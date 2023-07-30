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The Walking Dead hayranları buraya: Bu sorulardan kaçını doğru bileceksin?

Teknoloji Haberleri

Bu içeriğimizde, The Walking Dead hayranları için 20 sorudan oluşan bir test hazırladık. Peki bu soruları bilebilecek misin?

The Walking Dead, dünyanın dört bir yanından milyonları oluşturan hayran kitlesiyle birlikte en popüler diziler arasında yer alıyor. Zombi kıyametinin ardından hayatta kalmaya çalışan bir grup insana ve onların yaşadıklarına odaklanan dizi, 11 sezon ve 177 bölümüyle uzun bir süre boyunca seyirciyi kendine kitlemeyi başardı.

Özellikle uzun soluklu bir dizi arayanların mutlaka izlemesi gereken The Walking Dead ; Rick Grimes adında bir şerif yardımcısının uzun süren bir komadan uyanmasıyla ve dünyanın zombi kıyametine dönüştüğünü görmesiyle başlar. Ailesini aramak için hastaneden ayrılan Rick, hedefine ulaştıktan sonra lideri olduğu grubu korumak için elinden geleni yapar.

Bizler de bu içeriğimizde dünyanın en iyi dizileri arasında yer alan The Walking Dead için 20 sorudan oluşan bir test hazırladık. İçerikte tadınızı kaçırabilecek spoilarlar olabileceğini belirtelim. O halde "ben tüm bölümleri soluksuz izledim" diyenleri bile zorlayabilecek The Walking Dead testine geçelim.

Ne kadar The Walking Dead hayranı olduğuzu ölçün: İşte test!

1) Dizinin ana karakteri Rick Grimes, zombi kıyametinden önce ne iş yapıyordu?

Polis memuru

Şerif

Şerif Yardımcısı

Kargocu

Efsane dizi The Walking Dead hakkında ilk defa duyacağınız ilginç bilgiler!

2) Atlanta'da bir bakım evinde hayatta kalan kişileri koruyan grubun lideri kimdi?

Glenn

Guillermo

Dale

Vali

3) Dizinin ilk bölümünün adı neydi?

Günler Sonra (Days Gone By)

Bağırsaklar (Guts)

Kurbağalara Anlat (Tell It to the Frogs)

Çete (Vatos)

4) Beth Greene'in babası kim?

Rick

Hershel

Vali

Dale

5) İlk sezonda Rick Grimes'ın kafasına kürekle vuran kişi kim?

Morgan

Carol

Shane

Duane Jones

6) Glenn ve Abraham'ı kim öldürdü?

Vali

Negan

Fısıldayanlar

Diğer

7) Rick Grimes'ın ilk sezonda polis karakolunda vurduğu memurun adı neydi?

Amy Bassett

Dwayne Bassett

Patric Bassett

Leon Bassett

8) Maggie'nin eşi kimdi?

Rick

Shane

Glenn

Darly

9) Michonne, hangi silahı kullanıyordu?

Tabanca

Bıçak

Katana

Pala

10) Rick Grimes'ın hastaneden uyandıktan sonra ilk karşılaştığı insan kimdi?

Morgan

Shane

Lori

Dale

11) Negan'ın sopası olan Lucille, ismini nereden aldı?

Negan'ın ölen arkadaşı

Negan'ın kıyametten önceki en sevdiği arkadaşı

Negan'ın ölen eşi

Diğer

12) Glenn, zombi kıyametinden önce ne iş yapıyordu?

Pizzacılık

Kargocu

Polis memuru

Şerif yardımcısı

13) Rick Grimes ve grubunun aradığı, daha sonrasında aylağa dönüştüğü ortaya çıkan Carol'un kızının adı nedir?

Judith

Sophie

Enid

Connie

14) Shane'i kafasından vurarak öldüren kimdi?

Rick

Darly

Carl

Lori

15) İlk sezonda Merle'ün kelepçesinin anahtarını düşürüp, üstüne üstlük onu aylaklara terk eden kişi kimdi?

Glenn

Carol

T-Dog

Darly

16) Michonne'un öldürdüğü, Vali'nin aylağa dönüşmüş küçük kızının adı neydi?

Sophie

Penny

Magna

Lydia

17) Rick Grimes'ın eşi olan Lori Grimes, neden öldü?

Aylak ısırdı

Veba

Doğum

Saldırıya uğradı

18) Glenn, Hapishane saldırısından sonra kiminle beraber kaçtı?

Maggie

Hershel

Rick

Tara

19) Carl Grimes ne yaptığı sırada ısırıldı?

Negan'dan kaçıyorken

Aylaktan kaçıyorken

Yardım etmeye çalışırken

Diğer

20) Fısıldayanlar'ın liderini kim öldürdü?

Rick

Michonne

Carol

Negan

Test sona erdi.

1-5 doğru: Diziyi birazcık takip ediyorsun.

6-10 doğru: Dizinin birkaç bölümünü izlemişsin.

11-16 doğru: Neredeyse bütün bölümleri izlemişsin.

17-20 doğru: Sen tam bir The Walking Dead hayranısın!

Peki sizler The Walking Dead dizisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Testte kaç soruyu doğru bildiniz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

The Walking Dead Grimes Dizi Teknoloji Haberler

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