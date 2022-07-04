Whatsapp Haberleri - Whatsapp Haber - Haberler

Whatsapp Haberleri
Whatsapp haber, Whatsapp son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Haber bültenleri ve haber programlarında da "Akıllı İşaretler" uygulamasına geçilecek
Son dakika haber: Pınar Gültekin davasında yapılan itirazın detayları ortaya çıktı
Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir: Karar kesinleşirse bu cani 14 yıl 4 ay sonra cezaevinden salınacak
Tuncay Özkan: Haber Kaynağınızı Soracaklar; Açıklarsanız 3 Yıl, Açıklamazsanız 6 Yıl Hapis Cezası Geliyor
WhatsApp çöktü mü? SON DAKİKA! WhatsApp neden çalışmıyor? WhatsApp geçici olarak kullanılamıyor hatası!
WhatsApp Hakkımda Sözleri 2022: Kısa, Anlamlı WhatsApp hakkımda sözleri! WhatsApp hakkımda ağır, havalı, cool sözler!
WhatsApp mesaja emoji koyma nasıl yapılır? WhatsApp mesaja tifade bırakma nasıl yapılır? WhatsApp mesaj beğenme özelliği WhatsApp mesaja ifade koyma!
Ali Koç ne dedi? TARİHİ AÇIKLAMALAR! Ali Koç basın toplantısında ne dedi? İşte Ali Koç'un açıklamaları!
Whatsapp'a ne oldu? ÇÖKTÜ MÜ! Wp ne oldu? Wp ye ne oldu? Whatsapp bildirim hatası! Whatsapp ne zaman düzelecek?
SELDE KAYBOLAN FARUK'UN AİLESİ, WHATSAPP'IN ABD'DEKİ MERKEZİNDEN GELECEK HABERİ BEKLİYOR
Telegram çöktü mü? SON DAKİKA! Telegram neden açılmıyor, mesaj neden gitmiyor? Telegram'da sorun mu var?
Ukrayna'nın farklı kentlerindeki Türkler anlatıyor: Evlerimizde bekliyoruz, kaçacak yerimiz yok
Telegram'da kadınlara çok büyük çapta şantaj ve taciz yapıldığı ortaya çıktı! İşte o araştırma
Telegram çöktü mü? 28 Ocak Telegram neden açılmıyor, mesaj neden gitmiyor? Telegram'da sorun mu var?
Facebook Messenger'ın 'uçtan uca şifreleme' planı: Kullancılar için neden önemli, İngiltere niçin durdurmak istiyor?
Facebook hesabınızı devre dışı bırakmak yeterli değildir. Kalıcı olarak silmeniz gerekiyor
WhatsApp yeni özellik ne? WhatsApp işletmeleri filtreleyen yeni bir özellik için çalışıyor
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! Bugünden itibaren telefonsuz da kullanabileceksiniz
Son 1 gün kaldı! WhatsApp'tan uygulamayı kullanamayacak telefon sahiplerine kritik tavsiye
Grup İsimleri 2021: En güzel Whatsapp grup isimleri! Whatsapp (WP) ve İnstagram grup isimleri nelerdir? WP grup isimleri...
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını üzecek haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda çalışmayacak
Son dakika haberleri... Çığlığı çeken polislere beraat, yayınlayana hapis cezası
Facebook şirketin ismini değiştirmek için harekete geçti! Yeni unvanı Zuckerberg açıklayacak
WhatsApp herkesin beklediği özelliği sonunda devreye soktu! Mesajlar sır gibi saklanacak
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan 6 saatlik kesinti Telegram'a yaradı! 70 milyon yeni kullanıcı kazandılar
Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki kesintiyle ilgili bomba kripto para iddiası! Mark Zuckerberg zan altında
WhatsApp'a ulaşamayanlar alternatiflere yöneldi! Aralarında yerli uygulamalar da var
Bakan Yardımcısı Sayan: "Yaşanan sorunlar, yerli ve milli uygulamaların önemini ortaya çıkarıyor"
Son Dakika | Bakan Yardımcısı Sayan: Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da etkilenmekte