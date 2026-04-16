Lionel Messi, İspanya'dan kulüp satın aldı

Lionel Messi, İspanya'dan kulüp satın aldı
Dünya futbolunun efsanelerinden Lionel Messi de kulüp sahibi olan futbolcular kervanına katıldı. Arjantinli yıldız, İspanya 3. Ligi'nde mücadele eden Katalan ekibi UE Cornellà'nın tüm hisselerini satın aldı.

  • Lionel Messi, İspanya 3. Ligi'nde mücadele eden UE Cornellà kulübünün tüm hisselerini satın aldı.
  • UE Cornellà, 2024 yılında ligde 55 puanla 3. sırada bulunuyor ve 2. Lig'e çıkma mücadelesi veriyor.
  • UE Cornellà, 1951 yılında kuruldu ve futbolcu Jordi Alba'yı dünya futboluna kazandırdı.

MLS takımlarından Inter Miami forması giyen Lionel Messi de kulüp sahibi olan futbolcular arasına girdi.

TÜM HİSSELERİNİ SATIN ALDI

Arjantinli süper star, İspanya 3. Ligi'nde mücadele eden Katalan ekibi UE Cornellà'nın tüm hisselerini satın aldı.

Kulübün açıklamasında, "Bu hamle, Messi'nin Barcelona ile olan yakın bağlarını ve Katalonya'da sporun ve yerel yeteneklerin geliştirilmesine olan bağlılığını güçlendiriyor; bu bağlantı, FC Barcelona'daki yıllarına dayanıyor ve o zamandan beri sürdürülüyor." denildi.

Açıklamada, kulüp tarihinde yeni bir dönemin başladığı belirtilirken bu sürecin hem sportif hem de kurumsal büyümeyi teşvik etmeyi, temelleri güçlendirmeyi ve yeteneklere yatırım yapmayı amaçladığı vurgulandı.

2. LİG'E ÇIKMA MÜCADELESİ VERİYOR

2. Lig'e çıkma mücadelesi veren Cornella, ligin 30. haftasında 55 puanla 3. sırada bulunuyor.

1951 yılında kurulan Cornella de Llobregat şehrinin futbol takımı, Messi’nin de takım arkadaşı olan Jordi Alba'yı dünya futboluna kazandırmıştı.

Messi ve Jordi Alba

Kaynak: Haberler.com
