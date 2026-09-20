Kadir İnanır’ın yaklaşık 1 milyar TL’lik servetinin ayrıntıları ortaya çıktı

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Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır’ın 27 Haziran’da 77 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından başlayan miras tartışmasında dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Yaklaşık 1 milyar TL değerinde olduğu değerlendirilen servetinde gayrimenkullerden değerli saatlere, banka hesaplarından özel koleksiyonlara ve telif gelirlerine kadar çok sayıda kalem bulunuyor. İnanır’ın son vasiyetnamesinde mal varlığının önemli bölümünü uzun yıllardır birlikte olduğu Jülide Kural’a bıraktığının ileri sürülmesi ise aile üyeleri arasında tartışmaya neden oldu.

MİLYARLIK SERVETİN EN BÜYÜK PAYI GAYRİMENKULLER

Kadir İnanır’ın mirasında İstanbul, Ordu ve çeşitli yazlık bölgelerde bulunan taşınmazların önemli bir yer tuttuğu belirtildi. Söz konusu gayrimenkullerin toplam değerinin yaklaşık 650 milyon TL olduğu değerlendiriliyor.

İnanır’ın yıllar boyunca edindiği değerli eşyalar da servetinin dikkat çeken unsurları arasında yer aldı. 25’ten fazla lüks saat ile altın çakmak, yüzük ve kalemlerden oluşan koleksiyonun toplam değerinin yaklaşık 50 milyon TL olduğu öne sürüldü.

3 BİNDEN FAZLA KURBAĞA FİGÜRÜ

Usta oyuncunun servetindeki en sıra dışı kalemlerden biri ise kurbağa koleksiyonu oldu.

Kadir İnanır’ın dünyanın farklı ülkelerinden yıllar boyunca topladığı 3 binden fazla kurbağa figürünün bulunduğu öğrenildi. Özel tasarım ve farklı dönemlere ait parçalardan oluştuğu belirtilen koleksiyonun değerinin yaklaşık 35 milyon TL olduğu ifade edildi.

BANKA HESAPLARINDA 200 MİLYON TL’DEN FAZLA

İnanır’ın banka hesaplarında da yüksek miktarda nakit bulunduğu ileri sürüldü. Mevduat hesaplarındaki toplam tutarın 200 milyon TL’nin üzerinde olduğu tahmin edilirken, sanatçının çeşitli finansal varlıklarının da miras kapsamında bulunduğu belirtildi.

YILLAR BOYUNCA ELDE ETTİĞİ TELİF GELİRLERİ

Kadir İnanır, sinema kariyeri boyunca 182 film ve 12 dizide rol aldı. Sanatçının yer aldığı yapımlardan doğan telif gelirlerinin de miras kapsamında bulunduğu ve gelecek yıllarda gelir sağlamaya devam edeceği aktarıldı.

İnanır’ın eserlerinden elde edilen telif gelirlerinin yakınlarına yıllık ortalama 10 milyon TL civarında gelir sağlayabileceği öne sürüldü.

VASİYETNAME MİRASÇILARI KARŞI KARŞIYA GETİRDİ

İnanır’ın çocuğu ve kardeşi bulunmaması nedeniyle miras sürecinde yeğenleri ve diğer yasal mirasçıları gündeme geldi. Avukat Hikmet Altun Kalem, süreçte 28 mirasçının bulunduğunu açıkladı.

İnanır’ın son vasiyetnamesinde mal varlığının ve koleksiyonlarının büyük bölümünü uzun yıllardır hayatını paylaştığı Jülide Kural’a bıraktığının ileri sürülmesi üzerine bazı aile üyeleri vasiyete itiraz etti. Vasiyetnameye ilişkin duruşmanın 17 Aralık’a ertelendiği belirtildi.

“BİR KRAVAT DAHİ BIRAKMAMIŞ BİZE”

Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır, aile üyelerine mirastan herhangi bir pay bırakılmadığını ileri sürdü.

Levent İnanır, “Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize” ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi. İtirazlarının yalnızca maddi nedenlere dayanmadığını savunan İnanır, ailenin vasiyetnameyle tamamen dışarıda bırakıldığını düşündüklerini söyledi.

Böylece Kadir İnanır’ın yaklaşık 1 milyar TL olduğu değerlendirilen mirasının yalnızca maddi değeriyle değil, vasiyetnamenin mirasçılar arasındaki etkisiyle de uzun süre gündemde kalması bekleniyor.