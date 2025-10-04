Üniversite Öğrencilerinin Çevre Dostu Otonom Ulaşım Aracı Projesi İkincilik Ödülü Aldı

Üniversite öğrencilerince yapay zeka desteğiyle geliştirilen trafik, hava durumu ve çevresel risk faktörleri analiz edilerek aracın en güvenli rotasının belirlenmesini sağlayan proje, "3. Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası Ar-Ge Fikir Yarışması"nda ikincilik ödülüne layık görüldü.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Havvanur Akpolat ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Eda Nur Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen "3. Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası Ar-Ge Fikir Yarışması"na katılmaya karar verdi.

Japonya'daki süper iletken tabanlı trenlerden ilham alan üniversite öğrencileri, yaklaşık 2aylık çevrimiçi çalışmanın ardından doğayla uyumlu, tekerleksiz, süper iletken tabanlı ve manyetik sistemli ulaşım aracı tasarladı.

"Doğayla Uyumlu Otonom Süper İletken Ulaşım Aracı" ismini verdikleri projeyle öğrenciler, 315 öğrencinin 200 projenin yarıştığı yarışmada "kara yolu" kategorisinde ikincilik elde ederek 100 bin lira ödüle layık görüldü.

Yapay zeka desteğiyle trafik, hava durumu ve çevresel risk faktörleri analiz edilerek aracın en güvenli rotasının belirlenmesini sağlayan proje, aynı zamanda geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşturulan materyaller sayesinde çevre dostu özelliği de taşıyor.

Öğrenciler, farklı bölümlerde eğitim görmelerine rağmen ulaşım teknolojisi alanında elde ettikleri başarının mutluluğunu yaşıyor.

"Proje insanlığa faydalı, umarım geliştirilir"

Havvanur Akpolat, AA muhabirine, aracın teknik özelliklerinden bahsederek, "Aracın gövdesi çevre dostu materyallerden oluşuyor. Sessiz ve sıfır emisyonla çalışıyor. Bu da aracı hem ekolojik hem teknolojik hem de insan dostu yapıyor." dedi.

Ulaşım teknolojisi ve psikoloji alanının çok farklı olsa da ortak noktalarının olduğunu vurgulayan Akpolat, "Ulaşımın temelinde de insan var. Benim alanım da insanla alakalı. İnsanla alakalı olan her alanda kendi adıma fikir üretebilirim. Okulum disiplinler arası yaklaşım konusunda bizi çok destekliyor. Alan dışı seçmeli dersimiz oldukça fazla." diye konuştu.

Akpolat, yarışmada aldığı dereceden dolayı mutluluk duyduğunu kaydederek, farklı alanda başarı elde etmenin kıymetli olduğunu kaydetti.

Projenin teknik açıdan AR-GE ve mühendislik boyutunda daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyduğuna işaret eden Akpolat, "Projemizin temellerinin sağlam olduğunu biliyorduk. Ödülle döneceğimizi düşünmüştük. Güzel bir proje, insanlığa faydalı, umarım geliştirilir." ifadesini kullandı.

Akpolat, disiplinlerarası yaklaşımın yeni fikirlerin ortaya çıkmasında önemli rol oynadığını ve kendi projelerinde bunu kanıtladıklarını ifade ederek, öğrencilerin farklı alanlarda da üretim yapabileceklerini düşünerek yeni alanlara yönelebileceklerini söyledi.

Akpolat, ödülün yeni çalışmalar için kendilerine moral verdiğini belirten Akpolat, desteklerinden dolayı Zonguldak BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkür etti.