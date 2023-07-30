The Walking Dead hayranları buraya: Bu sorulardan kaçını doğru bileceksin?
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Bu içeriğimizde, The Walking Dead hayranları için 20 sorudan oluşan bir test hazırladık. Peki bu soruları bilebilecek misin?
The Walking Dead, dünyanın dört bir yanından milyonları oluşturan hayran kitlesiyle birlikte en popüler diziler arasında yer alıyor. Zombi kıyametinin ardından hayatta kalmaya çalışan bir grup insana ve onların yaşadıklarına odaklanan dizi, 11 sezon ve 177 bölümüyle uzun bir süre boyunca seyirciyi kendine kitlemeyi başardı.
Özellikle uzun soluklu bir dizi arayanların mutlaka izlemesi gereken The Walking Dead ; Rick Grimes adında bir şerif yardımcısının uzun süren bir komadan uyanmasıyla ve dünyanın zombi kıyametine dönüştüğünü görmesiyle başlar. Ailesini aramak için hastaneden ayrılan Rick, hedefine ulaştıktan sonra lideri olduğu grubu korumak için elinden geleni yapar.
Bizler de bu içeriğimizde dünyanın en iyi dizileri arasında yer alan The Walking Dead için 20 sorudan oluşan bir test hazırladık. İçerikte tadınızı kaçırabilecek spoilarlar olabileceğini belirtelim. O halde "ben tüm bölümleri soluksuz izledim" diyenleri bile zorlayabilecek The Walking Dead testine geçelim.
Ne kadar The Walking Dead hayranı olduğuzu ölçün: İşte test!
1) Dizinin ana karakteri Rick Grimes, zombi kıyametinden önce ne iş yapıyordu?
Polis memuru
Şerif
Şerif Yardımcısı
Kargocu
Efsane dizi The Walking Dead hakkında ilk defa duyacağınız ilginç bilgiler!
2) Atlanta'da bir bakım evinde hayatta kalan kişileri koruyan grubun lideri kimdi?
Glenn
Guillermo
Dale
Vali
3) Dizinin ilk bölümünün adı neydi?
Günler Sonra (Days Gone By)
Bağırsaklar (Guts)
Kurbağalara Anlat (Tell It to the Frogs)
Çete (Vatos)
4) Beth Greene'in babası kim?
Rick
Hershel
Vali
Dale
5) İlk sezonda Rick Grimes'ın kafasına kürekle vuran kişi kim?
Morgan
Carol
Shane
Duane Jones
6) Glenn ve Abraham'ı kim öldürdü?
Vali
Negan
Fısıldayanlar
Diğer
7) Rick Grimes'ın ilk sezonda polis karakolunda vurduğu memurun adı neydi?
Amy Bassett
Dwayne Bassett
Patric Bassett
Leon Bassett
8) Maggie'nin eşi kimdi?
Rick
Shane
Glenn
Darly
9) Michonne, hangi silahı kullanıyordu?
Tabanca
Bıçak
Katana
Pala
10) Rick Grimes'ın hastaneden uyandıktan sonra ilk karşılaştığı insan kimdi?
Morgan
Shane
Lori
Dale
11) Negan'ın sopası olan Lucille, ismini nereden aldı?
Negan'ın ölen arkadaşı
Negan'ın kıyametten önceki en sevdiği arkadaşı
Negan'ın ölen eşi
Diğer
12) Glenn, zombi kıyametinden önce ne iş yapıyordu?
Pizzacılık
Kargocu
Polis memuru
Şerif yardımcısı
13) Rick Grimes ve grubunun aradığı, daha sonrasında aylağa dönüştüğü ortaya çıkan Carol'un kızının adı nedir?
Judith
Sophie
Enid
Connie
14) Shane'i kafasından vurarak öldüren kimdi?
Rick
Darly
Carl
Lori
15) İlk sezonda Merle'ün kelepçesinin anahtarını düşürüp, üstüne üstlük onu aylaklara terk eden kişi kimdi?
Glenn
Carol
T-Dog
Darly
16) Michonne'un öldürdüğü, Vali'nin aylağa dönüşmüş küçük kızının adı neydi?
Sophie
Penny
Magna
Lydia
17) Rick Grimes'ın eşi olan Lori Grimes, neden öldü?
Aylak ısırdı
Veba
Doğum
Saldırıya uğradı
18) Glenn, Hapishane saldırısından sonra kiminle beraber kaçtı?
Maggie
Hershel
Rick
Tara
19) Carl Grimes ne yaptığı sırada ısırıldı?
Negan'dan kaçıyorken
Aylaktan kaçıyorken
Yardım etmeye çalışırken
Diğer
20) Fısıldayanlar'ın liderini kim öldürdü?
Rick
Michonne
Carol
Negan
Test sona erdi.
1-5 doğru: Diziyi birazcık takip ediyorsun.
6-10 doğru: Dizinin birkaç bölümünü izlemişsin.
11-16 doğru: Neredeyse bütün bölümleri izlemişsin.
17-20 doğru: Sen tam bir The Walking Dead hayranısın!
Peki sizler The Walking Dead dizisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Testte kaç soruyu doğru bildiniz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.