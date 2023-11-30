Fransa, devlet çalışanlarının WhatsApp'ı kullanmasını yasakladı

Fransa'da hükümet çalışanlarına, güvenlik açıkları nedeniyle resmi işlerde WhatsApp, Telegram ve Signal gibi uygulamaların kullanımı yasaklandı. Olvid adlı Fransız şifreli mesajlaşma uygulaması teşvik ediliyor. Yasak 8 Aralık'ta başlayacak.

Başbakan Elisabeth Borne'un Fransız yayıncı BFMTV tarafından Çarşamba günü ele geçirilen bir notunda, Fransız hükümet çalışanlarının iç iletişim için WhatsApp, Telegram, Signal ve diğer yaygın olarak kullanılan mesajlaşma uygulamalarını kullanmalarının güvenlik açıkları nedeniyle resmi olarak yasaklandığı ortaya çıktı. Yasak 8 Aralık'ta yürürlüğe girecek.

Kabine üyelerinin bunun yerine, küresel rakiplerinden farklı olarak kullanıcılarından bir SIM kart veya telefon numarası gerektirmeyen ve mesaj içeriğinin yanı sıra meta verileri de şifreleyen Fransız şifreli mesajlaşma uygulaması Olvid'i kullanmaları teşvik ediliyor. Rakiplerine göre daha özel ve güvenli olduğu söylenen Fransız uygulaması, Fransız Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenliği Ajansı (ANSSI) tarafından güvenlik sertifikası alan tek mesajlaşma platformudur. Başka bir Fransız mesajlaşma uygulaması olan Tchap'a da izin veriliyor.

Kural, İsviçre ordusunun geçen yıl askerlere üç popüler mesajlaşma uygulamasını kullanmayı bırakmalarını ve bunun yerine hem resmi hem de özel sohbetler için ülke içinde geliştirilen şifreli mesajlaşma hizmeti Threema'yı kullanmalarını emreden politikaya benziyor.

Borne'un notu, bu yıl Fransız kamu görevlilerine yönelik uygulama yasaklarının ikinci turunu temsil ediyor. Mart ayında Kamu Hizmetleri Bakanı Stanislas Guerini, TikTok ve benzeri "eğlence amaçlı uygulamaların" oluşturdukları güvenlik riskleri nedeniyle devlet telefonlarında yasaklanacağını açıklamıştı. Twitter ve Instagram'ın yanı sıra Netflix video platformu, Candy Crush oyunu ve flört uygulamaları da yasaklandı.

Aynı zamanda Ulusal Meclis, milletvekillerini, veri güvenliği endişeleri nedeniyle yaklaşık bir düzine ülkede ve AB'de hükümet telefonlarında kullanılması yasaklanan TikTok kullanımını "sınırlandırmaya" çağırdı. Milletvekillerine ayrıca Instagram, Snapchat, WhatsApp, Telegram ve Signal kullanımlarını azaltmaları teşvik edildi.

WhatsApp teorik olarak şifreli mesajlaşma olanağı sunarken, Facebook'un ana şirketi Meta'nın bir yan kuruluşu olan şirketin, kullanıcının bir suç işlediği şüphesi bile olmaksızın, kullanıcıların verilerini ABD hükümetine kolaylıkla teslim etmesiyle biliniyor.