Japon deprem uzmanından yeni uyarı! 3 noktayı işaret etti

Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'a konuk olan Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremi yorumladı. Moriwaki, Ege Bölgesi'nin de risk altında olduğunu belirterek, "İzmir, Ayvalık ve Muğla'da 6 veya 6.5 büyüklüğünde deprem olabilir" dedi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde de hissedilirken; Sındırgı'da 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi de yaralandı.

"DEPREM ÇANAKKALE, BANDIRMA VE BURSA'YI ETKİLEYEBİLİR"

Balıkesir depremini yorumlayan Yoshinori Moriwaki, "Ben her zaman Türkiye'nin dört bölgede deprem olacağını söylüyorum. Onun içinden bir tanesi Marmara Bölgesi'dir. Tabii herkes bunu söylüyor ama Marmara Bölge derken Kuzey Anadolu Fayı'nın Kuzey Kolu var. Yani Adalar sonar Küçükçekme'denTekirdağ'a gidiyor denizin içinde ve Güney koluda, Gemlik, Bursa, Bandırma, Çanakkale'ye gidiyor. Ben birkaç yayında söyledim a ma Güney kolunun uzun zamandır depremi görmediği noktalar var.Özellikle Çanakkale ve Balıkesir tarafında her gün küçük ama sık sık deprem olduğu için tehlikeli olabilir diye konuştum.Yani bu bölgede şimdi bu bir hafta bakmak lazım bu 6.1 deprem ana deprem mi veya ana depremse de artçı depremler iki ay, üç ay sürecek.Çanakkale tarafı, Balıkkesir'den Bandırma ve Bursa'ya gidiyor. O tarafta etkileri olabilir. Onun için özellikle bu kenardaki bölgeye dikkat etmek lazım diye söyleyebilirim." dedi.

"İZMİR, AYVALIK VE MUĞLA RİSKLİ"

Ege Bölgesi için uyarılarda bulunan Moriwaki, "Ege tarafı Batı Anadolu grubu olarak, orası ince ve kısa fay hatta ama çok fay hatta var orada. Denizli'ye karşı doksan derece var ve o derece de yani Muğla olabilir ama sadece Muğla diye ben düşünmüyorum. Ege Bölge'nin İzmir'de de olabilir. İzmir'de 2020'de deprem oldu ama o İzmir'in kendisinin depremiydi. İzmir'de Yunanistan kaynaklı deprem olabilir. Kuzey'e gidiyoruz, Ayvalık tarafında ve Muğla'da olabilir. Yani Ege tarafında depremi görebilir. Ege'de 6 veya 6.5 büyüklüğünde deprem olabilir." ifadelerini kullandı.