Dijital Dünya Bu Yıl 15. En'lerini Seçti. Chafemme Yapay Zeka Defilesine Büyük İlgi!

Düzenlenen törende birçok siyasetçi ve ünlü simaların konuk olduğu, " Türkiye'nin İlk ve Tek İnternet Ödülleri olan 15. Dijital Dünyanın Enleri" Ödül Töreni, Chafemme "Yapay Zeka" defilesi ile büyük ilgi topladı. Türkiye'nin en önemli tescilli modellerinin yer aldığı defile ayakta alkışlandı. Evo Holding bünyesinde bulunan Evos Angels Dergisi tarafından on altı yıldır aralıksız gerçekleştirilen gecesiyle,17 Haziran 2025 tarihinde Evren Yaşlak ve Evrim Yaşlak kardeşlerin ev sahipliğinde Sheraton Ataköy İstanbul'da sahne oldu.

CHAFEMME DEFİLESİ GECENİN İLGİ ODAĞI OLDU

Yaklaşık 1,5 yıldır büyük bir titizlikle hazırlanan defilede, Türkiye'nin önde gelen modelleri yer aldı. Asil Çağıl koreografisiyle düzenlenen defile Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen "Yapay Zeka" temasıyla yer aldı. Chafemme yönetim kurulu başkanı Melek Doğan ayakta alkışlandı. Gecenin tüm kareleri Media Studio, Levent Çekiç tarafından koordine edildi.

15. DİJİTAL DÜNYANIN ENLERİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Türkiye'nin ilk 4.cü ödül töreni sıralamasına giren ve 1,5 yıllık halka açık oylamalar sonucunda dijital dünyada en çok takip edilen kişilerin ödül aldığı tören bu sene yine ilklerle doluydu. Dijital Dünyanın Enleri Ödülleri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda 2,5 milyonun üzerinde kişinin internette oylama sonuçları ile sahiplerini buldu. Evrim Yaşlak, Evren Yaşlak tarafından düzenlenen www.dijitaldunyaninenleri.com üzerinden oylamaların gerçekleştirildiği ödül töreni ünlü model Özge Ulusoy ve ünlü spiker Gökay Kalaycıoğlu sunarken kırmızı halıyı Yağmur Ayaz sundu. Törende başarı plaketleri büyük dikkat çeken isimlerdendi. Bu isimler: Media Stüdyo İlker Uzunalan & Kürşad Karakuş, Özkan Aydoğanoğlu, Levent Çekiç, Kadir Mıhçı, Songül Güney, Zafer Tokgöz, Mehmet Mert, Aysu Şahin, Şenol Adıoğlu, Oktay Seven, Ali Dikmen, Ümit Ürün.

ÖDÜL LİSTESİ:

YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ: ORHAN GENCEBAY

YILIN EN İYİ ULUSLARARASI İŞ ADAMI: ÖZCAN SEZER

YILIN EN İYİ SANAYİCİ İŞ KADINI: OYA SALMAN

YILIN EN İLHAM VEREN KADIN ONUR ÖDÜLÜ: SEVİM ELİF EMRE

TÜRK SANAT MÜZİĞİ ONUR ÖDÜLÜ: COŞKUN SABAH

YILIN EN İYİ PROJE FİRMASI: EN PROJE

YILIN EN İYİ BELEDİYE BAŞKANI: VEYSİ ŞAHİN

SANATTA MESLEK BAŞARI ÖDÜLÜ: ERCİ E. & CARTEL ŞARKISI

YAŞAM BOYU SİYASET ONUR ÖDÜLÜ: BÜLENT AKARCALI

YILIN EN İYİ SOSYAL SORUMLULUK SİNEMA FİLMİ PROJESİ ÖDÜLÜ: BUĞDAY TANESİ FİLMİ &AV. SERKAN BAYRAM

YILIN EN İYİ DİPLOMATI: EGEMEN BAĞIŞ

YILIN EN İYİ GAYRIMENKUL FİRMASI: NET YATIRIM GAYRIMENKUL

YILIN EN İYİ KADIN PROGRAM SUNUCUSU: ZAHİDE YETİŞ

YILIN EN İYİ ERKEK OYUNCUSU: OZAN GÜVEN

BEST INTERNATIONAL CONSULTANCY FIRM OF THE YEAR: CHRONI ASSOCIATES LAW FIRM & ANASTASIA CHRONI

YILIN EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ SANATÇISI: UMUT AKYÜREK

YILIN EN VİZYONER İŞ İNSANI: MÜCAHİT ARTAR

YILIN EN İYİ KİTABI: SIFIRDAN ZİRVEYE & ZEKİ SİNCAR

YILIN EN İYİ GÜZELLİK KOÇU: TUĞÇE AKDEMİR

YILIN EN İYİ SİNEMA FİLM YAPIMCISI: ADEM SİNCAR

YILIN EN İYİ OTELİ : SHERATON İSTANBUL ATAKÖY HOTEL

YILIN EN ÇOK DİNLENEN ŞARKISI: TEFO & SEKO – HAZIRSANIZ BAŞLIYORUZ

YILIN EN İYİ LENS FİRMASI: ARMA LENS

YILIN EN İYİ TÜRK HALK MÜZİĞİ SANATÇISI: OKTAY ERTUĞRUL

YILIN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİ FİRMASI: FIMIC SRL &HALİT ÖZYILMAZ

YILIN EN İYİ UMUT VAADEDEN KADIN ŞARKICISI: MELİS ŞİMAL & ZORLA

YILIN EN İYİ UMUT VAADEDEN ERKEK ŞARKICISI: AMMO 988 & ELİNİ VER

SANATTA MESLEK BAŞARI ÖDÜLÜ: BEKİR AKSOY

YILIN ÇİFTİ: METİN & CEYLAN YILDIZ

YILIN EN İYİ RUH SAĞLIĞI KLİNİĞİ: TERABİST & BARIŞ SELİM TOPAL

YILIN EN İYİ KOZMETİK FİRMASI: MİNE HANIM'IN ARNAVUT KREMLERİ

YILIN EN İYİ TATLI MARKASI: ÖZİKİZLER KÜNEFE

SANATTA MESLEK BAŞARI ÖDÜLÜ: UMUT KARADAĞ

YILIN EN İYİ KADIN OYUNCUSU: GONCA VUSLATERİ

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN GENÇ KADIN OYUNCUSU: TALYA ÇELEBİ

