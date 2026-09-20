Fenerbahçe'den 1088 gün sonra bir ilk

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk eden Fenerbahçe, taraftarı önünde maça adeta fırtına gibi başladı. Rakibi karşısında oyunun kontrolünü ilk düdükten itibaren eline alan sarı-lacivertliler, üst üste bulduğu gollerle maçı erken kopardı.

21 DAKİKADA 3 GOL

Mücadeleye yüksek tempoda başlayan Fenerbahçe, ilk 21 dakikada bulduğu 3 golle skoru bir anda 3-0'a getirdi. Rakip kaleyi baskı altına alan sarı-lacivertli ekip, bu etkili hücum performansıyla uzun süredir tekrarlanmayan bir istatistiğe de imza attı.

1088 GÜN SONRA TEKRARLANDI

Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de bir karşılaşmanın ilk 21 dakikalık bölümünde 3 gol atma başarısını tam 1088 gün sonra yeniden yineledi. Fenerbahçe, ligde bir maçın ilk 21 dakikasında 3 gole en son 28 Eylül 2023'te Başakşehir karşısında ulaşmıştı. O karşılaşmada 5. dakikada Alexander Djiku, 10. dakikada Leo Duarte kendi kalesine ve 20. dakikada Sebastian Szymanski gol atmıştı.