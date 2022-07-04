Whatsapp Haberleri - Whatsapp Haber - Haberler

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Whatsapp Haberleri

Whatsapp haber, Whatsapp son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Haber bültenleri ve haber programlarında da 'Akıllı İşaretler' uygulamasına geçilecek

Haber bültenleri ve haber programlarında da "Akıllı İşaretler" uygulamasına geçilecek

Whatsapp - 04.07.2022
Instagram, iOS Kullanıcılarının Hesap Silmesine İzin Verecek!

Instagram, iOS Kullanıcılarının Hesap Silmesine İzin Verecek!

Whatsapp - 02.07.2022
Son dakika haber: Pınar Gültekin davasında yapılan itirazın detayları ortaya çıktı

Son dakika haber: Pınar Gültekin davasında yapılan itirazın detayları ortaya çıktı

Whatsapp - 01.07.2022
Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir: Karar kesinleşirse bu cani 14 yıl 4 ay sonra cezaevinden salınacak

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir: Karar kesinleşirse bu cani 14 yıl 4 ay sonra cezaevinden salınacak

Whatsapp - 21.06.2022
Dikkat: Sahte uygulamalar verilerinizi çalıyor!

Dikkat: Sahte uygulamalar verilerinizi çalıyor!

Whatsapp - 15.06.2022
Meta'nın Apple Watch rakibi ve çift kameralı akıllı saati için kötü haber!

Meta'nın Apple Watch rakibi ve çift kameralı akıllı saati için kötü haber!

Whatsapp - 09.06.2022
TV'de YouTube kullananlara müjde: Beklenen özellik geldi

TV'de YouTube kullananlara müjde: Beklenen özellik geldi

Whatsapp - 08.06.2022
Teksin Mersin ile yaklaşık 1 milyon talebe yanıt verildi

Teksin Mersin ile yaklaşık 1 milyon talebe yanıt verildi

Whatsapp - 08.06.2022
Telegram paralı oluyor: Özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

Telegram paralı oluyor: Özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

Whatsapp - 07.06.2022
Tuncay Özkan: Haber Kaynağınızı Soracaklar; Açıklarsanız 3 Yıl, Açıklamazsanız 6 Yıl Hapis Cezası Geliyor

Tuncay Özkan: Haber Kaynağınızı Soracaklar; Açıklarsanız 3 Yıl, Açıklamazsanız 6 Yıl Hapis Cezası Geliyor

Whatsapp - 01.06.2022
WhatsApp, grup kavgalarını önleyecek yeni özelliğini duyurdu!

WhatsApp, grup kavgalarını önleyecek yeni özelliğini duyurdu!

Whatsapp - 24.05.2022
Instagram'ın en büyük eksiklerinden biri çözülüyor!

Instagram'ın en büyük eksiklerinden biri çözülüyor!

Whatsapp - 23.05.2022
Milyonlarca iPhone etkilenecek! WhatsApp, bu iOS sürümlerine desteği kesiyor

Milyonlarca iPhone etkilenecek! WhatsApp, bu iOS sürümlerine desteği kesiyor

Whatsapp - 22.05.2022
WhatsApp, güvenliğin önemi ortaya koyan bir özellik getiriyor!

WhatsApp, güvenliğin önemi ortaya koyan bir özellik getiriyor!

Whatsapp - 22.05.2022

Barış Yarkadaş'tan canlı yayında İmamoğlu'na sert sözler: CHP'liler de rahatsız
WhatsApp'a dev yenilik: Binlerce dolarlık hizmet ücretsiz sunulacak

WhatsApp'a dev yenilik: Binlerce dolarlık hizmet ücretsiz sunulacak

Whatsapp - 21.05.2022
Ses kalitesini artıran gizli iPhone özelliği!

Ses kalitesini artıran gizli iPhone özelliği!

Whatsapp - 19.05.2022
WhatsApp Premium geliyor! İşte detaylar

WhatsApp Premium geliyor! İşte detaylar

Whatsapp - 18.05.2022
Whatsapp neden kullanılmıyor? Whatsapp ne zaman düzelecek?

Whatsapp neden kullanılmıyor? Whatsapp ne zaman düzelecek?

Whatsapp - 17.05.2022
WhatsApp çöktü mü? SON DAKİKA! WhatsApp neden çalışmıyor? WhatsApp geçici olarak kullanılamıyor hatası!

