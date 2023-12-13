Honda CR-V e: HEV Türkiye satış fiyatı ve özellikleri!

Honda CR-V yenilendi. Yeni Honda CR-V e: HEV hangi özellikleri ile öne çıkıyor ve Türkiye satış fiyatı ne kadar?

Honda Türkiye, hibrit SUV ailesini yeni Honda CR-V e: HEV ile tamamlıyor. Japon devin dünya genelinde en çok satan SUV modeli CR-V, yüzde 100 e: HEV hibrit teknolojisi ile Türkiye macerasına başlıyor. Bu arada modelde dikkat çeken bir önemli detay da Honda'nın Gelişmiş Sürüş Destek Teknolojileri (ADAS) paketi SENSING 360'ın Avrupa'da ilk kez CR-V e: HEV modelinde yer alıyor olması. Peki, Honda CR-V e: HEV hangi özellikleri ile öne çıkıyor ve Türkiye satış fiyatı ne kadar?

Honda CR-V eHEV Türkiye satış fiyatı

futureflow.life'da yer alan habere göre, yeni Honda CR-V eHEV Türkiye satış fiyatı, 3 milyon TL olarak belirlendi. Araç, Advance donanım paketi ile Kanyon Mavi, Metalik Kristal Beyaz, Sedefli Kristal Siyah renk seçenekleri ile 16 Aralık 2023 Cumartesi günü, Honda bayilerindeki yerini alacak.

Honda CR-V eHEV özellikleri

Honda CR-V eHEV'in özelliklerine geçmeden önce Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada'nın açıklamalarına bakalım. Honda Türkiye'nin ilk hibrit SUV aracı olarak Türkiye'ye gelen CR-V, hibrit teknolojisi ile dikkat çekiyor. Bu konuya değinen Yamada, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Türkiye'de değişen tercihler doğrultusunda yükselen SUV tercihlerini göz önüne alarak biz de bu segmentteki ürün gamımızı büyüttük. CR-V e: HEV, Honda Türkiye'nin hibrit SUV ailesini tamamlayan en güçlü modelimiz. 3 ayrı model ile yer aldığımız bu segmentte sunduğumuz hibrit teknolojisi Honda farkını ortaya koyuyor."

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Yeni Honda CR-V'nin daha sportif bir görünüm için tasarımı yenilendi. Araç, beşinci nesline göre 106 mm daha uzun ve 11 mm daha geniş. Büyüyen CR-V e: HEV'nin artan boyutlarına ek olarak A sütunlarının daha arkada konumlandırılması ve sürüş pozisyonu sayesinde sürücünün görüş açısı da iyileştirildi. Keskin tasarım çizgileri ile yenilenen CR-V e: HEV, örgü desenli büyük piyano ızgarasıyla da ön tasarımında farklılaşıyor.

Yenilenen kapı kolu tasarımı da kesintisiz bir görünüm oluşturuyor. Yeni CR-V'nin arka tasarımında LED aydınlatmalı dikey stop lambası ile ışık imzası dikkat çekerken; güçlü gövde tasarımı kapsamında ön ızgaranın altındaki boşluk, aerodinamik sürtünmeyi azaltmak ve yakıt verimliliğini arttırmak üzere otomatik panjur içeriyor.

Geniş hava girişleri ve yan hava girişleri ve çamurluk kemerleri üzerindeki kaplamaların da etkisi ile yeni CR-V'de aerodinamik iyileştirmeler dikkat çekiyor. Yeni CR-V e: HEV'de koyu renk 18 inç alaşım jantlar da standart olarak sunuluyor. İç tasarıma baktığımızda bizi 9 inçlik bilgi-eğlence ekranı ve bu ekranı çevreleyen 10,2 inçlik dijital ekran karşılıyor. Bal peteği formundaki havalandırma ızgarası geniş bir görüş açısı vadediyor.

