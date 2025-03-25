İstanbul'da İftar Buluşması: İş, Akademi ve Medya Dünyası Bir Arada

"Haberler.com" ve "Sondakika.com" Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur ve Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ev sahipliğinde organize edilen iftar yemeğinde, Ramazan ayının bereketi ve dostluk ruhu yaşandı.

İş dünyası, akademi, medya ve kamu sektöründen önemli isimlerin katıldığı organizasyonda, günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmaların ardından sıcak sohbetler eşliğinde iftar gerçekleştirildi.

Av. Bedia Teymur'un davetiyle düzenlenen etkinlikte, Ramazan ayının bereketinin paylaşılması ve toplumdaki dayanışma ruhunun pekiştirilmesi hedeflenirken; katılımcılar, anlamlı mesajlar vererek manevi atmosferin tadını çıkardı.

Organize edilen davet programında, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, AFAD İstanbul İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Gelişim Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Aydın, Basın İlan Kurumu temsilcisi İbrahim Delibaş, DMO İstanbul Bölge Müdürü Aydın Akyürek, DOKAP Başkanı ve TSTK Genel Başkanı Hakan Gültekin, USKEF Genel Başkanı Umut Elbir, TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev, Journal of Global Strategic Management Baş Editörü ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cemal Zehir, UKSİED Başkanı Mustafa Topaloğlu, USKAİD Başkanı Av. Selman Yarayı, İŞKAGİD Başkanı Arzu Özkaya, TÜMBİAD Başkan Vekili Ömer El, RİBİAD Başkan Vekili Ali Rıza Şişman, RİBİAD Başkan Yardımcısı Mustafa Özel, TÜMBİFED Yönetim Kurulu Üyesi Maksut Okur ve A Spor Yorumcusu Güvenç Kurtar gibi isimler yer aldı.

Etkinlik boyunca verilen anlamlı mesajlarla Ramazan ayının manevi atmosferi vurgulanırken, katılımcılar arasında yapılan samimi sohbetler iftar yemeğine ayrı bir renk kattı.

Organizasyonun genel koordinatörlüğünü Arif Ekşi üstlenirken, etkinliğin sonunda Av. Bedia Teymur, tüm misafirlerine katılımları için teşekkür etti ve bu tür buluşmaların toplumdaki dayanışma ruhunu güçlendirdiğini belirtti.