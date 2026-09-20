Haberler

Fenerbahçe'den 1088 gün sonra bir ilk

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'den 1088 gün sonra bir ilk
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eyüpspor karşısında ilk 21 dakikada 3-0 öne geçen Fenerbahçe, ligde bir maçın ilk 21 dakikasında 3 gole 1088 gün sonra yeniden ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk eden Fenerbahçe, taraftarı önünde maça adeta fırtına gibi başladı. Rakibi karşısında oyunun kontrolünü ilk düdükten itibaren eline alan sarı-lacivertliler, üst üste bulduğu gollerle maçı erken kopardı.

21 DAKİKADA 3 GOL

Mücadeleye yüksek tempoda başlayan Fenerbahçe, ilk 21 dakikada bulduğu 3 golle skoru bir anda 3-0'a getirdi. Rakip kaleyi baskı altına alan sarı-lacivertli ekip, bu etkili hücum performansıyla uzun süredir tekrarlanmayan bir istatistiğe de imza attı.

1088 GÜN SONRA TEKRARLANDI

Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de bir karşılaşmanın ilk 21 dakikalık bölümünde 3 gol atma başarısını tam 1088 gün sonra yeniden yineledi. Fenerbahçe, ligde bir maçın ilk 21 dakikasında 3 gole en son 28 Eylül 2023'te Başakşehir karşısında ulaşmıştı. O karşılaşmada 5. dakikada Alexander Djiku, 10. dakikada Leo Duarte kendi kalesine ve 20. dakikada Sebastian Szymanski gol atmıştı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
8 yıllık cinayet ve 26 günlük kayıp dosyası çözüldü: Düğümü teknoloji ve yeni deliller çözdü

8 yıllık cinayet ve 26 günlük kayıp dosyasındaki düğüm çözüldü
Boş arazide sır ölüm! 35 yaşında erkek cesedi bulundu

Boş arazide sır ölüm! 35 yaşında erkek cesedi bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan enerji piyasalarını altüst edecek çıkış! 'Şartlar yerine gelmezse...'

İran'dan enerji piyasalarını altüst edecek çıkış!
Çatalca'da tarlada bulduğu 52 parça Bizans eseri satmaya çalışan E.H. yakalandı

Tarlasını sürerken buldu, satmaya çalışırken yakalandı
Rusya'nın kalbine İHA saldırısı! Alevler yükseldi, can kayıpları var

Başkenti yüzlerce İHA ile vurdular! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Forex ağının perde arkası: İsrailli patron, kasayla gelen nakitler ve Avrupa ülkelerini hedef alan dolandırıcılık ağı

Forex ağının perde arkası: İşte İsrail bağlantılı vurgunun detayları
Beşiktaş taraftarından Rojin Kabaiş'in mezarına ziyaret

Şehre gelir gelmez oraya koştular! Beşiktaş taraftarları mezarlıkta
İstanbullular dikkat! FSM Köprüsü'nün Ankara istikameti ve Beykoz'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

FSM Köprüsü'nde o istikamet kapandı! İşte alternatif güzergahlar
Avrupa şampiyonu 15 yaşındaki atıcıdan acı haber! Çatıdan düşen Burhan Yusuf kurtarılamadı

Avrupa şampiyonu 15 yaşındaki atıcı çatıdan düşüp can verdi