Aynı zamanda standart olarak sunulan siyah deri koltuklar özelinde ön koltuklarda ısıtma ve soğutma işlevi yer alırken; CR-V e: HEV Honda'nın Vücut Destekleyici Koltuk özelliğine sahip ilk nesil olmasıyla öne çıkıyor. Standart olarak cam tavan ile sunulan yeni CR-V, önceki nesline göre arka yaşam alanında 16 mm artış ve koltukların sırt eğimindeki iyileştirmelerin etkisi ile yolcular için rahat bir arka bacak mesafesi bulunuyor.

Kullanım kolaylığı için en uygun şekilde konumlandırılan tuşlu vites bölmesi, sürücünün hareket halindeyken de tüm önemli işlevlere kolaylıkla erişmesini sağlıyor. Yenilenen bilgi-eğlence sistemi ve bağlantı seçenekleri de sunulan yeni CR-V e: HEV'de ilk kez göz hizası gösterge paneli (Head Up Display), sürüş esnasında kullanıcının hız ve sürüş desteği bilgilerini yüksek çözünürlükte görmesine olanak tanıyor.

Direksiyonun arkasında yer alan 10,2 inçlik TFT dijital gösterge ekranında sürücü için gerekli tüm bilgiler yer alıyor. CR-V e: HEV'in ön konsolunda ve arka yaşam alanında yer verilen 4 adet USB bağlantı noktası gece sürüşlerinde kullanım kolaylığı için aydınlatılıyor. Önde yer alan kablosuz şarj alanının güçlü bir performans sunması için soğutma fanı da yer alıyor.

Orta konsolda yer alan bardak tutucu, aracın hem ön hem arka yaşam alanındaki geniş saklama alanları ile iç mekanın işlevselliğini artırıyor. Yeni Honda CR-V'nin 12 hoparlörlü, yüksek performanslı BOSE Premium Ses sistemi yolculukları daha keyifli bir hale getiriyor.

CR-V e: HEV'in elektrikli kapağa sahip 579 litrelik bagajı, arka koltukların ileri-geri hareket kabiliyeti sayesinde büyük eşyaları taşıma imkanı da sunuyor.

Hibrit teknolojisi neler sunuyor?

Yeni nesil CR-V'de kullanılan e: HEV teknolojisi, iyileştirilen çevresel performansı, hızlı tepki veren güçlü motoru ve azaltılmış kabin içi sesiyle heyecanlı bir sürüş deneyimi sunuyor.

Güçlenen hibrit güç-aktarma sisteminde yer alan 2.0 litre dört silindirli direkt enjeksiyonlu Atkinson çevrimli benzinli motor, çift elektrik motorlu otomatik şanzıman ile uyum içerisinde çalışıyor. Güncel versiyon, tahrik motoru ve jeneratörü ayrı bir eksende konumlandırarak motorların kapladığı alanı değiştirmeden yüzde 6,5 daha fazla tork (335 Nm) değerine ve maksimum motor hızı da 1.500 d/d artırılarak 14.500 d/d'ya ulaşıyor. Böylelikle, yüzde 4 oranında daha yüksek maksimum hıza çıkılabiliyor.

Bunların yanı sıra şanzımanda da yapılan geliştirmeler ile motorlu sürüş modundaki düşük hızlarda da çekiş gücü artıyor. Diğer taraftan hibrit güç-aktarma sistemindeki iyileştirmeler kapsamında; Güç Kontrol Ünitesi (PCU) ve Akıllı Güç Ünitesi (IPU) de yenilenerek daha etkin bir hızlanma hissi ve hızlanmalarda daha hassas tepki sağlanıyor.

Dört tekerlekten çekişli versiyonu ile satışa sunulan yeni CR-V e: HEV'in 0-100 km/s hızlanma süresi 9,5 saniye. Araç, 187 km/s maksimum hıza çıkabiliyor. Motor performansındaki artışa rağmen e: HEV sistemin sunduğu daha yüksek verimlilik ve düşük emisyon değerleriyle dikkat çeken CR-V, 151 g/km (WLTP) karma karbon dioksit emisyon değeri ve 6,7 lt/100 km (WLTP) birleşik yakıt tüketim değerine ulaşıyor.

