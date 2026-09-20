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Olay yaratacak iddia! Sane, Okan Buruk'u şikayet etti

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Olay yaratacak iddia! Sane, Okan Buruk'u şikayet etti
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Galatasaray forması giyen Leroy Sane için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Levent Tüzemen, Alman yıldızın, teknik direktör Okan Buruk'u şikayet ettiğini dile getirdi.

Galatasaray forması giyen Alman yıldız Leroy Sane ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Trabzon spor maçını değerlendiren ünlü spor yorumcusu Levent Tüzemen, Sane’nin teknik direktör Okan Buruk’u şikayet ettiğini öne sürdü.

''SENİ ŞİKAYET ETTİ!''

Leroy Sane'nin Okan Buruk'un tercihlerinden şikayetçi olduğunu iddia eden Tüzemen, ''Sane, ‘İlk 11 başlamıyorum’ diye seni şikayet etti. Sen de bu resti gördün Trabzon’da ilk 11’e koydun. Allah aşkına Sane ne oynadı?Leao hazır değilse oynamasın ya da oynayabileceği süre kadar yer alsın. Şut atacak gücü bile yoktu. Leao-Sane ile birlikte savunmaya yardıma hiç gelmediler.'' dedi. 

''SOSYAL MEDYANIN BASKISIYLA KESİLİR Mİ?''

Sözlerine devam eden Tüzemen, ''Sosyal medyanın baskısıyla Barış Alper hiç kesilir mi? O Barış pas hatası yapıyor. İsabetli şut atamıyor ama sahada yüreğini, çalışkanlığını ve hırsını sonuna kadar gösteriyor.Deniz Gül, genç oyuncu. Ama Türkiye’de hiç derbi oynamamış. 25. dakikada oyundan alınsaydı, ayıp mı olurdu? Top tutamadı, rakibi geçemedi. İkili mücadeleyi kazanamadı.'' ifadelerini kullandı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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