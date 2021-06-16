Türkiye maçı kaç kaç bitti - Canlı anlatım? Türkiye - Galler maçı golleri kim attı? Türkiye - Galler maçı sonucu!

Türkiye maç kaç kaç bitti? EURO 2020'de Türkiye ile Galler karşı karşıya geldi. Futbolseverler, Milli maçın kaç kaç bittiğini araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Galler maçı kaç kaç bitti? Türkiye Galler maç sonucu nedir? Milli maç kaç kaç bitti? Türkiye Galler maçı kaç kaç bitti? Türkiye Galler maçı sonucu nedir?

Milli maç kaç kaç bitti? EURO 2020'de Türkiye ile Türkiye karşı karşıya geldi. Futbolseverler, Milli maçın kaç kaç bittiğini araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Türkiye maçı kaç kaç bitti? Türkiye Türkiye maç sonucu nedir? Milli maç kaç kaç bitti? Türkiye Türkiye maçı kaç kaç bitti? Türkiye Türkiye maçı sonucu nedir? İşte detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GALLER MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Bakü Olimpiyat Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias yönetecek. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Polonya Futbol Federasyonu'ndan Bartosz Frankowski olacak.

Mücadele TRT1'den naklen yayınlanıyor.

Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır - Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz

GALLER: Ward - Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen, Bale, Morrell, Ramsey, James, Moore

CANLI ANLATIM

Engellenen Şut (Türkiye)

Sağ kanatta topu kontrol eden Cengiz Ünder rakibini geçerek ceza sahasına giriyor ve yerden vuruşunu yapıyor ancak top son olarak oyuncumuz Burak'a çarparak kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

63'

İsabetli Şut (Türkiye)

Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Yusuf Yazıcı ortasını altıpas çizgisinin hemen gerisinde doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Kaan Ayhan kafa vuruşunu yapıyor ancak yerden seken top doğrudan kaleci Danny Ward'ın üzerine gidiyor.

62'

Engellenen Şut (Türkiye)

Sol çaprazda topu kontrol eden Umut Meraş yerden sert vuruyor ancak meşin yuvarlak savunmadan sekerek sol köşe bayrağının hemen yanından dışarı gidiyor.

61'

Kaçan Penaltı (Galler)

PENALTI KAÇIYOR!!! Gareth Bale penaltı vuruşunda topu kalenin üzerinden dışarı gönderiyor!!!

61'

Penaltı Vuruşu (Galler)

Penaltı vuruşu için topun başına Gareth Bale geçiyor...

60'

Faul (Türkiye)

PENALTI... Sol çaprazdan ceza sahasına giren Gareth Bale, oyuncumuz Zeki Çelik tarafından düşürülüyor ve malesef hakem beyaz noktayı gösteriyor.

58'

İsabetsiz Şut (Türkiye)

Orta alanda topu çalan Burak Yılmaz topu sürerek sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

58'

İsabetli Şut (Galler)

Connor Roberts'ın pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Aaron Ramsey dönerek yerden vuruşunu yapıyor ancak kalecimiz Uğurcan Çakır'dan dönen topu savunmada Merih Demiral uzaklaştırmayı başarıyor.

57'

Yorum

Bu dakikalarda rakip yarı alanda baskımızı artırıyoruz.

54'

İsabetsiz Şut (Türkiye)

Yüzde yüzlük gol pozisyonunu değerlendiremiyoruz. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Cengiz Ünder ortasını ceza sahasının sağ tarafına doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Merih Demiral kafa ile pasını altıpas çizgisinin önüne doğru gönderiyor. Kaan Ayhan kafa ile topu hemen yanındaki arkadaşı Burak Yılmaz'a gönderiyor. Burak bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin hemen üzerinden dışarı gidiyor.

54'

İsabetsiz Şut (Türkiye)

Yüzde yüzlük gol pozisyonunu değerlendiremiyoruz. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Cengiz Ünder ortasını ceza sahasının sağ tarafına doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Merih Demiral kafa ile pasını altıpas çizgisinin önüne doğru gönderiyor. Kaan Ayhan kafa ile topu hemen yanındaki arkadaşı Burak Yılmaz'a gönderiyor. Burak bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin hemen üzerinden dışarı gidiyor.

53'

İsabetsiz Şut (Galler)

Kieffer Moore'un pası ile ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Gareth Bale bekletmeden çok sert vuruyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

50'

İsabetli Şut (Türkiye)

Yusuf Yazıcı'nın pası ile ceza yayı gerisinde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu yerden vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak doğrudan kaleci Danny Ward'un üzerine gidiyor.

47'

İsabetsiz Şut (Türkiye)

Gole çok yaklaşıyoruz. Ceza sahası sağ çaprazının biraz gerisinde topu kontrol eden Hakan Çalhanoğlu ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Gelen topa hareketlenen Cengiz Ünder top çıkmadan son anda vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin sağ dış tarafındaki filelere takılıyor.

46'

Oyuna Girme (Türkiye)

Ay-Yıldızlılarımızda ilk oyuncu değişiklikleri gerçekleşiyor. Okay Yokuşlu ve Ozan Tufan oyundan alınırken yerlerine Yusuf Yazıcı ve Merih Demiral oyuna dahil oluyor.

46'

Yorum

Müsabakanın ikinci yarısı A Milli takımımızın vuruşu ile başlıyor.

45'

Yorum

Hakem Artur Soares Dias'ın düdüğü ile müsabaka devre arasına giriyor.

45'

Yorum

Dördüncü hakemin işareti ile ilk yarının sonuna en az 1 dakikalık oynanmamış süre bölümü ilave ediliyor.

44'

Engellenen Şut (Türkiye)

Ceza yayı gerisinde topu kontrol eden Cengiz Ünder vuruşunu yapıyor ancak savunmaya çarpan top yükselerek kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

42'

Gol [0-1] (Galler)

GOL...... Galler, Aaron Ramsey ile öne geçiyor...Gareth Bale orta alanın biraz ilerisinden ceza yayımıza doğru havadan uzun pasını gönderiyor. Savunma arkasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Aaron Ramsey dönerek yerden vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı filelerimize gönderiyor.

39'

İsabetsiz Orta (Galler)

Hızlı gelişen Galler atağında sağ kanattan topla birlikte hareketlenen Connor Roberts ortasını ceza sahasının sol tarafına doğru gönderiyor ancak bu noktada takım arkadaşı bulunmuyor.

37'

İsabetsiz Şut (Türkiye)

Sağ kanattan gelişen atağımızda Zeki Çelik ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Gelen topa savunma ile birlikte yükselen Burak Yılmaz kafa vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

36'

Yorum

Mutlak bir gol pozisyonunu önlüyoruz. Orta alanda yaptığımız pas hatasını değerlendirip ara giren Gareth Bale sağ çaprazda hareketleniyor ancak savunmamızda Çağlar Söyüncü son anda araya girmeyi başarıyor.

33'

Yorum

Müsabakanın üçte birlik bölümü geride kalırken Galler'in topla oynamada üstünlüğü bulunsa da bu dakikalarda Ay-Yıldızlılarımız rakip yarı alanda baskısını artırıyor.

29'

Engellenen Şut (Türkiye)

Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Cengiz Ünder ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Gelen topa savunma ile birlikte yükselen Kaan Ayhan kafa vuruşunu yapıyor ancak savunmada Joe Morrell bu topu sağ kale direğinin dibinden çıkarmayı başarıyor.

27'

Yorum

Orta alanda topa sahip olmakta güçlük çekiyoruz. Yaptığımız pas hataları rakibin topu kontrol etmesi ile sonuçlanıyor.

24'

İsabetsiz Şut (Galler)

Galler net bir fırsatı değerlendiremiyor. Gareth Bale tarafından savunma arkasına havadan gönderilen topu ceza sahası içinde kontrol eden Aaron Ramsey dönerek sert vuruyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

22'

Yorum

Sol kanattan gelişen Galler atağında Daniel James son çizgiye inerek pasını ön çizgiye doğru gönderiyor. Savunmamıza çarpan top son olarak kalecimiz Uğurcan Çakır'da kalıyor.

19'

Yorum

Bu dakikalarda kendi yarı alanımızdan çıkmakta güçlük çekiyoruz. Galler kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

16'

İsabetli Orta (Galler)

Galler tehlikeli geliyor. Sol kanattan gelişen atakta Daniel James ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Gareth Bale kafa ile pasını altıpas alanına indirmek istiyor ancak burada yaşanan kısa süreli karambolden sonra savunmamız tehlikeyi uzaklaştırıyor. Pozisyon sonrasında Gallerli futbolcular topun Çağlar Söyüncü'nün eline çarptığını işaret ederek penaltı bekliyor.

13'

İsabetli Şut (Türkiye)

İleri doğru havadan atılan uzun pası ceza yayı sol tarafında kontrol eden Cengiz Ünder dönerek çok sert vuruyor ancak kaleci Danny Ward üzerine gelen bu topu iki hamlede kontrol etmeyi başarıyor.

13'

İsabetsiz Şut (Galler)

Sol kanattan gelişen Galler atağında Daniel James ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Gelen topa savunmamız ile birlikte yükselen Kieffer Moore kafa vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

12'

Ofsayt (Türkiye)

Cengiz Ünder topu rakibinden çalarak Burak Yılmaz'a kazandırıyor ancak yardımcı hakemin bayrağı golcü oyuncumuz için kalkıyor.

9'

Engellenen Şut (Türkiye)

Gole çok yaklaşıyoruz. Sağ kanattan hızlı çıkan Cengiz Ünder pasını yerden penaltı noktasının sağ tarafına doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Burak Yılmaz bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak savunmaya çarpan meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.

6'

İsabetli Şut (Galler)

Galler mutlak bir gol fırsatını değerlendiremiyor. Gareth Bale'in ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Aaron Ramsey, rakibi Çağlar Söyüncü'yü geçerek yerden vuruşunu yapıyor ancak kalecimiz Uğurcan Çakır sol köşeden ayakları ile gole izin vermiyor.

4'

İsabetsiz Şut (Galler)

Ceza sahası sağ çaprazının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Daniel James ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Ben Davies kafa vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.

1'

İsabetsiz Orta (Türkiye)

Savunma arkasına gönderilen topu sağ kanatta kontrol etmeyi başaran Burak Yılmaz topu biraz sürerek ortasını yerden ceza sahasına doğru gönderiyor ancak meşin yuvarlak savunmanın kontrolüne geçiyor.

1'

Yorum

Müsabaka Galler'in vuruşu ile başlıyor.

Yorum

Milli marşlardan sonra mücadele başlayacak. Ay-Yıldızlılarımız kırmızı forma ile sahada yer alıyor.

Yorum

A Milli takımımızın Galler ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Türkiye ve Azerbaycan tribün liderleri bir araya geldi. Kardeş ülke Azerbaycan'ın ev sahipliği yapacağı maçta Bizim Çocuklar'a destek için buluşan liderler dünyaya kardeşlik mesajı verdi.

Yorum

Galler ile 7. Kez karşılaşacak olan A Milli takımımız bundan önceki 6 karşılaşmanın 2'sini kazanırken 3'ünde sahadan mağlubiyet ile ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 7 gol gönderen kırmızı beyazlılarımız kalesinde gördüğü 10 gole engel olamadı.

Yorum

EURO 2020 A Grubu'nda oynanan ilk karşılaşmaların ardından İtalya topladığı 3 puan ile birinci, Galler ve İsviçre topladıkları birer puan ile iki ve üçüncü sırada yer alırken Ay-Yıldızlılarımız puansız olarak son sırada bulunuyor.

Yorum

Bizim Çocuklar turnuvanın açılış maçında ev sahibi İtalya'ya 3-0 mağlup olarak maalesef turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı.