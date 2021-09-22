Validebağ Korusu nerede? Validebağ Korusu koruma altında mı? Validebağ Korusu son dakika gelişmeleri!

Validebağ Korusu nerede? Validebağ Korusu'nda neler oluyor? sorularının yanıtı araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Validebağ korusunun konumu ve tarihi gündemdeki haberler le birlikte gündeme geldi. 1999 yılında 1'inci Derece Doğal Sit Alanı olarak tescillenen Validebağ Korusu'na 21 Eylül sabahının erken saatlerinde bir kez daha iş makineleri girdi. Peki, Validebağ Korusu'nda neler oluyor? Validebağ Korusu koruma altında mı? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

VALİDEBAĞ KORUSU NEREDE?

Validebağ Korusu ya da Adile Sultan Korusu, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan ve 354 bin m2 alana sahip olan, İstanbul'un Anadolu yakasının ikinci en büyük yeşil alanıdır. Kadıköy ilçesinin Koşuyolu; Üsküdar'ın Altunizade ve Barbaros mahallelerinin kesiştiği noktada yer almaktadır.

Altunizade, Koşuyolu ve Acıbadem mahalleleri arasında bulunan Validebağ Korusu, Türkiye'nin 485 kuş türünden 130'una ve 400'ü aşkın kelebek türünden 31'ine, İstanbul'daki 2000 tür otsu bitkinin 200'üne ev sahipliği yapıyor.

1. Derece Doğal Sit Alanı olan koruda, 101 tür ağaç, ağaççık ve çalı saptanmış. Bazıları anıt ağaç statüsünde.

ADİLE SULTAN HAKKINDA

Türk Divan edebiyatı şairi.Âdile Sultan, 23 Mayıs 1826 tarihinde dünyaya geldi. Sultan II. Mahmut'un kızı, Sultan Abdülmecid'in kız kardeşidir.

Âdile Sultan 1826 yılında, İstanbul'da, Sultan 2. Mahmut ile eşlerinden Zernigar Sultan'ın kızı olarak doğdu. Babası Sultan 2. Mahmut sanatçı kişiliği ile öne çıkmış, özellikle hat ve musiki ile yakından ilgilenmiş bir padişahtı. Âdile Sultan sarayda çok iyi bir eğitim gördü, daha sonra da Kaptan-ı Derya Mehmet Ali Paşa ile evlendi. Adile Sultan, 12 Şubat 1899 tarihinde vefat etti.

VALİDEBAĞ KORUSU'NDA NELER OLUYOR?

İstanbul Anadolu Yakası'nın en büyük doğal yeşil alanlarından Validebağ Korusu'na bir kez daha iş makineleri girdi.

MOLOZ VE KUM DÖKTÜLER

Sabahın erken saatlerinde koruya gelen belediye çalışanları, bölgeye moloz ve kum döktü. Bölgedeki gönüllüler, iş makinelerinin koruya girdiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Validebağ Korusu, 1999'da "doğal SİT alanı" olarak tescillendi. 2014'te iki yıllığına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) devredilen koruyla ilgili tartışmalar 2014'te başladı.

Üsküdar Belediyesi Meclisi Mart 2020'de, "olağanüstü" gündemle toplandı ve mülkiyeti Hazine'ye ait olan korunun 261 bin metrekarelik bölümünü bakım ve onarım gerekçesiyle Üsküdar Belediyesi'ne tahsis etti.

Bu gelişmeden yaklaşık bir yıl sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 24 Nisan'da Üsküdar'ı ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından Validebağ Korusu'nda Üsküdar Belediyesi'yle "Düzenleme ve Rehabilitasyon Projesi"ni hayata geçireceklerini duyurdu.

18 Haziran'da yaptığı konuşmada, 21 Haziran Pazartesi günü korudaki projenin başlayacağını açıklamasının ardından ise mahalle sakinleri koruda nöbet başlattı. 17,6 milyon liralık "Rehabilitasyon ve Düzenlenme İşi" ihalesi ile koruda 88 dönümlük alana saha çimi döşenmesi planlanıyordu. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI TÜRKMEN'DEN AÇIKLAMA



Validebağ Gönüllüleri'nin sosyal medyaya yansıyan peş peşe açıklamalarının ardından Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Üsküdar Belediyesi'nin hesaplarından art arda iki açıklama geldi. Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan Türkmen şu ifadeleri kullandı;

"Koru'nun içinde çocuklar koşsun, insanlarımız spor yapsın, sabahları gelinsin, yürünsün istiyoruz. Yapılan çalışma; betonlaşan, yürümeyi imkansız kılan yolun doğal toprakla düzenlenmesidir, halkımızın talebidir. Daha önce defalarca duyurduk, kamuoyuna saygıyla yine duyuruyoruz."

BİR AÇIKLAMA DA ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NDEN

Üsküdar Belediyesi'nden yapılan paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı;

"Koru'ya dökülen molozları temizliyoruz, moloz döküyorsunuz diyorlar. Bozulan yürüme yollarını doğal toprakla düzenliyoruz, yapamazsınız diyorlar. Validebağ Korusu halkındır! Sadece bizim olsun kimse gelmesin diyen küçük bir grubun algı operasyonuna kurban edilemez, etmeyeceğiz."

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