Türk Polis Teşkilatının 173. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü dolayısıyla Ordu, Bayburt, Artvin, Giresun, Gümüşhane ve Trabzon'da törenler düzenlendi.

Ordu'nun Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ile Polis Şehitleri ve Malül Gazileri Derneği (POLŞAD) Ordu Şube Başkanı Şenel Şahin anıta çelenk koydu.

Altınordu İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, program bitiminde polislerin yanına gelerek başarılar diledi. Öğrenciler, ay yıldız ile "Dualarımızdasınız" yazısının işlendiği mendilleri polislere hediye etti.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu ile emniyet mensupları ve polis özel harekat timi katıldı.

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş da görev başındaki polisleri ziyaret ederek, teşkilatın kuruluş yıl dönümünü kutladı. Güzelyalı Mahallesi'ndeki polis uygulama noktasına giden Tekintaş, polislerle kahvaltı yaptı.

Tekintaş, ülkenin birliği, beraberliği ve güvenliği için çalışan tüm polis teşkilatına teşekkür etti.

Emniyet Müdür Yardımcısı Aykut Efe de polis teşkilatı adına Tekintaş'a teşekkür ederek, kentin güvenliği için çalışmalara durmaksızın devam edeceklerini vurguladı.

Tekintaş, Cumhuriyet ve Eskipazar mahallelerindeki polis uygulama noktalarına da ziyarette bulundu.

Bayburt

Bayburt Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene, Vali Ali Hamza Pehlivan, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er ile kamu kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Vali Pehlivan, burada yaptığı konuşmada, asayiş hizmetlerinin en temel kamu hizmetlerinden olduğunu söyledi.

Emniyet Müdürü Er de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, fedakarca çalışan tüm meslektaşlarını tebrik etti.

Tören, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.

Artvin

Artvin Valiliği önünde düzenlenen törende, Emniyet Müdürü Mehmet Selvi Atatürk Anıtı'na çelenk koydu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Emniyet Müdürü Mehmet Selvi, müdür yardımcıları Serkan Yılmaz ve Mehmet Diyaaddin Özer ile polis memurlarından oluşan heyet, Vali Ömer Doğanay'ı makamında ziyaret etti.

Vali Doğanay, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Polis teşkilatının toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşın temel hak ve hürriyetlerinin korunması, kanun hakimiyetinin ve devlet otoritesinin tesisi gibi birçok hayati görevi mesai kavramı gözetmeden canları pahasına yerine getirdiğini vurgulayan Doğanay, "Bu vesileyle Artvin'imizin bir huzur şehri olması amacıyla büyük bir sorumluluk ve fedakarlık içinde görevlerini ifa eden Artvin İl Emniyet Müdürlüğü çalışanlarına aileleri ile birlikte sağlıklı, başarılı ve huzurlu ömürler diliyorum." dedi.

Emniyet Müdürü Selvi, günün anısına Doğanay'a çiçek takdim etti.

Giresun

Giresun'daki tören, Valilik bahçesinde gerçekleştirildi.

Vali Harun Sarıfakıoğulları, burada yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının görevini geçen 173 yılda başarıyla yerine getirdiğini belirterek, "Gelecekte de aynı başarılı çalışmayı yapacağına yürekten inanıyorum. Bizim her zaman insanın mutluluğu ve huzurunu sağlamak temel hedefimiz olmuştur." dedi.

Törende, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü dolayısıyla okullar arası düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Sarıfakıoğulları tarafından ödüller verildi.

Törene, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile polisler katıldı.

Gümüşhane

Gümüşhane Valiliği önünde düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş Atatürk Anıtı'na çelenk koydu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Karataş, törende yaptığı konuşmada, polis memurlarının vatandaşın güvenliği için gece gündüz demeden görev başında olduğunu söyledi.

Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için yüksek görev bilinciyle çalıştıklarını kaydeden Karataş, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Konuşmaların ardından görevde başarı gösteren polis memurlarına Vali Memiş tarafından başarı belgesi verildi.

Tören, kentte ilk kez hizmet verecek yunus polislerinin Vali Memiş'ten görev emri almasının ardından sona erdi.

Bazı polis memurlarının törene, polis kıyafeti giyen çocuklarıyla katılması dikkati çekti.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Jandarma Komutanı Cezayir Danışan ile kamu kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Trabzon

Valilik bahçesinde düzenlenen tören, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik'in Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.

Törende konuşma yapan Emniyet Müdürü Çevik, emniyet teşkilatının emniyet ve asayişin sağlanmasında milli güvenliğe, anayasal düzene tehdit oluşturan her türlü unsurlarla mücadelesinde vatandaş memnuniyetine önem gösterdiklerini belirterek, Türk polis teşkilatının gücünü yasalardan ve yüce Türk milletinden aldığını söyledi.

Törende, okullar arası şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Vali Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Şen, 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Tankçı Albay Osman Akyıldız, emniyet müdür yardımcıları, emniyet mensupları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından Trabzon Polisevi'nde düzenlenen programda, şehit aileleriyle yemekte bir araya gelindi.