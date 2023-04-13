Son Dakika: İstanbul'da 5 katlı metruk bina araçların üzerine çöktü
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Son Dakika: İstanbul'un Güngören ilçesinde boş bir bina araçların üstüne çöktü, bir kişi yaralı olarak kurtarıldı.
Öğle saatlerinde Güngören'de boş bir binada çökme meydana geldi. Bina yol kenarında park halindeki araçların üzerine çöktü. Araçlardan birinde bulunan 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerinde itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sürüyor.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam