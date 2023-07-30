The Walking Dead hayranları buraya: Bu sorulardan kaçını doğru bileceksin?

Bu içeriğimizde, The Walking Dead hayranları için 20 sorudan oluşan bir test hazırladık. Peki bu soruları bilebilecek misin?

The Walking Dead, dünyanın dört bir yanından milyonları oluşturan hayran kitlesiyle birlikte en popüler diziler arasında yer alıyor. Zombi kıyametinin ardından hayatta kalmaya çalışan bir grup insana ve onların yaşadıklarına odaklanan dizi, 11 sezon ve 177 bölümüyle uzun bir süre boyunca seyirciyi kendine kitlemeyi başardı.

Özellikle uzun soluklu bir dizi arayanların mutlaka izlemesi gereken The Walking Dead ; Rick Grimes adında bir şerif yardımcısının uzun süren bir komadan uyanmasıyla ve dünyanın zombi kıyametine dönüştüğünü görmesiyle başlar. Ailesini aramak için hastaneden ayrılan Rick, hedefine ulaştıktan sonra lideri olduğu grubu korumak için elinden geleni yapar.

Bizler de bu içeriğimizde dünyanın en iyi dizileri arasında yer alan The Walking Dead için 20 sorudan oluşan bir test hazırladık. İçerikte tadınızı kaçırabilecek spoilarlar olabileceğini belirtelim. O halde "ben tüm bölümleri soluksuz izledim" diyenleri bile zorlayabilecek The Walking Dead testine geçelim.

Ne kadar The Walking Dead hayranı olduğuzu ölçün: İşte test!

1) Dizinin ana karakteri Rick Grimes, zombi kıyametinden önce ne iş yapıyordu?

Polis memuru Şerif Şerif Yardımcısı Kargocu Cevapla

Efsane dizi The Walking Dead hakkında ilk defa duyacağınız ilginç bilgiler!

2) Atlanta'da bir bakım evinde hayatta kalan kişileri koruyan grubun lideri kimdi?

Glenn Guillermo Dale Vali Cevapla

3) Dizinin ilk bölümünün adı neydi?

Günler Sonra (Days Gone By) Bağırsaklar (Guts) Kurbağalara Anlat (Tell It to the Frogs) Çete (Vatos) Cevapla

4) Beth Greene'in babası kim?

Rick Hershel Vali Dale Cevapla

5) İlk sezonda Rick Grimes'ın kafasına kürekle vuran kişi kim?

Morgan Carol Shane Duane Jones Cevapla

6) Glenn ve Abraham'ı kim öldürdü?

Vali Negan Fısıldayanlar Diğer Cevapla

7) Rick Grimes'ın ilk sezonda polis karakolunda vurduğu memurun adı neydi?

Amy Bassett Dwayne Bassett Patric Bassett Leon Bassett Cevapla

8) Maggie'nin eşi kimdi?

Rick Shane Glenn Darly Cevapla

9) Michonne, hangi silahı kullanıyordu?

Tabanca Bıçak Katana Pala Cevapla

10) Rick Grimes'ın hastaneden uyandıktan sonra ilk karşılaştığı insan kimdi?

Morgan Shane Lori Dale Cevapla

11) Negan'ın sopası olan Lucille, ismini nereden aldı?

Negan'ın ölen arkadaşı Negan'ın kıyametten önceki en sevdiği arkadaşı Negan'ın ölen eşi Diğer Cevapla

12) Glenn, zombi kıyametinden önce ne iş yapıyordu?

Pizzacılık Kargocu Polis memuru Şerif yardımcısı Cevapla

13) Rick Grimes ve grubunun aradığı, daha sonrasında aylağa dönüştüğü ortaya çıkan Carol'un kızının adı nedir?

Judith Sophie Enid Connie Cevapla

14) Shane'i kafasından vurarak öldüren kimdi?

Rick Darly Carl Lori Cevapla

15) İlk sezonda Merle'ün kelepçesinin anahtarını düşürüp, üstüne üstlük onu aylaklara terk eden kişi kimdi?

Glenn Carol T-Dog Darly Cevapla

16) Michonne'un öldürdüğü, Vali'nin aylağa dönüşmüş küçük kızının adı neydi?

Sophie Penny Magna Lydia Cevapla

17) Rick Grimes'ın eşi olan Lori Grimes, neden öldü?

Aylak ısırdı Veba Doğum Saldırıya uğradı Cevapla

18) Glenn, Hapishane saldırısından sonra kiminle beraber kaçtı?

Maggie Hershel Rick Tara Cevapla

19) Carl Grimes ne yaptığı sırada ısırıldı?

Negan'dan kaçıyorken Aylaktan kaçıyorken Yardım etmeye çalışırken Diğer Cevapla

20) Fısıldayanlar'ın liderini kim öldürdü?

Rick Michonne Carol Negan Cevapla

Test sona erdi.

1-5 doğru: Diziyi birazcık takip ediyorsun.

6-10 doğru: Dizinin birkaç bölümünü izlemişsin.

11-16 doğru: Neredeyse bütün bölümleri izlemişsin.

17-20 doğru: Sen tam bir The Walking Dead hayranısın!

Peki sizler The Walking Dead dizisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Testte kaç soruyu doğru bildiniz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.