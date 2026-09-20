Alihan Kuriş soruşturmasında 29 kişi için gözaltı kararı! 23 şirkete kayyum atandı

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Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.

Şüphelilere yönelik operasyon kapsamında belirlenen adreslerde arama çalışmaları yapılırken, soruşturmanın örgütün finansal yapılanmasına yönelik yürütüldüğü aktarıldı.

PARA HAREKETLERİ VE KAYIT DIŞI TRANSFER İDDİALARI

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suç gelirlerinin aklanmasına aracılık ettiği değerlendirildi. Dosyada, şüphelilerin finansal faaliyetlerine ilişkin çeşitli incelemelerin yapıldığı belirtildi.

YARDIM SEVKİYATLARIYLA İLGİLİ İNCELEME

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller arasında, yurt dışına gönderilen yardım sevkiyatlarında nakit para gizlendiğine ve lojistik şirketleri aracılığıyla kayıt dışı para transferleri gerçekleştirildiğine ilişkin iddiaların bulunduğu aktarıldı. Yetkililer tarafından yürütülen incelemelerin, söz konusu finansal hareketlerin niteliğini ortaya çıkarmaya yönelik olduğu bildirildi.

23 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait adreslerde arama yapılırken, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.

Dosya kapsamında şüphelilerin, Türkiye'deki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin bazı bulguların da yer aldığı bildirildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com