YILIN EN İYİ PLATOSU: KİBRİTHANE & TİMUR ÖZDEMİR

YILIN EN İYİ GENÇ ERKEK OYUNCUSU: ENES KOÇAK

YILIN EN İYİ MÜZİK KANALI: DREAMTÜRK TV

YILIN EN İYİ ANA HABER BÜLTENİ: SHOW ANA HABER & RIDVAN BIYIK

YILIN EN İYİ TURİZM YATIRIMCISI: AZKA OTEL & BÜLENT KAYA

YILIN EN İYİ LUXURY YAT KİRALAMA FİRMASI: DEN DEN YATÇILIK & TAMER KÖSEOĞLU

YILIN EN İYİ ETKİNLİK MEKANI: PORTAXE & LÜTFÜ SAPMAZ

YILIN EN İYİ ULUSLARARASI CAST AJANSI: MAYADROOM CAST AGENCY & MEVLÜT DEDE

YILIN EN İYİ STİL VE MARKA DANIŞMANI: HASAN ÖZAY

YILIN EN İYİ SAHNE PERFORMANS ÖDÜLÜ: NİLAY DORSA & AYNEN

YILIN EN İYİ BİTKİ BİLİMCİ ARAŞTIRMACI YAZARI: RECEP DAĞISTANLI

YILIN EN İYİ İÇ MEKAN TASARIMCISI: GÜLŞEN ŞAHİN

YILIN EN İYİ ESTETİK CERRAHI: OP. DR. ALİ KAAN MEMİŞ

YILIN EN İYİ VİZE MARKASI: GARANTİ VİZEM

YILIN EN İYİ GELECEK VADEDEN YÖNETMENİ: BURAK AYDIN

UYKU SANATINDA BAŞARI ÖDÜLÜ: ANTRIUM YATAK & SEZER KORKMAZ

POP MÜZİK SANATÇISI ÖZEL ÖDÜLÜ: HAKAN PEKER & BİR EFSANE

YILIN EN İYİ FİZİK TEDAVİ REHABİLİTASYON UZMANI: DOÇ. DR. ERDAL DİLEKÇİ

YILIN DİKKAT ÇEKEN KADIN POP SANATÇISI: AYÇAM & TOPUKLU SESLERİ

YILIN EN İYİ DİŞ HEKİMİ: DT. SONAY ÖZTAN GÖKHAN

YILIN EN İYİ DOĞALTAŞ VE BİOENERJİ UZMANI: BELGİN DAL

YILIN EN İYİ DÖNER MARKASI: BEĞENDİK DÖNER

YILIN EN İYİ İŞLETMECİSİ: MERTCAN BOYLU & YA SONRA

MESLEK BAŞARI ÖDÜLÜ: EBRU BİLYELİ

YILIN EN İYİ HABER SPİKERİ: GÖKHAN TAŞKIN

YILIN EN İYİ VIP TRANSFER FİRMASI: İRFAN TRANSFER & İLHAN ARIK

YILIN EN İYİ UMUT VAADEDEN RAP SANATÇISI: APO2.1 & SORMA NEDEN

YILIN EN İYİ SPOR ONUR ÖDÜLÜ: TURGAY KIRAN

YILIN EN İYİ SAĞLIK MERKEZİ: ELİT İSTANBUL TIP MERKEZİ & UZM. DR. MURAT ŞENER

SAĞLIKTA MESLEK BAŞARI ÖDÜLÜ: DR. OĞUZHAN AKGÜL

YILIN EN İYİ KİTAP YAZARI: BARIŞ MUSLU

YILIN EN İYİ ULUSAL GÜVENLİK FİRMASI: SİPAHİ GÜVENLİK & KAZIM ELADAĞ

YILIN EN İYİ CEMİYET DERGİSİ: KLASS MAGAZİN & MUAMMER KAPUCUOĞLU

YILIN EN İYİ GENÇ GİRİŞİMCİSİ: MESUT BÜYÜKSOFUOĞLU

YILIN EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ ERKEK SANATÇISI: ALP ARSLAN& KALBİM DURMAZ ENGİN DENİZ

YILIN EN İYİ MODEL EĞİTMENİ: OKSANA KUZNETSOVA

YILIN EN İYİ MODA VE GÜZELLİK AKADEMİSİ: ALTIER AKADEMİ

YILIN EN İYİ 360° MARKA AJANSI: DERMEN BİLİŞİM A.Ş.

YILIN EN İYİ KEBAP RESTORANT MARKASI: KASAP HALİL USTA

YILIN EN İYİ HAYVAN FİZYOTERAPİSTİ: YAĞMUR DENLİ

YILIN EN İYİ KADIN KİTAP YAZARI: AYLİN ÖZBERK & İNGİLİZCE YOLCULUĞU

YILIN EN İYİ SÜRDÜRÜLEBİLİR EKOLOJİK DİJİTAL TEKNOLOJİSİ: VAY CARD

YILIN ETKİNLİK SUNUCUSU: MERVE AKINCI SEYİS

YILIN EN İYİ ERKEK GİYİM TASARIMCISI: ŞİNASİ GÜNAYDIN & ALİ GÜNAYDIN

YILIN EN İYİ STAR YARIŞMASI: MISS & MR FASHION TV

YILIN EN İYİ MAKYAJ SANATÇISI: BANU SAADET

YILIN EN İYİ BİLİŞİM GİRİŞİMCİSİ: ATAKAN KARATAŞ

YILIN EN İYİ ULUSAL DERGİSİ: GÖKTÜRK DERGİSİ & ÜMİT ÖNER

MODADA MESLEK BAŞARI ÖDÜLÜ: ÖZKAN KARAKUŞOĞLU

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ORKESTRASI: LOCA ORKESTRASI & BURAK TERZİBAŞOĞLU

TÜRKİYE'NİN TANITIMINA KATKILARINDAN DOLAYI: LOBIN INTERNATIONAL – FAHRİ & FEHİM USTAOĞLU

YILIN EN İYİ YEREL ARAŞTIRMACI GAZETECİSİ: ÇAĞLAR TUNCER

YILIN EN İYİ VİLLA KİRALAMA FİRMASI: ELS VILLAS

YILIN EN İYİ BİTKİSEL ÜRÜNÜ: DETOKSİA: İLKNUR ÖZKUŞ