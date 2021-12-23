Vali Aydın Baruş Hekimhan'da Muhtarlarla Bir Araya Geldi

AYDIN (Habermetre) - Vali Aydın Baruş Hekimhan İlçesinde kurum müdürleri ile muhtarları bir araya getirerek sorunların ilk elden çözülmesi için toplantı düzenledi.

Toplantıya Vali Aydın Baruş, İlçe Kaymakamı Muhammet Öztaş, İlçe Belediye Başkanı Turan Karadağ, Kurum Müdürleri, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Mahalle Muhtarları ve Kanaat Önderleri katıldı.

Öğretmenevi Konferans Salonunda ilçenin sorunlarının müzakere edilerek talep ve isteklerin dinlendiği ve çözüm geliştirilmesi yönünde görüşlerin alındığı toplantıda; mahalle muhtarları sorun, talep ve önerilerini şifai olarak iletirken toplantı esnasında ilgili daire müdürleri de muhtarların sorun ve taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hekimhan'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Vali Aydın Baruş, "Muhtar toplantılarımız, ilçemizin sorunlarına çözüm bulmak, muhtarlarımızın dilinden vatandaşlarımızın sorunlarını, taleplerini dinlemek onlara çözümler bulabilmek böylece vatandaşlarımızın mutluluğuna, huzuruna katkıda bulunabilmek, güvenli bir ortamda hayatlarını sürdürebilmelerini sağlayabilmek böylece milletimizin birlik ve beraberliğine olan inancımızı pekiştirmek ve Türkiye olarak mutlu ve huzurlu bir ülkenin fertleri olmak için kamu hizmetlerini sürdürebilmemiz açısından önemli. Öncelikle vatandaşlarımızın güvenliğini, huzurunu sağlayacağız, ondan sonra ihtiyaç duyduğu temel altyapı hizmetlerini mümkün olduğunca hızlı ve zamanında götürülmesini sağlayacağız, eğer yoksunluk yaşayanlar varsa onlara devletin şefkat elini uzatarak elimizden geleni yapacağız. Türkiye olarak, büyük bir millet olarak birlikte yaşamanın mutluluğunu hep birlikte hissedeceğiz.

Hekimhan yüzyıllar boyunca kervan yollarının üzerinde, geçiş noktası olması sebebiyle tarihi bir ilçemiz. İlçemiz madenler bakımından zengin bir ilçe. Burada büyük yatırımlar var. Bu yatırımların vatandaşımızın da huzurunu bozmadan ülkemiz ekonomisine kazandırma çalışmalarını yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda burada önemli bir ekonomik hareketlilik olacak. Bu ekonomik hareketlilikten bu toprağın insanları da faydalanacak, istifade edecek. İlçedeki hizmet sektörünün de gelişerek istihdamın artmasıyla vatandaşımızın refahının, huzurunun artacağını düşünüyoruz. Bunun için de planlama çalışmalarını yapıyoruz. Diğer taraftan da çocuklarımızın eğitim hizmetlerinin aksamaması içinde fiziki mekanların iyileştirilmesi için okul yapımlarımız devam ediyor. Gençlik ve spor hizmetlerimiz de devam ediyor. Önemli olan buralardan çocuklarımızın, gençlerimizin iyi bir hizmet alması, spor yapabilmesi ve ülkemizin geleceğine katkı sunabilecek sağlıklı bireyler yetiştirilmesi.

Değerli muhtarlar biz sizleri elimiz, kolumuz olarak görüyoruz. Sizlerin dile getirdiği sorunların hepsi çözülmeyebilir ama sizden bunları dinlemek bunlara vakıf olmak bizim görev bilincimizi arttırıyor. Vatandaşlarımıza hizmet noktasında nelere dikkat etmemiz gerektiği hususunda yön gösteriyor. Onun için bu güne kadar yapmış olduğunuz çalışmalar münasebetiyle çok teşekkür ediyorum. Bundan sonrada vatandaşlarımızın mutluluğu için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantının ardından yapımı devam eden Sakarya Ortaokulu inşaat alanında incelemelerde bulunan Vali Aydın Baruş, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Aydın Baruş, incelemelerinin ardından Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Futbol sahasının açılışını gerçekleştirdi. Kapalı Spor Salonundaki incelemelerin ardından Sentetik Çim Sahasının açılışında konuşan Vali Baruş; "Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu sentetik çim saha ile Hekimhan'lı gençlerimiz daha güzel ortamlarda sporsal aktivitelerini gerçekleştirecekler. Buranın Hekimhan'ımıza kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımıza ve Bakan Yardımcımız İhsan Baydaş'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Son olarak 2021 yılında Kuzey Irak Başika Üs Bölgesinde teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırı sonucu şehit olan Top. Uzm. Çvş. Hacı Halil Kızılay'ın ailesi ve Kıbrıs Muharip Gazisi Er Yakup Parmaksız'ı ziyaret eden Vali Aydın Baruş, devletimizin her zaman şehitlerimizin ailelerinin ve Gazilerimizin yanında olduğunu, bir sıkıntıları oldukları takdirde Kaymakamımız veya doğrudan kendisine ulaşmalarını söyleyerek ailelerle bir süre sohbet etti.

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