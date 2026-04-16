Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ortaokulda silahla 9 kişiyi öldüren, 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, Osmaniy2'de sessiz sedasız toparağa verildi. Mersinli'nin cenazesinin ifadesinin ardından serbest bırakılan annesinin teslim aldığı öğrenildi.

  • Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda 9 kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırının faili 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, Osmaniye'de toprağa verildi.
  • Adli Tıp incelemesine göre İsa Aras Mersinli'nin ölüm nedeni, sağ bacağındaki kesici-delici alet yarasından kaynaklanan yoğun kan kaybıdır.
  • İsa Aras Mersinli'nin 1.79 boyunda ve yaklaşık 85-90 kilogram ağırlığında olduğu Adli Tıp raporunda belirtildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir ortaokulda meydana gelen ve 9 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan silahlı saldırının faili 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, memleketi Osmaniye’de toprağa verildi. Güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen defin işleminin, kamuoyuna duyurulmadan sessiz sedasız yapıldığı öğrenildi.

CENAZEYİ ANNESİ TESLİM ALMIŞ

Olayın ardından gözaltına alınan Mersinli'nin annesi, emniyetteki ifadesinin tamamlanmasıyla birlikte serbest bırakıldı. Cenazeyi teslim alan annenin, oğlunun defnettirdiği öğrenildi.

Öte yandan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedenine ilişkin detaylar netleşti. Adli Tıp incelemesinde, 2 adli tıp uzmanı, 2 otopsi teknikeri, 1 kameraman ve 1 fotoğraf bilirkişisinden oluşan heyet tarafından yapılan değerlendirmede önemli bulgulara ulaşıldı.

ÖLÜM NEDENİ: YOĞUN KAN KAYBI

Rapora göre, Mersinli’nin sağ bacağında öldürücü nitelikte kesici-delici alet yarası tespit edildi. Yaralanmaya neden olan cismin bir tarafının künt, diğer tarafının ise keskin olduğu belirtildi. Ölümün, büyük damar yaralanmasına bağlı gelişen yoğun dış kanama sonucu meydana geldiği kaydedildi.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ DE YER ALDI

Adli Tıp raporunda, Mersinli’nin 1.79 boyunda ve yaklaşık 85-90 kilogram ağırlığında olduğu bilgisine yer verildi.

DETAYLI İNCELEME YAPILDI

İncelemelerde ölü lekelerin vücudun arka ve bası görmeyen bölgelerinde hafif şiddette olduğu tespit edildi. Ellerinde naylon koruma poşeti bulunduğu, sırt bölgesinde ise 4 adet elektrod pedi olduğu kaydedildi. Sırt bölgesi, avuç içleri, koltuk altları ve deri kıvrımlarında herhangi bir lezyona rastlanmazken, vücudun genelinde kuru kan bulaşlarının bulunduğu belirtildi.

TOKSİKOLOJİK İNCELEME SÜRÜYOR

Sağ arka bacağında 2,5 santimetrelik kesici-delici alet yarası tespit edilen Mersinli’den alınan toksikolojik örneklerin detaylı inceleme için Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığı’na gönderildiği bildirildi.

Kaynak: Haberler.com
