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Son Dakika: İstanbul'da 5 katlı metruk bina araçların üzerine çöktü

Yaşam Haberleri

Son Dakika: İstanbul'un Güngören ilçesinde boş bir bina araçların üstüne çöktü, bir kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Öğle saatlerinde Güngören'de boş bir binada çökme meydana geldi. Bina yol kenarında park halindeki araçların üzerine çöktü. Araçlardan birinde bulunan 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerinde itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: İstanbul'da 5 katlı metruk bina bir aracın üzerine çöktü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

İtfaiye 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler Son Dakika

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