Ünlü oyuncunun 'kirli çamaşırları' ortaya serildi: Yamyamlıktan tecavüz iddialarına

BOŞANMA AÇIKLAMASINDAN SONRA İDDİALAR BİRER BİRER ORTAYA ÇIKTIÖzellikle de rol aldığı Beni Adınla Çağır (Call Me By Your Name) adlı filmle kariyerinde çok iyi bir çıkış yakalayan Armie Hammer, son olarak genç bir kadının kendisine yönelttiği tecavüz suçlamasıyla gündeme geldi.

BOŞANMA AÇIKLAMASINDAN SONRA İDDİALAR BİRER BİRER ORTAYA ÇIKTI

Özellikle de rol aldığı Beni Adınla Çağır (Call Me By Your Name) adlı filmle kariyerinde çok iyi bir çıkış yakalayan Armie Hammer, son olarak genç bir kadının kendisine yönelttiği tecavüz suçlamasıyla gündeme geldi. Adını Effie olarak belirten 24 yaşındaki genç kadın, 34 yaşındaki iki çocuk babası Hammer'a yönelik tecavüz iddialarını gözyaşları içinde dile getirdi. Ama bu, Armie Hammer'ın adının karıştığı ilk skandal değil. Son bir yıldır çeşitli şekillerde basına yansıdı onunla ilgili bu iddialar. Bunların birer birer ortaya çıkması da eşi Elizabeth Chambers ile boşanma kararı aldıklarını açıklamalarından sonra oldu. Çift her ne kadar boşanma sebebiyle ilgili açıklama yapmayıp çocuklarının hatırına dost kalacaklarını söylese de sonradan ortaya atılan iddialar Chambers'ın geleceğini şekillendiren unsurlar olarak görüldü.

YAMYAMLIK İDDİALARI Armie Hammer, Effie adlı genç kadının iddialarından birkaç ay önce "yamyamlık" iddialarıyla gündemdeydi. Geçtiğimiz ocak ayında basına yansıyan haberlere göre, kısa bir süre ilişki yaşadığı model Courtney Vucekovich, oyuncu hakkında şaşırtan sözler sarf etti. Geçtiğimiz haziran ayında Hammer ile ilişki yaşayan 34 yaşındaki Vucekovich, Hammer'ın cinsel içerikli fantezilerini kendisine de anlattığını belirterek "Bana kaburgalarımı kırıp mangal yapmak ve yemek istediğini söyledi" dedi. Genç kadın, Hammer'ın, ilişkilerinin çok erken evresinde bu sözleri sarf ettiğini de ekledi. Bu arada Armie Hammer'ın çeşitli kadınlara "kanlarını içmek istediğini" belirttiği mesajları da basına yansıdı.

BENZER İDDİA BAŞKA BİR ESKİ SEVGİSİNDEN DE GELDİ Armie Hammer, kısa bir ilişki yaşarığı Paige Lorenze tarafından da şiddet uygulamakla suçlandı. İlişkileri sırasında Lorenze'nin annesiyle de tanıştı Hammer. Pagie Lorenzo daha sonra bir dergiye verdiği röportajda Hammer ile ilişkisi sırasında, aktörün kendisine doktora gidip kaburgasını aldırması çünkü onları yemek istediğini söylediğini iddia etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Birbirlerinin gençlik aşkı olan ve erken yaşta evlenen Armie Hammer ile Elizabeth Chambers, bir zamanlar Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biriydi. İlk gençlik yıllarında başlayan aşklarını önce evlilik, sonra da iki çocukla taçlandıran ünlü çift, geçen yaz yaptıkları duyuruyla hayranlarını şoke etti. Ama son dönemde basına yansıyan iddialar bu şaşkınlığı daha da artırdı. İddialara göre yakışıklı oyuncu, 10 yıllık eşini sosyal medya üzerinden aldattı. Üstelik çok sayıda kadına cinsel içerikli, sınırları zorlayan mesajlar gönderdiği de ileri sürüldü.

