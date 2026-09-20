Diyarbakır Kayapınar'da kamyonetin kapısı açılınca yolcu koltuğundan düşen genç yaralandı

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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde seyir halindeki kamyonetin yolcu koltuğundan düşen genç yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde ilçenin Talaytepe Mahallesi Fırat Bulvarı'nda, henüz belirlenemeyen nedenle seyir halindeki kamyonettin kapısının açılmasıyla yolcu koltuğundaki şahıs düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı