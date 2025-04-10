TTK KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI: TTK kura çekimi ASİL-YEDEK isim listesi açıklandı mı? TTK kura çekimi ne zaman?

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bünyesinde yapılacak işçi alımı kura çekimiyle ilgili detaylar gündemdeki yerini koruyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura tarihine çevrildi. Özellikle noter huzurunda gerçekleştirilecek kura sonucunda belirlenecek olan asil ve yedek aday listeleri kamuoyunda büyük bir merakla bekleniyor. "TTK kura çekimi ne zaman yapılacak?", "TTK kura sonuçları açıklandı mı?" ve "Asil-yedek isim listesi belli oldu mu?" gibi sorular, arama motorlarında sıkça sorgulanıyor. Peki, 2025 TTK kura çekimi hangi tarihte yapılacak, asil ve yedek kazananlar açıklandı mı? İşte Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı kura sürecine dair merak edilen tüm detaylar…

TTK KURA ÇEKİMİ YAPILDI MI, ASİL - YEDEK LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

2025 yılı Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçi alımı kapsamında gerçekleştirilecek kura çekimi, 10 Nisan 2025 Perşembe günü Zonguldak Aşık Veysel Meslekî ve Sanatsal Eğitim Merkezi'nde, noter huzurunda tamamlandı. Kura sonucunda Zonguldak, Bartın ve Karabük illeri için asil ve yedek adaylar belirlendi.

Kura ile belirlenen kontenjanlar şöyle:

Zonguldak: 27 asil – 270 yedek

Bartın: 10 asil – 100 yedek

Karabük: 7 asil – 70 yedek

Ancak, TTK kura sonuçları ve asil–yedek isim listesi henüz resmi olarak açıklanmadı. Sonuçların Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun resmi web sitesi taskomuru.gov.tr üzerinden duyurulması bekleniyor.

TTK KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI

TTK KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2025 yılı Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçi alımı kura çekimi sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, sonuçlara TTK'nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecekler. Kura çekimi 10 Nisan 2025 tarihinde noter huzurunda tamamlanmış olup, asil ve yedek isim listelerinin aynı gün içerisinde ya da kısa süre içinde ilan edilmesi bekleniyor.

TTK kura sonuçlarını öğrenmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

www.taskomuru.gov.tr adresine giriş yapın. Anasayfada ya da "Duyurular" bölümünde yer alan "İşçi Alımı Kura Sonuçları" bağlantısını tıklayın. Açılan PDF veya sorgulama sayfası üzerinden asil ve yedek listeleri kontrol edin. İl, T.C. kimlik no ya da başvuru yapılan birime göre sonuçları görüntüleyebilirsiniz.

Sonuçlar açıklandığında ayrıca ilgili Valiliklerin, İŞKUR'un ve yerel haber sitelerinin de duyuruları takip edilebilir.