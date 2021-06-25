ÜÇ YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNA İÇKİ İÇİRDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ ANNEYE VELAYET DAVASI

İş insanı Gaffar Aydın, çocuğunun annesi Cemile Nazlı Hamarat'ın hemen hemen her gece çok fazla alkol aldığını ve çocuğuyla ilgilenecek durumda olmadığını öne sürerek çocuğun kendisiyle yaşaması için velayet davası açtı.

İş insanı Gaffar Aydın , çocuğunun annesi Cemile Nazlı Hamarat 'ın hemen hemen her gece çok fazla alkol aldığını ve çocuğuyla ilgilenecek durumda olmadığını öne sürerek çocuğun kendisiyle yaşaması için velayet davası açtı. Mahkeme dava dilekçesini incelerken sosyal medya fenomeni Hamarat'ın 3 yaşındaki çocuğu I.A.'ya içki içirdiği görüntüler ortaya çıktı.

YASAL SÜRECİ UZATMAK İÇİN DURUŞMALARA GELMEDİ

İş insanı Gaffar Aydın, avukatı Deniz Alp aracılığıyla 3 yaşındaki çocukları İ.A.'nın yargılama sürecinde ve dava sonunda çocuğun kendisinde kalabilmesi için anne Cemile Nazlı Hamarat'a velayet davası açtı.

İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde davalı Hamarat'ın müşterek çocuklarını Aydın'a göstermediği için hakkında çocukla kişisel ilişkisi davası açılmış, söz konusu diğer davanın halen devam ettiği belirtildi. Dilekçede anne Hamarat'ın, yasal süreci uzatmak amacıyla duruşmalara gelmediği ve müşterek çocuk ile baba Aydın'ın kişisel ilişki kurmasının geciktiği ifade edildi.Dava dilekçesinde çocuk doğduktan bir süre sonra Aydın ile Hamarat'ın birlikte yaşamaya başladığı, Aydın'ın kendilerinin tüm bakım ve ihtiyaçlarını karşıladığı belirtilirken davalı Hamarat'tan kaynaklı sebeplerle ayrılmak durumunda kaldığı iddia edildi.

ONUR KIRICI SÖZ VE DAVRANIŞLARDA BULUNARAK PSİKOLOJİSİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİDilekçede davalı Nazlı Hamarat'ın sosyal medyada tanınan biri olduğu, sosyal medyada Aydın aleyhine ifadeler yönelttiği, onur kırıcı söz ve davranışlarda bulunması nedeniyle Aydın'ın psikolojisinin olumsuz etkilendiği kaydedildi. Davalı Hamarat'ın Aydın'a duyduğu husumet nedeniyle sürekli hakaret ettiği belirtilen dilekçede Hamarat'ın, Aydın'ın gıyabında ölümüyle ilgili de isteklerde bulunduğu belirtildi. Dilekçede "Bu konuda devam eden müvekkilimi ölümle tehdit konulu ceza davası derdesttir. Ayrıca davalının ilk eşi faili meçhul bir cinayete kurban gitmiştir" denildi. Dilekçede davalı Hamarat'ın velayetinin getirdiği yükümlüklere aykırı davrandığı, çocuğa bakabilecek durumda olmadığı kaydedilerek Hamarat'ın kira ödemelerini yapmadığı için 8 ay arkadaşının evinde kaldığı ifade edildi. ÇOCUKLA İLGİLENEMEYECEK DURUMDA ALKOL ALDIĞI İDDİA EDİLDİDavalının yeni taşındığı evde ise çocuk odası olmadığı, evin sürekli dağınık ve hijyenik olmayan bir durumda olduğu öne sürüldü. Ayrıca dilekçede davalı Hamarat'ın hemen hemen her gece çok fazla alkol aldığı ve çocuğuyla ilgilenemeyecek durumda olduğu iddia edildi. Dilekçede "Çocuğun davalı anne yanında kalmasının çocuğun bedeni, fikri ve ahlaki gelişimine engel olacağı açıkça ortadadır" denilerek aile mahkemesinden yargılama sürecinde ve sonrasında çocuğun velayetinin baba Gaffar Aydın'a verilmesi talep edildi. Ayrıca dilekçede çocuğun daha fazla mağduriyet yaşamaması adına ivedi olarak sosyal inceleme raporunun ve psikolog raporunun alınması istendi.

ÇOCUĞA İÇKİ İÇİRDİĞİ İDDİA EDİLEN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Aile Mahkemesi'nce dava dilekçesinin incelendiği öğrenilirken anne Nazlı Hamarat'ın, çocuk I.A.'ya içki içirdiği iddia edilen ve kadeh tokuşturduğu görülen cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Ayrıca videoyu çeken erkeğin çocuğa küfür ettiği duyuldu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı