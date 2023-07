Nothing Phone (1) vs Phone (2): Karşılaştırma!

2022 yılında piyasaya sürülen Nothing Phone (1) ile yakın zamanda tanıtılan Nothing Phone (2) akıllı telefonları karşılaştırdık.

OnePlus'ın kurucu ortağı Carl Pei tarafından 2020 yılında kurulan Nothing, geçtiğimiz yıl ilk akıllı telefonu olan Phone (1)'i tanıttı. Diğer Android modellerine kıyasla sahip olduğu tasarımsal özellikler ile dikkat çeken cihaz, böylelikle akıllı telefon pazarında yerini aldı.

Nothing, yakın zamanda ise en yeni Phone (2) akıllı telefonunu tanıttı. İlk modelde olduğu gibi yine tasarımı ile adından söz ettiren model, teknik özellikleri ile de dikkat çekmeyi başardı. Bizler de bu içeriğimizde Nothing Phone (1) ve Phone (2) modellerini karşılaştırdık.

Nothing Phone (1) ve Nothing Phone (2) karşılaştırması

Tasarım

Nothing Phone akıllı telefonlar, diğer Android modellerine kıyasla farklı bir tasarıma sahip. Bu özellikle arka kasada göze çarpıyor. Zira arkada, telefonun içindeki donanımları açık şekilde gösteren şeffaf bir kapak bulunuyor. Ayrıca LED ışıklar da oldukça göze çarpıyor. Bu ışıklar, isteğe göre açılıp kapatılabiliyor. Fakat ne yazık ki yalnızca tek bir renkte yanıyor. O da beyaz.

Telefon şarj edildiği sırada arkadaki LED ışıklar, USB girişinden başlamak üzere yukarı doğru, şarj seviyesine göre yanmaya başlıyor. Bu da telefonu açmadan şarj seviyesini anlayabilmeye yarıyor ve en önemlisi de hoş bir görüntü sağlıyor. Tabii bu ışıkların daha farklı işlevleri de var. Nothing Phone (1)'de 12 farklı LED aydınlatma bölgesi bulunuyorken, bu sayı Phone (2) modelinde ise 33.

Akıllı telefonların arka kasalarında LED ışık sayısı dışında önemli bir farklılık yok. Ön tarafa geldiğimizde ise alışılageldik bir ekran dizaynı bizleri karşılıyor. Bu ekranın üst tarafında bir özçekim kamerası yer alıyor. Infinity-O şeklinde yerleştirilen bu kamera, Nothing Phone (1)'de sol taraftayken; Phone (2) modelinde ise merkezde.

Her iki modelin de hem arka hem de ön tarafında, ufak detaylar dışında önemli seviyede göze çarpan bir tasarım değişikliği yok.

Ekran

Nothing Phone (1), 6.55 inç boyutunda ve 2400 x 1080 piksel çözünürlükte OLED bir ekrana sahip. 120 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, maksimum 1.600 nit parlaklık sunuyor. 1 milyar renk gösterimi yapabiliyorken, HDR10+ teknolojisini de destekliyor. Ekran-gövde oranı ise yüzde 85.8 oranındayken, panel, Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Nothing Phone (2) modeline geldiğimizde ise 6.7 inç boyutunda, 2412 x 1080 piksel çözünürlükte LTPO OLED bir ekran bulunuyor. 120 Hz yenileme hızı ve 1.600 nit parlaklık sunan bu ekran, 1 milyar renk gösterebiliyor. HDR10+ teknolojisini de destekleyen bu ekran, ön gövdenin yüzde 87.2'sini kaplıyor. Ayrıca Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Her iki ekranı da karşılaştırdığımızda önemli farklar olduğunu görüyoruz. Bu noktada Nothing Phone (1), daha küçük ekrana sahip. Phone (2)'de hem boyut hem de ekran-gövde oranı bakımından daha büyük bir ekran mevcut.

Bununla beraber Phone (1)'de standart OLED panel bulunuyorken, Phone (2)'de ise LTPO OLED panel bulunuyor. LTPO OLED ekranlar, normal OLED ekranlara göre daha az güç tüketir ve böylelikle daha uzun pil ömrü sunar.

Ekran özellikleri bakımından Nothing Phone (2) daha çok öne çıkıyor. Bu nedenle kendisi, bu değerlendirmenin kazananı. Tabii bu kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Zira Phone (1) modeli daha küçük ekran arayanlar için daha uygun. Fakat ekran boyutunu bir kenara bıraktığımızda Phone (2), daha ileri seviye özelliklere sahip.

Çip

Nothing Phone (1) modeli Qualcomm tarafından üretilen 6 nm fabrikasyon sürecinden geçen Snapdragon 778G+ 5G çipinden güç alıyor. Daha çok orta segmentte yaygın olan bu yonga seti; 1 x 2.5 GHz Cortex-A78, 3 x 2.4 GHz Cortex-A78, 4 x 1.9 GHz Cortex-A55 çekirdeklerinden ve Adreno 642L GPU'dan oluşuyor.

Nothing Phone (2)'nin kalbinde ise yine Qualcomm imzası taşıyan Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti bulunuyor. 4 nm fabrikasyon sürecinden geçen bu çip; 1 x 2.5 GHz Cortex-A78, 3 x 2.4 GHz Cortex-A78, 4 x 1.9 GHz Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşuyor. GPU ise Adreno 730. Bu yonga setini daha çok amiral gemisi modellerinde görüyoruz.

Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G ve Snapdragon 8+ Gen 1 çiplerinin performans testlerine göz attığımızda, Snapdragon 8+ Gen 1'in daha güçlü olduğunu görüyoruz. Bu hem oyun hem de günlük kullanımda kendini gösteriyor.

Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G ve Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Geekbench 5 performans testi sonuçları;

ÇipTekli ÇekirdekÇoklu ÇekirdekQualcomm Snapdragon 778G+ 5G770 puan2.804 puanQualcomm Snapdragon 8+ Gen 11.320 puan4.200 puan

Arka kameralar

Pek çok kullanıcı, akıllı telefonun çekim kalitesini oldukça önemsiyor. Nothing Phone (1) ve Phone (2) modelleri, arka kamera özellikleri bakımından aynı. Her iki akıllı telefonda da 50 Megapiksel f/1.9 diyafram aralığında ana kamera ve 50 Megapiksel f/2.2 diyafram aralığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Nothing Phone (1) ile Phone (2) modellerindeki ana kamera, 4K çözünürlükte video kaydı alabiliyor. Phone (1) modeli saniyede 60 kareden oluşan video çekebiliyorken, Phone (2) modeliyle ise saniyede 30 kareden oluşan video kaydı alabilmek mümkün.

Arka kameraların teknik özellikleri aynı olduğundan bu noktada karşılaştırma yapamayız fakat video kayıt kalitesi için yapabiliriz. Nothing Phone (2), ana kamera ile daha yüksek çözünürlükte video çekebiliyor. Kamera kalitesini çok fazla önemsemeyen kişiler için 30 FPS ile 60 FPS, önemli bir fark olmayabilir. Ancak sürekli video çekecek kişiler için oldukça önem arz ediyor.

Ön kamera

Arka kameralarda olmasa da özçekim kamerasında bir farklılık var. Nothing Phone (1)'in ön tarafındaki kamera 16 Megapiksel çözünürlüğündeyken, Phone (2) modelinde bu kamera 32 Megapiksel çözünürlüğünde. Diyafram aralığı gibi diğer teknik özellikler ise birbirine oldukça yakın.

Batarya

Nothing Phone (1) ve Phone (2) arasında batarya bakımından dikkat çeker seviyede bir fark yok. Phone (1)'in batarya kapasitesi 4.500 mAh iken, Phone (2)'nin ise 4.700 mAh şeklinde. Bu noktada Phone (2), kağıt üstünde karşılaştırmanın kazananı.

Şarj hızı

Nothing Phone (2), Phone (1)'e kıyasla şarj hızı bakımından önemli bir yükseltme içeriyor. Telefonun bataryası; 45 W kablolu, 15 W kablosuz ve 5 W ters kablosuz şarjı destekliyor. Kablo ile 55 dakikada tam dolum mümkünken, bu süre kablosuzda 130 dakikaya çıkıyor.

Nothing Phone (1) modeline geldiğimizde ise 33 W kablolu, 15 W kablosuz ve 5 W ters kablosuz şarj desteği olduğunu görüyoruz. Burada ise bataryayı kablo ile 70 dakikada yüzde 100 şarj edebilmek mümkün. Nothing Phone (2), bu karşılaştırmada da öne çıkıyor.

RAM ve depolama

Nothing Phone (1) modelinin RAM ve depolama tarafında 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB ve 12 GB + 256 GB varyasyonları bulunuyor. Nothing Phone (2)'nin ise 12 GB + 256 GB ve 12 GB + 512 GB seçenekleri mevcut.

Bağlantı

Her iki akıllı telefonda da 5G, NFC, GPS, Wi-Fi 6 bağlantı seçenekleri bulunuyor. Bluetooth tarafına geldiğimizde ise bir farklılık var. Nothing Phone (1)'in Bluetooth sürümü 5.2 iken, Phone (2)'nin ise 5.3 şeklinde.

Yazılım

Nothing Phone (1), kutudan Android 12 işletim sistemi ile çıkıyor fakat güncelleme ile Android 13 tabanlı Nothing OS 1.5.3 sürümüne yükseltilebiliyor. Phone (2) ise en son çıkan Android 13 tabanlı Nothing OS 2 işletim sisteminde çalışıyor. Bu sürüm, birkaç yeni özellik sağlıyor.

Fiyat

Nothing Phone (2) ve Phone (1) modelleri sırasıyla 349,00 euro ve 699,00 euro başlangıç fiyat etiketine sahip. İki kat daha pahalı olan Nothing Phone (2), ülkemizde satışa çıkmadı. Geçtiğimiz aylarda satılmaya başlanan Phone (1) modelinin Türkiye başlangıç fiyatı ise 15 bin TL.

Fakat son dönemlerde sürekli değişen döviz kuru, bu fiyatı yukarı/aşağı yönlü değiştirebilir. Bu karşılaştırmanın kazanını, telefon için ayrılan bütçeye göre değişkenlik gösteriyor. Ancak Nothing Phone (1), hiç şüphesiz daha fiyat/performans odaklı.

Nothing Phone (1) ve Nothing Phone (2) tüm özellikleri

ÖzellikNothing Phone (1)Nothing Phone (2) Ekran Boyutu: 6.55 inç6.7 inçEkran Paneli: OLEDLTPO OLEDEkran Çözünürlüğü: 2400 x 1080 piksel2412 x 1080 pikselEkran Yenileme Hızı: 120 Hz120 HzEkran Parlaklığı: En düşük: 500 nit Maksimum: 1.600 nitEn düşük: 1.600 nit Maksimum: 1.600 nitEkran Renk: 1 milyar1 milyarEkran-Gövde Oranı: %85.8%87.2Ekran HDR Desteği: Var (HDR10+)Var (HDR10+)Ekran Koruması: Corning Gorilla Glass 5Corning Gorilla GlassAlways On Display: VarVarÇip: Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G (6 nm)Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm)Çekirdekler: 1 x 2.5 GHz Cortex-A78 3 x 2.4 GHz Cortex-A78 4 x 1.9 GHz Cortex-A551 x 3.0 GHz Cortex-X2 3 x 2.5 GHz Cortex-A710 4 x 1.80 GHz Cortex-A510GPU: Adreno 642LAdreno 730RAM: 8 GB / 12 GB8 GB / 12 GBDepolama: 128 GB / 256 GB128 GB / 256 GB / 512 GBArka Kamera(lar): – Ana kamera: 50 Megapiksel, f/1.9, 24 mm, 1/1.56¨, 1.0 µm, PDAF, OIS – Ultra geniş açılı kamera: 50 Megapiksel, f/2.2, 114°, 1/2.76¨, 0.64 µm, AF– Ana kamera: 50 Megapiksel, f/1.9, 24 mm, 1/1.56¨, 1.0 µm, PDAF, OIS – Ultra geniş açılı kamera: 50 Megapiksel, f/2.2, 114°, 1/2.76¨, 0.64 µm, AFArka Kamera Video: 4K@30fps 1080p@30/60fps4K@30/60fps 1080p@30/60fpsArka Kamera Özellikleri: gyro-EIS, canlı HDRgyro-EIS, canlı HDR, OISÖn Kamera: 16 Megapiksel, f/2.5, 1/3.1¨, 1.0 µm32 Megapiksel, f/2.5, 1/2.74¨, 0.8 µmÖn Kamera Video: 1080p@30fps1080p@30fpsÖn Kamera Özellikleri: –HDRLED Işığı: VarVarBatarya Tipi: Li-IonLi-IonBatarya Kapasitesi: 4.500 mAh4.700 mAhŞarj Hızı: – Kablolu: 33 W, PD3.0, QC4; Tam dolum için 70 dakika – Kablosuz: 15 W – Ters kablosuz: 5 W– Kablolu: 45 W, PD3.0, PPS, QC4; 55 dakikada tam dolum – Kablosuz: 15 W; 130 dakikada tam dolum – Ters kablosuz: 5 Wİşletim Sistemi: Android 12 – Android 13 tabanlı Nothing OS 1.5.3 sürümüne yükseltilebilirAndroid 13 tabanlı Nothing OS 2Parmak İzi Okuyucusu: Var (Ekran)Var (Ekran)5G Bağlantı: VarVarBluetooth Bağlantı: Bluetooth 5.2Bluetooth 5.3NFC Bağlantı: VarVarGPS Bağlantı: VarVarWi-Fi Bağlantı: Wi-Fi 6Wi-Fi 6USB Girişi: USB Type-C 2.0USB Type-C 2.0Çift SIM Desteği: VarVarSuya Dayanıklılık: Var (IP53)Var (IP54)Toza Dayanıklılık: Var (IP53)Var (IP54)Renk Seçenekleri: Beyaz, siyahBeyaz, griye yakın siyahBaşlangıç Fiyatı: 349,00 euro (22 Temmuz 2023)699,00 euro (22 Temmuz 2023)Türkiye Başlangıç Fiyatı: 15.000 TL (22 Temmuz 2023)Satılmıyor

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Nothing Phone (1) ile Phone (2) arasında bir seçim yapacak olsaydınız, hangisini tercih ederdiniz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