BOŞANACAKLARINI AÇIKLAMIŞLARDI

Rol aldığı Beni Adınla Çağır (Call Me By Your Name) adlı filmle kariyerinde daha da yükselen Armie Hammer ile ilgili şoke edici bir iddia ortaya atıldı. İlk gençlik yıllarında aşık olup evlenen 34 yaşındaki Armie Hammer ile 38 yaşındaki Elizabeth Chambers ile Hollywood'un mutlu çiftleri arasında gösteriliyordu. Fakat geçen yaz boşanacaklarını açıkladılar. Hammer, boşanma kararını sosyal medya sayfasında "13 yıl en iyi arkadaş, ruh eşi, partner ve ebeveyn olarak sürdürdükleri birlikteliklerini bitirme kararı verdiklerini" duyurmuştu.

ŞOKE EDEN İDDİALAR

Fakat bu boşanma kararı ile ilgili şoke eden iddialar ortaya atıldı. Elizabeth Chambers'ın yakın bir arkadaşı basına, Armie Hammer'ın çok sayıda kadına cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini ve onlarla fantezilerini gerçekleştirmek istediğini ileri sürdü. Aktörün tecavüz içereni de dahil birçok fantezisini, Instagram üzerinden direkt mesajlarla bu kadınlara anlattığını da ekledi.

CHAMBERS BUNLARDAN BEZDİ

Arkadaşı, bu kadınlardan bazılarının Elizabeth Chambers'a ulaştığını, onun da anlatılanları duyunca büyük bir şaşkınlık yaşadığını da ileri sürdü. Chambers'ın bütün bunlardan bezdiği de arkadaşının iddiaları arasında. Armie Hammer ile ilgili bu iddialar ilk olarak Twitter'da gündeme geldi. Aktörün, bir Instagram sayfası üzerinden çeşitli kadınlara yazdığı ileri sürülen mesajlar, sosyal medyaya sızdırıldı. Bunların bazıları 2016 yılında, yani Hammer ile Chambers'ın evliliğinin "mutlu" bir şekilde devam ettiği düşünülen bir dönemde bazıları da 2020 yılında kaleme alınmıştı. Bu mesajların ortaya çıkmasının Elizabeth Chambers için kelimenin tam bir şok olduğu da genç kadının arkadaşı tarafından basına yansıtılanlar arasında. Armie Hammer'ın cinsel içerikli mesaj gönderdiği bazı kadınların Chambers'a ulaştığı da iddia edildi. İki çocuk annesi Chambers, önceleri bunları kabul etmekte zorlansa da sonradan gerçek olduklarını anladı. Elizabeth Chambers'ın, kocasının bu iddialar ortaya çıkana kadar hiç bilmediği bu yönünü duyunca da onu bir canavar olarak görmeye başladığı da ileri sürülenler arasında.

'MARQUIS DE SADE İLE AKŞAM YEMEĞİ YEMEK İSTERİM'

Armie Hammer hakkında ortaya atılan iddialar arasında en çarpıcı olanlardan biri de bir kadına gönderdiği "Seni yemek istiyorum" diye başlayan ve yamyam olduğunu yazdığı mesajıydı. Bu mesajı alan kadının travma geçirdiği ve psikolojik tedavi gördüğü de öne sürüldü. Bu arada Hammer'ın geçen yılın kasım ayında bir dijital platforma verdiği röportaj da bu iddiaların ardından yeniden gündeme geldi. Hammer, o röportajda kendisine yöneltilen "Hangi tarihi kişilikle akşam yemeği yemek isterdiniz?" sorusuna Marquis de Sade diyerek yanıt vermişti. Tam adı Donatien Alphonse François le Marquis de Sade olan Fransız aristokrat ve felsefe yazarı, sert içerikli erotik yazılarıyla biliniyordu. 29 yılını hapishanede, 13 yılını akıl hastanesinde geçirdi.