WhatsApp çöktü mü? SON DAKİKA! WhatsApp neden çalışmıyor? WhatsApp geçici olarak kullanılamıyor hatası!

Whatsapp - 17.05.2022
WhatsApp Hakkımda Sözleri 2022: Kısa, Anlamlı WhatsApp hakkımda sözleri! WhatsApp hakkımda ağır, havalı, cool sözler!

WhatsApp Hakkımda Sözleri 2022: Kısa, Anlamlı WhatsApp hakkımda sözleri! WhatsApp hakkımda ağır, havalı, cool sözler!

Whatsapp - 16.05.2022
WhatsApp, Android arayüzünü değiştiriyor! İşte yeni görünüm

WhatsApp, Android arayüzünü değiştiriyor! İşte yeni görünüm

Whatsapp - 15.05.2022
Fatura kabarıyor: Instagram'ın cep yakan abonelik özelliği Türkiye'de

Fatura kabarıyor: Instagram'ın cep yakan abonelik özelliği Türkiye'de

Whatsapp - 14.05.2022
WhatsApp'ın yeni özelliği, sohbet kargaşasına son verecek

WhatsApp'ın yeni özelliği, sohbet kargaşasına son verecek

Whatsapp - 13.05.2022
Son dakika! Türkiye Polis Radyosu, eğlendirirken suçlulara karşı da uyarıyor

Son dakika! Türkiye Polis Radyosu, eğlendirirken suçlulara karşı da uyarıyor

Whatsapp - 08.05.2022
Bu WhatsApp virüsüne dikkat: Bilgileriniz çalınmış olabilir

Bu WhatsApp virüsüne dikkat: Bilgileriniz çalınmış olabilir

Whatsapp - 07.05.2022
WhatsApp mesaja emoji koyma nasıl yapılır? WhatsApp mesaja tifade bırakma nasıl yapılır? WhatsApp mesaj beğenme özelliği WhatsApp mesaja ifade koyma!

WhatsApp mesaja emoji koyma nasıl yapılır? WhatsApp mesaja tifade bırakma nasıl yapılır? WhatsApp mesaj beğenme özelliği WhatsApp mesaja ifade koyma!

Whatsapp - 11.05.2022
Ali Koç ne dedi? TARİHİ AÇIKLAMALAR! Ali Koç basın toplantısında ne dedi? İşte Ali Koç'un açıklamaları!

Ali Koç ne dedi? TARİHİ AÇIKLAMALAR! Ali Koç basın toplantısında ne dedi? İşte Ali Koç'un açıklamaları!

Whatsapp - 06.05.2022
Down sendromlu doğum tazminatları hekimleri 'kara kara' düşündürüyor (2)

Down sendromlu doğum tazminatları hekimleri "kara kara" düşündürüyor (2)

Whatsapp - 04.05.2022
WhatsApp, Bir Hesapta İki Telefon Kullanmanızı Sağlayacak!

WhatsApp, Bir Hesapta İki Telefon Kullanmanızı Sağlayacak!

Whatsapp - 30.04.2022
Whatsapp'a ne oldu? ÇÖKTÜ MÜ! Wp ne oldu? Wp ye ne oldu? Whatsapp bildirim hatası! Whatsapp ne zaman düzelecek?

Whatsapp'a ne oldu? ÇÖKTÜ MÜ! Wp ne oldu? Wp ye ne oldu? Whatsapp bildirim hatası! Whatsapp ne zaman düzelecek?

Whatsapp - 29.04.2022
SELDE KAYBOLAN FARUK'UN AİLESİ, WHATSAPP'IN ABD'DEKİ MERKEZİNDEN GELECEK HABERİ BEKLİYOR

SELDE KAYBOLAN FARUK'UN AİLESİ, WHATSAPP'IN ABD'DEKİ MERKEZİNDEN GELECEK HABERİ BEKLİYOR

Whatsapp - 15.04.2022
Melikgazi'den ilk orucunu tutan çocuklara özel iftar

Melikgazi'den ilk orucunu tutan çocuklara özel iftar

Whatsapp - 07.04.2022
Popüler mesajlaşma uygulaması 2 milyar kullanıcıya ulaştı

Popüler mesajlaşma uygulaması 2 milyar kullanıcıya ulaştı

Whatsapp - 30.03.2022
65 yaş üstü İstanbullular 'Her Yaşta Dijital' uygulamasını hizmete aldı

65 yaş üstü İstanbullular "Her Yaşta Dijital" uygulamasını hizmete aldı

Whatsapp - 25.03.2022
Telegram çöktü mü? SON DAKİKA! Telegram neden açılmıyor, mesaj neden gitmiyor? Telegram'da sorun mu var?

