Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş'ı işaret etti: Bence olayı çözecek kişi o

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Gürlek, 6 yıl sonra tozlu raflardan indirilen ve sıradan bir kayıp vakasından cinayet şüphesi temeline oturan Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin de konuştu.

"OLAYI ÇÖZECEK KİŞİ UMUT ALTAŞ"

Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin soruya da yanıt veren Gürlek, "Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkardık. ABD yetkili makamlarıyla da işin önemine binaen hassasiyeti de ilettik. Umut Altaş bence olayı çözecek kişi. Çünkü olayın en yakın tanığı" dedi.

MESAJLARI İFŞA OLMUŞTU: ÖTECEM LAN HER ŞEYİ

Dosya kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan ABD’deki Umut Altaş ile tutuklu babası Celal Altaş arasındaki WhatsApp yazışmaları ortaya çıkmıştı. Yazışmalarda baba oğlun birbirlerini suçladığı, hakaret ve tehditlerde bulunduğu görülmüştü.

Yazışmalar şöyle:

Umut Altaş: Sen öyle kolay sanıyorsun dimi. Yaptıklarınızın bir bedeli olmayacak heh, Bugün hesabıma 9 bin dolar bekliyorum.

Celal Altaş : Oldu. Dedim ya ne halin varsa gör. Size daha önce gönderdiğim 150 bin doları geri gönderin.

Umut Altaş : Bugün hesabıma 9 bin dolar gelmezse Savcı Hanımı arar, anlatırım her şeyi.

Celal Altaş : Neyi anlatırsın?

Umut Altaş : Beni Amerika’ya niye yolladığınızı.

Celal Altaş : Niye yollamışız, söyle niye yolladık seni. Senin her şeyden haberin var o zaman şerefsiz.

Umut Altaş : Hahaha

Celal Altaş : Bize de ben bir şey bilmiyorum diyordun.

Umut Altaş : Bırak rol yapmayı, sen susturuyordun ya.

Celal Altaş : Şimdi ben gidip bu yazışmayı Savcı Hanıma gösteriyorum ve sana kırmızı bülten çıkartıyorum. Sen rahat ol.

Umut Altaş : Ulan

Celal Altaş : Şerefsiz çakal.

Umut Altaş : Senden önce…. Hatta dur. Bekle biraz olduğun yerde kal. Ellerini bağla arkadan bakalım kim kimi aldırıyor. Yüce Celal seni.

Celal Altaş : Sen o işin içindesin değil mi y….

Umut Altaş : Bekle bekle y…. He.

Celal Altaş : Senin de o şerefsizin de Allah belasını versin.

Umut Altaş : Olum kim yer bu numaralarını. Sen herkesi kendin gibi salak sanıyorsun. Ötecem lan her şeyi. Göreceksiniz dünya kaç bucak.

Celal Altaş : İnşallah öt her şeyi. Hadi oğlum benim.

Umut Altaş : Ah Celalim ah bir de mağdur, üzgün vicdanlı baba rolüne giriyor. Ulan kendi oğlunu satmışsın, başkasının çocuğuna üzülecek yürek mi var sende.

Celal Altaş : Kime satmışım?

Celal Altıntaş’ın oğlunun yazdıklarının ekran görüntüsünü mesaj olarak yollaması üzerine Umut Altaş : Aynen öyle yolla savcıya.

Yazışmalardan sonra sesli arama yaptıkları ertesi gün de Celal Altaş’ın oğluna "Günaydın babam. Seni çok seviyorum" yazdığı ancak mesajın tek tık olduğu ve ardından yapılan sesli aramalara cevap alınamadığı görülüyor.