ROL ARKADAŞIYLA KAÇAMAK İDDİALARI

Hammer'ın adı geçtiğimiz ekim ayında da Rebecca adlı filmde birlikte rol aldığı Lily James ile söylentilere karışmıştı. Pursuit of Love adlı yapımda babasını canlandıran 10 yıllık evli, 4 çocuk babası 50 yaşındaki Dominic West ile kaçamağı görüntülenen İngiliz oyuncu Lily James'in, Rebecca filmindeki rol arkadaşı Armie Hammer'ın da eşinden ayrılmasına yol açtığı ileri sürülmüştü. Rebecca filminin setinde çalışanların iddialarına göre Lily James, çekimler sırasında Armie Hammer'a karşı flörtöz yaklaşımlar sergiliyordu. Tanıkların iddiasına göre Hammer da bu yaklaşıma kayıtsız kalmıyordu. İddialara göre filmin çekimlerinde Lily James, rol arkadaşına uzun ve sevgi dolu bakışlarla bakıyordu.

GİZEMLİ KADINDAN MESAJLAR

Hammer ve Chambers'ın iki çocuklu ve mutlu evliliği, yakışıklı aktörün, başrollerini Lily James ile paylaştığı Rebecca filminin çekimlerinin bitmesinden sonra tepetaklak gitmeye başlamıştı. Evliliklerindeki bu sarsıntıyı atlatmaya çalışan Hammer ve Chambers, koronavirüs karantinasını da Cayman Adaları'nda birlikte geçirdi. Fakat bu süreçte de çift evliliklerini kurtarmak bir yana bitirmeye kesin olarak karar verdi. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, eşi Elizabeth Chambers, Armie Hammer'ın telefonunda 'Adeline' adında gizemli bir kadından gelen tutku dolu mesajlar buldu. Lily James'in film setlerindeki program çizelgelerinde 'Adeline' ismini kullandığı da biliniyor. Bu durum da filmde birbirine aşık olan bir çifti canlandıran iki rol arkadaşı arasında tehlikeli bir yakınlaşma olduğu iddialarını güçlendiriyor.

EFFIE'NİN İDDİALARI

Son olarak Effie adlı genç kadın, Armie Hammer'ın kendisine tecavüz ettiği iddiasını ortaya attı. Açıklamayı tanınmış kadın hakları avukatı Gloria Allred ile birlikte yapan Effie, Hammer ile 2016'da 20 yaşındayken Facebook üzerinden tanıştığını söyledi. Effie "Ona hemen aşık oldum" derken, ilişki ilerledikçe Hammer'ın "kendisi üzerinde manipülasyon taktikleri kullandığını" iddia etti. Effife, "Giddikçe şiddet dolu bir tutum takınırken, ona olan bağlılığımı sınamak için en sonunda sınırlarımı aştı" dedi. Kadın ayrıca, Hammer'ı "psikolojik, duygusal ve cinsel şiddet" uygulamakla suçlarken, 24 Nisan 2017'de tecaviüze uğradığını iddia etti. Effie "Armie Hammer Los Angeles'ta bana saatlerce tecavüz etti, kafamı tekrar tekrar duvara vurup, yüzümü yaraladı. Bu arada kaçmaya çalıştım aam bana izin vermedi. Beni öldüreceğini düşündüm. Sonra bana ne olduğuna aldırmadan çekip, gitti. Tamamen şoke olmuştum ve sevdiğim birinin bana bunu yaptığına inanamıyordum" dedi. Effie iddia ettiği tecavüz olayının ardından, intiharı düşünmeye başladığını ve daha önce konuşmadığı için "büyük bir suçluluk duyduğunu" belirtti. Armie Hammer ise bütün bu iddiaları reddetti.

PROJELERDEN AYRILMAK ZORUNDA KALDI

Hammer Ocak ayında, internette kendisine yöneltilen "kirli ve gayrımeşru" saldırılar nedeniyle Jennifer Lopez ile birlikte rol alacağı Shotgun Wedding adlı yeni film projesinden ayrılmıştı. Hammer, The Offer adlı diziyi de terk etti. Hammer ve TV sunucusu eşi Elizabeth Chambers, Temmuz 2020'de boşandıklarını duyurmuştu. Chambers, geçen ay yayımladığı açıklamada "her tür saldırı ve taciz kurbanını" desteklediğini belirtmişti.

Kaynak: Hürriyet