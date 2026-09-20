Haberler

Sakarya'da belediye müdürü ile mimarın kavgası kamerada! Darp raporu alan mimar şikayetçi oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'da belediye müdürü ile mimarın kavgası kamerada! Darp raporu alan mimar şikayetçi oldu
Güncelleme:
+47 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir mimar ile Geyve Belediyesi Fen İşleri Müdürü ve haritacı ağabeyi arasında geçtiğimiz hafta çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde masadan kalkıp uzaklaşan mimarın peşinden gidilmesi, itişmelerin başlaması ve yere düşen mimarın başına darbe alması yer alıyor. Kavgada yaralanan mimar, hastanede darp raporu aldıktan sonra iki şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

  • Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir mimar ile Geyve Belediyesi Fen İşleri Müdürü ve haritacı ağabeyi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
  • Mimar B.Ü., darp edildikten sonra hastanede darp raporu alarak S.A. ve M.A. hakkında emniyete giderek şikayetçi oldu.
  • Kavga anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde geçtiğimiz hafta, bir mimar ile Geyve Belediyesi Fen İşleri Müdürü ve haritacı ağabeyi arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmüştü. O anların yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

MİMARI DARP ETTİKLERİ İDDİA EDİLDİ

Olay, Geyve Belediyesi yakınlarında bulunan bir işletmede meydana geldi. İddialara göre, Geyve Belediyesi Fen İşleri Müdürü S.A. ve haritacı ağabeyi M.A. ile mimar B.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine mimar B.Ü.'nün, S.A. ve M.A. tarafından darp edildiği iddia edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada hafif şekilde yaralanan B.Ü., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki işlemlerinin ardından darp raporu alan mimar, S.A. ve M.A. hakkında emniyete giderek şikayetçi oldu.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Sokağın ortasında yaşanan kavga anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; şahısların konuştuğu anlar, mimar B.Ü.'nün masadan kalkıp uzaklaşmaya başlaması, ardından S.A. ve. M.A.'nın B.Ü.'nün peşinden kalkması ve itişmelerin başlaması, B.Ü.'nün yere düşmesi, yerdeki B.Ü.'nün başına darbe alması ve çevredeki vatandaşların olayı ayırdığı anlar yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İYİ Partili başkana saldırı! Otomobiline binerken darbedildi

İYİ Partili başkana saldırı! Yaşananlar sonrası ilk açıklama geldi
Fon soruşturmasında 4 şirketin yurt dışı para transferleri ile kripto hareketleri incelenecek

Finans dünyasını sarsan soruşturma! 4 dev şirket için harekete geçildi
Rusya'nın kalbine İHA saldırısı! Alevler yükseldi, can kayıpları var

Başkenti yüzlerce İHA ile vurdular! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaptırdığı masaj sonu oldu! Otopsi raporunda kan donduran bulgular

Yaptırdığı masaj sonu oldu! Otopsi raporunda kan donduran bulgular
Tapuda yeni dönem başlıyor! Bunu yapmayan ev satamayacak

Tapuda sessiz sedasız büyük değişiklik! Bu adım herkesi ilgilendiriyor
ABD ordusu Karayipler'de uyuşturucu taşıyan tekneye saldırıda 4 narko-terörist öldürdü

ABD ordusu Karayipler’de kartel teknesini vurdu: 4 kişi öldü
Rusya'da Devlet Duması seçimlerinde son gün savaş karşıtı adayların çoğu yer almıyor

Seçime saatler kala Rusya’da kritik gelişme: Muhalifler yarış dışı
Alihan Kuriş soruşturması derinleşiyor! 23 şirkete kayyum atandı

Seçimlere müdahale edeceklerdi! 23 şirkete birden kayyum atandı
Çatalca'da tarlada bulduğu 52 parça Bizans eseri satmaya çalışan E.H. yakalandı

Tarlasını sürerken buldu, satmaya çalışırken yakalandı
İstanbul'da eşinin boğazına bıçak dayadığı öne sürülen kocaya 11 yıl 6 ay hapis istemi! İddianamede o sözler yer aldı

Eşinin boğazına bıçak dayadı iddiası! O sözler dosyaya girdi