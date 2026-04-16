Eski Esenlik Genel Müdürü Veysel Tay, okul saldırısı paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

Güncelleme:
Malatya Esenlik AŞ eski Genel Müdürü Veysel Tay, Kahramanmaraş’ta 9 kişinin öldüğü okul saldırısı sonrası yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alındı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Esenlik AŞ’nin eski Genel Müdürü Veysel Tay, Kahramanmaraş’ta bir okulda yaşanan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımının ardından gözaltına alındı.

TARTIŞMA YARATAN PAYLAŞIM

Eğitimcileri hedef alan ifadeler içeren paylaşımın kamuoyunda büyük tepki çekmesi üzerine Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile emniyet ekiplerinin harekete geçtiği öğrenildi.

Tay'ın, WhatsApp durumundan yaptığı paylaşımda saldırıyı gerçekleştiren kişiye yönelik ifadeler kullanarak eğitimcileri suçlayan söylemlerde bulunduğu, gelen tepkiler üzerine paylaşımını kısa süre sonra sildiği öğrenildi. Daha sonra yaptığı yeni paylaşımda ise eğitim sistemine yönelik genel değerlendirmelerde bulunduğu görüldü.

İKİ SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Tay hakkında “suçu ve suçluyu övme” ile “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiaları kapsamında işlem başlatıldı. Gözaltına alınan Tay’ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

