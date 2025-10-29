Haberler

İstanbul'da cumhuriyet coşkusu! Görsel şölen mest etti

İstanbul'da cumhuriyet coşkusu! Görsel şölen mest etti
Güncelleme:
Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıldönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. İstanbul'da gerçekleşen kutlamalar ise dikkat çekti. Boğazda havai fişek gösterisi gerçekleştirilirken; Bağdat Caddesi'nde binlerce kişi cumhuriyetin yıldönümünü kutlamak için yürüdü.

  • Cumhuriyet'in 102. kuruluş yılı kutlamaları İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer şehirlerde yürüyüşler, konserler ve gösterilerle gerçekleşti.
  • İstanbul Boğazı'nda havai fişek gösterisi düzenlendi.
  • Kutlamalara CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer üst düzey isimler katıldı.

Cumhuriyetimizin 102. kuruluş yılı, Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlandı. İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer birçok şehirde düzenlenen yürüyüşler, vatandaşların birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi.

Tüm ülkeyi saran bayram havasında, çeşitli etkinlikler, konserler ve gösteriler düzenlendi. Yerel halkın yoğun katılım gösterdiği kutlamalarda, Cumhuriyet'in değerleri ve kazanımları bir kez daha gururla anıldı. Çocuklardan yaşlılara herkesin katıldığı etkinliklerde, coşku ve mutluluk içinde bir araya gelen insanlar, Cumhuriyet'in 102. yılına anlamlı bir şekilde tanıklık ettiler.

İSTANBUL'DA BÜYÜK COŞKU

Megakent İstanbul'daki kutlamalar ise coşkunun en yoğun olduğu kentlerden biri oldu. Çok sayıda ilçede gerçekleşen kutlamalara on binlerce vatandaş katıldı.

BOĞAZ'DA GÖRSEL ŞÖLEN

Cumhuriyetin 102'nci yılı kutlamaları kapsamında İstanbul Boğazı'nda havai fişek gösterisi yapıldı. Ortaya çıkan görsel şölen ise mest etti.

BAĞDAT CADDESİ'NDE ON BİNLERCE KİŞİ YÜRÜDÜ

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Suadiye'den başlayan yürüyüş Göztepe'ye kadar devam etti. Motosiklet kortejiyle başlayan yürüyüşe yüzlerce kişi yoğun ilgi gösterdi.

Kutlamalara, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve vatandaşlar katıldı. Türk bayraklarıyla caddeyi dolduran vatandaşlar, marşlar söyleyerek Cumhuriyet'in 102'nci yılını kutladı.

BEŞİKTAŞ'TA COŞKULU KUTLAMA

Beşiktaş Belediyesi ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bir kortej yürüyüşü ve konser düzenledi. Yürüyüşe Beşiktaş Belediye Başkanvekili Ömer Rasim Şişman, meclis üyeleri ve yüzlerce vatandaşlar katıldı. Dolmabahçe Sarayı'nın önünde toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla Beşiktaş Barbaros Meydanı'na kadar yürüdü. Meydanda kurulan dev sahnede sergilenen DJ gösterisi ile gösteri devam etti. Kalabalık marşlar, şarkılar ve coşkuyla Cumhuriyet'in 102. yılını kutladı. Gösteri havai fişek gösterisi ile son buldu.

ÜST DÜZEY İSİMLER KATILDI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Fatih Vatan Caddesi'nde de resmi tören düzenlendi. Saat 10.30'da başlayan törene, İstanbul Valisi Davut Gül, 1'inci Ordu Komutanı ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Arslan ile kamu-kurum kuruluşlarının başkan ile müdürleri katıldı. Törenin başlangıcında Davut Gül, İBB Başkan Vekili Nuri Arslan, Orgeneral Bahtiyar Ersay, askeri araca binerek halkı selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Ayrıca tören nedeniyle Vatan Caddesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Serhat Yılmaz
Haber YorumlarıMGk:

Bir zebaniler eksik