Telegram çöktü mü? SON DAKİKA! Telegram neden açılmıyor, mesaj neden gitmiyor? Telegram'da sorun mu var?

Whatsapp - 23.03.2022
Teknoloji sokaklarda kadınları korumaya nasıl yardımcı olur?

Teknoloji sokaklarda kadınları korumaya nasıl yardımcı olur?

Whatsapp - 22.03.2022
İzmir'de 'aşı sahteciliği' yaptığı iddia edilen 14 sanık hakkında dava açıldı

İzmir'de "aşı sahteciliği" yaptığı iddia edilen 14 sanık hakkında dava açıldı

Whatsapp - 20.03.2022
İran'da geçinebilmek için seks işçiliğine yönelenlerin sayısı artıyor

İran'da geçinebilmek için seks işçiliğine yönelenlerin sayısı artıyor

Whatsapp - 18.03.2022
Son dakika haberleri | Bakan Varank, Yapay Zeka Zirvesi'nde konuştu

Son dakika haberleri | Bakan Varank, Yapay Zeka Zirvesi'nde konuştu

Whatsapp - 11.03.2022
Teknosa'dan işitme engelli müşterilere görüntülü çağrı merkezi hizmeti

Teknosa'dan işitme engelli müşterilere görüntülü çağrı merkezi hizmeti

Whatsapp - 11.03.2022
WhatsApp, Yanlış Bilginin Önüne Geçmek İçin Çoklu Mesajları Kısıtlayacak!

WhatsApp, Yanlış Bilginin Önüne Geçmek İçin Çoklu Mesajları Kısıtlayacak!

Whatsapp - 10.03.2022
Türkiye'nin 6'ncı 'unicorn'u Insider, 28 ülkeye teknoloji ihraç ediyor

Türkiye'nin 6'ncı "unicorn"u Insider, 28 ülkeye teknoloji ihraç ediyor

Whatsapp - 08.03.2022
FreeZone'da TikTok da 'internetinden yemeyen uygulamalar' arasına eklendi

FreeZone'da TikTok da "internetinden yemeyen uygulamalar" arasına eklendi

Whatsapp - 02.03.2022
WhatsApp'tan yeni özellik: Arama kısayolu nasıl kullanılır?

WhatsApp'tan yeni özellik: Arama kısayolu nasıl kullanılır?

Whatsapp - 25.02.2022
Ukrayna'nın farklı kentlerindeki Türkler anlatıyor: Evlerimizde bekliyoruz, kaçacak yerimiz yok

Ukrayna'nın farklı kentlerindeki Türkler anlatıyor: Evlerimizde bekliyoruz, kaçacak yerimiz yok

Whatsapp - 24.02.2022
Muhtarlar sorunlarını anlattı

Muhtarlar sorunlarını anlattı

Whatsapp - 24.02.2022
Projesi onaylanan personeller ödüllendirildi

Projesi onaylanan personeller ödüllendirildi

Whatsapp - 17.02.2022
Telegram'da kadınlara çok büyük çapta şantaj ve taciz yapıldığı ortaya çıktı! İşte o araştırma

Telegram'da kadınlara çok büyük çapta şantaj ve taciz yapıldığı ortaya çıktı! İşte o araştırma

Whatsapp - 16.02.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan bağımlılığa karşı tek yürek olma çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan bağımlılığa karşı tek yürek olma çağrısı

Whatsapp - 10.02.2022
Hindistan'da geliştirilen Koo uygulaması, Twitter'ın yerini alır mı?

Hindistan'da geliştirilen Koo uygulaması, Twitter'ın yerini alır mı?

Whatsapp - 05.02.2022
Telegram çöktü mü? 28 Ocak Telegram neden açılmıyor, mesaj neden gitmiyor? Telegram'da sorun mu var?

Telegram çöktü mü? 28 Ocak Telegram neden açılmıyor, mesaj neden gitmiyor? Telegram'da sorun mu var?

Whatsapp - 28.01.2022
Yahşihan'da yaşlı ve engellikler için 'acil ihtiyaç ekibi'

Yahşihan'da yaşlı ve engellikler için 'acil ihtiyaç ekibi'

Whatsapp - 27.01.2022
Facebook Messenger'ın 'uçtan uca şifreleme' planı: Kullancılar için neden önemli, İngiltere niçin durdurmak istiyor?

