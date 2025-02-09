Edirne'de Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi' kutlandı

Keşan'ın Çamlıca köyünde korku masalı ve hikayelerin anlatılmasının ardından, gençlerin beyaz çarşaf giyip camları vurarak köylülerin korkutulduğu 'Bocuk Gecesi' kutlaması yapıldı. Bu yıl 17'ncisi düzenlenen 'Bocuk Gecesi'ne, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelenler katıldı.

Türk Patent Enstitüsü'nce 'Çamlıca Bocuk Gecesi' olarak tescillenen ve Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girebilmesi için çalışmalar başlatılan etkinlikte, antik dönem, Ortaçağ ve bölgenin etkileşim içinde bulunduğu diğer kültürlerin izlerini taşıyan koreografiler ile gösteriler sahnelendi.

EV SAKİNLERİ KORKUTULDU, KABAK TATLISI İKRAM EDİLDİ

Etkinlik alanına kurulan alternatif sahnelerde ise canlı müzik ve DJ performansları sunuldu. Beyaz ya da kırmızı çarşaf giyip yüzlerini boyayan gençler, konuklara kabak tatlısı dağıttı. Sokaklara çıkan yüzleri boyalı ve maskeli kişiler, pencere ve kapılara vurarak ev sakinlerini korkuttu.

"KENDİMİ BİLDİM BİLELİ BU GECEYİ KUTLUYORUZ"

Çamlıca köyü sakinlerinden Nursel Engin, geceye özel kabak pişirip gelenlere ikram ettiğini belirterek, "Bu gelenek yıllardan beri devam ediyor ve kutlama yapıyoruz. Bugüne özel kabak pişirdik, gelenlere de ikram ediyoruz. Ben kendimi bildim bileli Bocuk Gecesi'ni kutluyoruz. Umarım daha uzun süre devam eder" dedi.

Kadriye Keçmen de (75), geleneğin yaşatılmasından dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Keçmen, "Büyüklerimiz hep bize bocuk gelip almasın diye kabak pişirip ikram edin derlerdi. Ben de bu gece onun için kabak pişirdim. Gençler de gelip bizi korkuttu. Gerçekten çok mutlu olduk, çünkü bir gelenek yaşatılıyor" diye konuştu.

"KOSTÜMÜMÜZÜ GİYİP MAKYAJIMIZI YAPTIK"

Etkinliğe Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden gelen Banu Gezer ise "Lüleburgaz'dan geliyorum. İlk kez katılıyorum Bocuk Gecesine. Aslında çok fazla bilgim yoktu. Kostümümüzü giyip, makyajımızı yaptık. Bu sene kısmet oldu gelmek. Çok eğlenceli geçiyor gece. Umarım böyle devam eder" dedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden gelen Dilay Şen de kendisinin de bir Balkan göçmeni olduğu için geleneği yaşatmak istediklerini kaydetti. Şen, "Ben bunun Halloween'dan daha eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Balkan kültürünün yanı sıra buradaki korku temaları da harika. Kötü ruhların kovulduğuna inanılan bir gelenek olduğunu biliyorum. Balkanlar'da bu tür adetler vardır. Ben de Balkan göçmeniyim" ifadelerini kullandı.

BOCUK GECESİ NEDİR?

Ortaçağ'dan kalma bir gelenek olduğu belirtilen Bocuk Gecesi'nde, inanışa göre 'Bocuk' denen varlığın eve gelmemesi ve kötülük yapmaması için her evde mutlaka kabak pişirilir. Gecede kabak tatlısı, ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı, ceviz gibi yiyecekler yeniliyor. Aile halkı, komşular ve akrabaların katıldığı gecede kabağın yanı sıra mutlaka akıtma yapılması da ayrı bir önem taşıyor. Gençler, çarşaflara bürünerek komşularını 'Bocuk geliyor' diye korkutur. 'Bocuk' diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde insan görünümünde gezdiğine inanılır. Bocuk Gecesi, ayrıca kışın en sert gecesinin simgesi olarak kabul görüyor. Gece suya atılan tahta, sabah suyun üzerinde donmuş olarak bulunursa, o evdeki kişilerin o yıl boyunca sağlıklı, sıhhatli, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılıyor.