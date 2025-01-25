Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cenazelerinde gözyaşı döktüğü ailenin bilinmeyenleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında ölen aynı aileden Bilal Gültekin, Sena Gültekin, Rümeysa Gültekin, Enes Gültekin, Yusuf Sinanettin Gültekin, Muhammet Gültekin, Bekir Sadık Gültekin ve Sümeyye Güner'in cenaze törenine katıldı.

"DOSTLUĞUMUZ, KARDEŞLİĞİMİZ VARDI"

Aynı aileden 8 kişinin tabutlarının yan yana konulduğu cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından, "Uğurlamakta olduğumuz 8 kardeşimize, Rabb'imden, kendilerine rahmetiyle tecelli etmesini niyaz ediyorum. Makamları ali olsun. Az önce hocamın da ifade ettiği gibi şüheda sınıfında hepsini haşru cem eylesin. Tabii Mehmet Bey, benim milletvekili arkadaşım, parlamentoda görev ifa ettik. Ailece uzun yıllar bir dostluğumuz, bir kardeşliğimiz vardı. Şimdi bir komşuluk hakkını da ifa etmek için bugün buradayız" dedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cenazeler kılınan cenaze namazının ardından Kılıçarslan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın defin sırasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

ANNESİNİ ARAYIP HELALLİK İSTEMİŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cenaze namazına katılıp gözyaşı döktüğü aileden Türk Hava Yolları personeli olduğu öğrenilen Sena Gültekin'in, alevlerin oteli sardığı anlarda AK Parti kurucular kurulu üyesi olan annesi Habibe Güner'i telefonla arayarak helallik istediği öğrenildi.

AİLEYLE DOSTLUĞU YILLAR ÖNCESİNE DAYANIYOR

Peki Erdoğan'ın cenaze namazında gözyaşı döktüğü aileye yakınlığı nereden geliyor? AK Parti'ye yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan seneler önce Türkiye onları henüz tanımamışken Bolu'da bir kaza geçiriyorlar ve hastaneler onları almıyor. O esnada bu aileden birileri Erdoğan'ı tanıyor ve hastane sürecinde maddi manevi her türlü yanlarında duruyorlar.

ERDOĞAN DA ANLATMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 2018 yılında yaptığı bir konuşmada Bolu yaşadığı süreçle ilgili şu ifadelere yer vermişti: "Ben bir trafik kazası geçirdim arkadaşlarımla beraber bir seçim çalışmasına giderken. Bu garibim Osman'ın (Osman Aşkın Bak) eline ilaç şişesi verildi, o tutuyor serumu biz 4 kişi ambulansın içinde yatıyoruz. Bu da yetmedi geldik Bolu'ya, Bolu'da da hastane soruyor sigortalı mısın emekli misin? Komadayız yatıyoruz işte daha neyi soruyorsun?"