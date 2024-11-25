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4 ilde daha okullar tatil edildi

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Yoğun kar yağışı nedeniyle Sivas, Kastamonu Bayburt ve Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde okullar bir gün daha tatil edildi.

Dört ilde daha okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi.

SİVAS'TA OKULLAR 1 GÜN DAHA TATİL

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürecek yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullarda 26 Kasım Salı günü eğitim ve öğretime ara verildiğini belirtti. Şimşek, paylaşımında "Kar yağışının keyfini çıkarmaya devam" ifadesini kullandı.

KASTAMONU'DA TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Kastamonu'nun Merkez ilçesinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Kastamonu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Merkez ilçede kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 26 Kasım Salı günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "Bölgemizde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Merkez ilçemizde 26 Kasım Salı günü taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi" ifadelerine yer verildi.

BAYBURT'TA UZATMA KARARI

Bayburt'ta da olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime verilen kar tatili bir gün daha uzatıldı. Salı günü de okullar tatil olacak.

Konuya ilişkin Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezi ve ilçelerde 26 Kasım 2024 Salı günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personeller de aynı gün idari İzinli sayılacaktır" ifadeleri yer aldı.

ADANA TUFANBEYLİ'DE DE UZATILDI

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın da eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bugün eğitime ara verilen ilçede kar ve buzlanma ihtimalinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşullarına karşı 26 Kasım Salı günü de eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

4 ilde daha okullar tatil edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
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