010, 2011 ve 2012'de bu meydanda tam da burada dünyanın en büyük 1 Mayıs'larını yaptık. Ancak 2013'ten bu yana Taksim Meydanı yeniden yasaklı. Aslında bu barikatlar çok şeyi anlatıyor." şeklinde konuştu.

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
500

Yorumlar (35)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

apo meclise, halka jop :) akpnin harika yüzyılı

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme98
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJY:

BU POLİS NİYE İZİNSİZ YAPILAN FİLİSTİN GÖSTERİLERİNE MÜDAHELE ETMİYOR?????? NİYE SADECE MUHALEFETİN GÖSTERİLERİNE MÜDAHALE EDİYOR?????? GEZİ'DEN BERİ TÜRK POLİSİNE SAYGIM YADA SEVGİM KALMADI.

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme99
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCHP Savar:

taşkınlık yapanı atın içeri

Yorum Beğen95
Yorum Beğenme40
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımutluw can:

polisin maşa olarak kullanılmadığı günleri görmek dileği ile.

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme68
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıaykut333:

filistine gazzeye gösteri serbest, türk halkının hertürlü protestosu yasak

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme74
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Şu serserilerin ceplerine üç beş kuruş sıkıştırıp polisin önüne atıyorlar

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErol Birol :

Yatacak yeriniz yok sizin. Milleti hep ezin başka yaptığınız birşey de yok zaten.

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme47
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Bayram işçi bayramı ama işçi dışında herkes var

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgunay yanug:

polis durup dururken neden müdahele etsinki . HABERLERCOM iğrencsiniz

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısh5cpc96p5:

vay arkadaş ne taksimmiş her sene aynı hikaye biri izin vermez birileri girecem diye yırtılır bi çözüm yok yıllardır

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 35 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.