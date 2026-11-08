Beşiktaş'tan yılın sürprizi: Anderson Talisca

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Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira'nın yolunu tutan Anderson Talisca, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ BİTİRMEYİ İSTİYOR

32 yaşındaki Brezilyalı hücum oyuncusunun ara transfer döneminde yeniden Türkiye'nin yolunu tutabileceği öne sürüldü. Eski yıldızını yeniden kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ın devrede olduğu ve devre arası transfer döneminde bu hamleyi bitirmeyi hedeflediği ifade edildi.

80 MAÇTA 51 GOLE KATKI

Daha önce 2016-2018 yılları arasında siyah-beyazlı formayı giyen Talisca, çıktığı 80 müsabakada 37 gol ve 14 asistlik performans sergileyerek Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla ise 75 maçta görev yapan 32 yaşındaki Talisca, bu karşılaşmaların 55'inde ilk 11'de sahaya çıktı. Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertli takımda toplam 44 gollük katkı sağladı.