Savrulmayı azaltan ve güncellenen direksiyon ile yeni CR-V, daha fazla kontrol hissi sağlıyor. Ayrıca süspansiyon bileşenlerinin de desteği ile daha dinamik sürüş deneyimi sunuyor. Gövde rijitliği de artan yeni CR-V e: HEV'de, yeni nesil Honda modellerinde kullanılan yapısal yapıştırıcılar, CR-V'de ilk kez kullanılırken; önceki CR-V nesline göre daha hafif, yeni alüminyum yardımcı şasi kullanılıyor.

Yol koşullarından kaynaklanan araç içi titreşimi, sönümleme kuvvetini ayarlayan amortisör sayesinde bozuk yol yüzeyleri ve engebeli arazilerde de konforlu bir sürüş deneyimi sunuluyor. Buna ek olarak yeni CR-V e: HEV'deki yeni kontrol sistemine sahip dört tekerlekten çekiş sistemi, farklı yol koşullarında daha yüksek yol tutuşu sağlayarak arka aksın kontrolünü aktif olarak koruyor.

İlk kez eklenen Kar sürüş modunun yanı sıra Normal, Spor ve Eco olmak üzere farklı sürüş modları sunan yeni CR-V'de gürültü, titreşim ve sertlik (NVH) seviyeleri de önemli ölçüde azalıyor.

Türkiye'de satışa sunulan ilk Honda SENSING 360 donanımı

Yeni CR-V, Honda'nın Gelişmiş Sürüş Destek Teknolojileri (ADAS) paketi Honda SENSING 360'ı içeren Türkiye'de satışa sunulan ilk Honda modeli olmasıyla öne çıkıyor.

Otomobilin etrafını 360° göstermek için 100° açıyla öne bakan bir kameraya, milimetre dalga radarına ve dört köşe radarına sahip olan Honda SENSING 360, güvenli sürüş konusunda gelişmiş bir deneyim sunuyor.

Honda mühendisleri tarafından geliştirilen sistemde güncellenen ön kamera aracılığı ile nesne algılama ve radarla nesne algılama işlevleri, yol çizgilerini, kenarları, motosikletleri, bisikletlileri ve diğer araçları tanımlama olanağı sağlıyor.

Yeni CR-V'nin geniş güvenlik teknolojileri kapsamında; ilk kez bir Honda modelinde, görüş mesafesinin zayıf olduğu kavşaklarda kafa kafaya çarpışmaları azaltan Ön Çapraz Trafik Uyarısı bulunuyor. Trafik İşareti Tanıma Sistemi ile entegre çalışan Uyarlanabilir Hız Sabitleyici (ACC) aracılığı ile Avrupa'da ilk kez, sürücüyü bilgilendirerek yaklaşan kavşağa hazırlanmasına yardımcı olmak için 'dur' işareti gibi işaretlerle ilgili bildirim de sağlıyor.

Buna ek olarak geliştirilen ACC ile sollama sırasında, sinyal koluna dokunarak hızlanma başlatılıyor. Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi, Şerit Takip Uyarı Sistemi ile entegre olarak Şeritte Tutma Asistanı devreye giriyor.

Güvenlik konusunda birçok ilki bünyesinde barındıran CR-V e: HEV'de ilk kez Trafikte Sürüş Asistanı ve sürücünün yükünü daha da azaltmak üzere şerit değiştirirken direksiyon kullanımına yardımcı olan ve sinyal ile tetiklenen Aktif Şerit Değiştirme Asistanı yer alıyor. Pasif güvenlik önlemleri kapsamında da sürücü ile ön yolcu arasında çarpışmayı önleyen yeni bir ön orta hava yastığı, sürücü ve ön yolcu diz hava yastıkları da dahil olmak üzere 11 hava yastığı bulunuyor.