Facebook Messenger'ın 'uçtan uca şifreleme' planı: Kullancılar için neden önemli, İngiltere niçin durdurmak istiyor?

Whatsapp - 19.01.2022
Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği kuruldu

Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği kuruldu

Whatsapp - 17.01.2022
Facebook hesabınızı devre dışı bırakmak yeterli değildir. Kalıcı olarak silmeniz gerekiyor

Facebook hesabınızı devre dışı bırakmak yeterli değildir. Kalıcı olarak silmeniz gerekiyor

Whatsapp - 12.01.2022
Yalan haberler nasıl anlaşılabilir?

Yalan haberler nasıl anlaşılabilir?

Whatsapp - 08.01.2022
İnegöl Belediyesi 'Mobil Vatandaş' uygulamasıyla artık cebinizde

İnegöl Belediyesi "Mobil Vatandaş" uygulamasıyla artık cebinizde

Whatsapp - 04.01.2022
Online saadet zinciriyle 500 milyon TL vurgun iddiası

Online saadet zinciriyle 500 milyon TL vurgun iddiası

Whatsapp - 04.01.2022
İstanbul'da online saadet zinciri iddiasıyla 100 milyonluk vurgun

İstanbul'da online saadet zinciri iddiasıyla 100 milyonluk vurgun

Whatsapp - 03.01.2022
Teknoloji: 2021'de hangi gelişmeler oldu?

Teknoloji: 2021'de hangi gelişmeler oldu?

Whatsapp - 31.12.2021
WhatsApp yeni özellik ne? WhatsApp işletmeleri filtreleyen yeni bir özellik için çalışıyor

WhatsApp yeni özellik ne? WhatsApp işletmeleri filtreleyen yeni bir özellik için çalışıyor

Whatsapp - 28.12.2021
Bora: 'Yılbaşı için tüm tedbirleri aldık'

Bora: "Yılbaşı için tüm tedbirleri aldık"

Whatsapp - 28.12.2021
TikTok, Google'ı geride bırakarak en popüler platform oldu

TikTok, Google'ı geride bırakarak en popüler platform oldu

Whatsapp - 24.12.2021
Dünyada 2021 böyle geçti: Ekim-Kasım-Aralık

Dünyada 2021 böyle geçti: Ekim-Kasım-Aralık

Whatsapp - 20.12.2021
WhatsApp, kripto para transfer özelliği getiriyor

WhatsApp, kripto para transfer özelliği getiriyor

Whatsapp - 09.12.2021
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! Bugünden itibaren telefonsuz da kullanabileceksiniz

WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! Bugünden itibaren telefonsuz da kullanabileceksiniz

Whatsapp - 23.11.2021
Isparta'da halkın sağlığını tehdit eden 916 yasaklı ürün ele geçirildi

Isparta'da halkın sağlığını tehdit eden 916 yasaklı ürün ele geçirildi

Whatsapp - 19.11.2021
Türkiye'den son 5 yılın rekor büyümesi

Türkiye'den son 5 yılın rekor büyümesi

Whatsapp - 16.11.2021
Vodafone Türkiye'den son 5 yılın rekor büyümesi

Vodafone Türkiye'den son 5 yılın rekor büyümesi

Whatsapp - 16.11.2021
Isparta'da 22 kilogram kaçak sigara ele geçirildi

Isparta'da 22 kilogram kaçak sigara ele geçirildi

Whatsapp - 08.11.2021
Son 1 gün kaldı! WhatsApp'tan uygulamayı kullanamayacak telefon sahiplerine kritik tavsiye

Son 1 gün kaldı! WhatsApp'tan uygulamayı kullanamayacak telefon sahiplerine kritik tavsiye

Whatsapp - 30.10.2021
Grup İsimleri 2021: En güzel Whatsapp grup isimleri! Whatsapp (WP) ve İnstagram grup isimleri nelerdir? WP grup isimleri...

Grup İsimleri 2021: En güzel Whatsapp grup isimleri! Whatsapp (WP) ve İnstagram grup isimleri nelerdir? WP grup isimleri...

Whatsapp - 26.10.2021
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını üzecek haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda çalışmayacak

WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını üzecek haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda çalışmayacak

Whatsapp - 26.10.2021
Son dakika haberleri... Çığlığı çeken polislere beraat, yayınlayana hapis cezası

Son dakika haberleri... Çığlığı çeken polislere beraat, yayınlayana hapis cezası

Whatsapp - 25.10.2021
Facebook şirketin ismini değiştirmek için harekete geçti! Yeni unvanı Zuckerberg açıklayacak

Facebook şirketin ismini değiştirmek için harekete geçti! Yeni unvanı Zuckerberg açıklayacak

Whatsapp - 20.10.2021
Türk bankacılık sektöründe sanal asistan kullanımı 3 yılda yüzde 250 arttı

Türk bankacılık sektöründe sanal asistan kullanımı 3 yılda yüzde 250 arttı

Whatsapp - 18.10.2021
WhatsApp herkesin beklediği özelliği sonunda devreye soktu! Mesajlar sır gibi saklanacak

WhatsApp herkesin beklediği özelliği sonunda devreye soktu! Mesajlar sır gibi saklanacak

Whatsapp - 18.10.2021
'Dünya'nın yuvarlak olduğunu inkâr etmek kadar komik'

'Dünya'nın yuvarlak olduğunu inkâr etmek kadar komik'

Whatsapp - 10.10.2021
Facebook hizmetlerine erişim sorunu olduğunu bildirdi

Facebook hizmetlerine erişim sorunu olduğunu bildirdi

Whatsapp - 08.10.2021
Başkan Karagözoğlu Operatörlerin Ortak Altyapı Şirketi Talebine Yanıt Verdi

Başkan Karagözoğlu Operatörlerin Ortak Altyapı Şirketi Talebine Yanıt Verdi

Whatsapp - 07.10.2021
12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası ikinci gününde devam ediyor

12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası ikinci gününde devam ediyor

Whatsapp - 07.10.2021
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan 6 saatlik kesinti Telegram'a yaradı! 70 milyon yeni kullanıcı kazandılar

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan 6 saatlik kesinti Telegram'a yaradı! 70 milyon yeni kullanıcı kazandılar

Whatsapp - 06.10.2021
Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki kesintiyle ilgili bomba kripto para iddiası! Mark Zuckerberg zan altında

Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki kesintiyle ilgili bomba kripto para iddiası! Mark Zuckerberg zan altında

Whatsapp - 06.10.2021
WHATSAPP, FACEBOOK VE INSTAGRAM ÇÖKTÜ; KİŞİSEL BİLGİLER ÇALINMIŞ OLABİLİR

WHATSAPP, FACEBOOK VE INSTAGRAM ÇÖKTÜ; KİŞİSEL BİLGİLER ÇALINMIŞ OLABİLİR

Whatsapp - 05.10.2021
Facebook, WhatsApp ve Instagram'a erişim sorunu gideriliyor

Facebook, WhatsApp ve Instagram'a erişim sorunu gideriliyor

Whatsapp - 05.10.2021
WhatsApp'a ulaşamayanlar alternatiflere yöneldi! Aralarında yerli uygulamalar da var

WhatsApp'a ulaşamayanlar alternatiflere yöneldi! Aralarında yerli uygulamalar da var

Whatsapp - 05.10.2021
Whatsapp benzeri uygulamalar! İşte, çöken Whatsapp'a alternatif uygulamalar

Whatsapp benzeri uygulamalar! İşte, çöken Whatsapp'a alternatif uygulamalar

Whatsapp - 05.10.2021
Bakan Yardımcısı Sayan: 'Yaşanan sorunlar, yerli ve milli uygulamaların önemini ortaya çıkarıyor'

Bakan Yardımcısı Sayan: "Yaşanan sorunlar, yerli ve milli uygulamaların önemini ortaya çıkarıyor"

Whatsapp - 04.10.2021
Son Dakika | Bakan Yardımcısı Sayan: Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da etkilenmekte

Son Dakika | Bakan Yardımcısı Sayan: Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da etkilenmekte

Whatsapp - 04.10.2021
Telegram çöktü mü? Telegram neden açılmıyor? Telegram'da sorun mu var?

Telegram çöktü mü? Telegram neden açılmıyor? Telegram'da sorun mu var?

Whatsapp - 04.10.2021
Facebook Instagram çöktü mü? Facebook neden açılmıyor? Facebook sorun mu var? Facebook giremiyorum hatası!

Facebook Instagram çöktü mü? Facebook neden açılmıyor? Facebook sorun mu var? Facebook giremiyorum hatası!

Whatsapp - 04.10.2021
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