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İran, ABD ve İsrail'le bağlantılı olduğu öne sürülen 3 merkezi çökerttiğini duyurdu

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İran İstihbarat Bakanlığı, Batı Azerbaycan, Kirman ve Elburz'da ABD ve İsrail'le bağlantılı olduğu öne sürülen 3 merkezin çökertildiğini açıkladı. Açıklamaya göre, merkezlerde saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen bazı kişiler yakalandı, bir kişi ölü ele geçirildi.

İran İstihbarat Bakanlığı, "ABD ve İsrail'le bağlantılı terör şebekelerine" ait 3 merkezin çökertildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İran'ın Batı Azerbaycan, Kirman ve Elburz eyaletlerinde suikast, bombalı saldırı ve sabotaj hazırlığında olduğu belirtilen ve ABD ile İsrail bağlantılı olduğu öne sürülen "terör şebekelerine" operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, her biri ikişer kişiden oluşan 3 ayrı merkeze düzenlenen operasyonlarda saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen bazı kişilerin yakalandığı, bir kişinin ise ölü ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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