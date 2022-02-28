Ünlü manken Çağla Şıkel, koronavirüse yakalandı - Haberler

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Ünlü manken Çağla Şıkel, koronavirüse yakalandı

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Hafta içi her gün FOX TV'de program sunuculuğu yapan ünlü manken Çağla Şıkel, bugün canlı yayına çıkmadı. Sevenlerinin soruları üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Şıkel, koronavirüse yakalandığını söyledi.

Podyumlardaki başarısıyla genç kızlara meydan okuyan 43 yaşındaki Çağla Şıkel, hafta için her gün FOX TV'de yayınlanan Çağla Şıkel ile Yeni Bir Gün programını sunuyor. Ünlü ismin, sağlıklı yaşam, spor ve yemekle ilgili tüyolar verdiği programı bugün bant yayını olarak ekrana geldi.

"İLK KEZ POZİTİFİZ"

Sevenlerinin soruları üzerine 4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yapan Çağla Şıkel, koronavirüse yakalandığını söyledi. Zafer işareti yaptığı bir pozunu paylaşan Şıkel, "Yayınımız banttan devam etmekte. Merak edenler için ilk kez pozitifiz ama iyi bir süre dinleneceğiz" dedi.

Ünlü manken Çağla Şıkel, koronavirüse yakalandı

AŞI İÇİN GÖNÜLLÜ OLMUŞTU

Çağla Şıkel, 2020 yılında Çin aşısı faz 3 için başlatılan çalışmalara denek olarak katılmıştı. Şıkel, aşı yaptırdığı anları da Intagram hesabından paylaşmıştı.

Ünlü manken Çağla Şıkel, koronavirüse yakalandı

Ünlü manken Çağla Şıkel, koronavirüse yakalandı

Ünlü manken Çağla Şıkel, koronavirüse yakalandı

Ünlü manken Çağla Şıkel, koronavirüse yakalandı

Ünlü manken Çağla Şıkel, koronavirüse yakalandı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Koronavirüs, Çağla Şikel, Instagram, Fox, Magazin, Haberler

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