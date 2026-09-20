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İstanbul Havalimanı 1643 uçuşla Avrupa'da zirvede, 829 kalkışla dünyada 5'inci oldu

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Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 7-13 Eylül döneminde günlük ortalama 1643 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu, 829 kalkışla da dünya genelinde 5'inci sırada yer aldığını bildirdi. Antalya Havalimanı 969 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 10 havalimanı arasında yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 7-13 Eylül döneminde günlük ortalama 829 kalkışla küresel ölçekte 5'inci sırada yer aldığını, günlük ortalama 1643 uçuşla da Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, EUROCONTROL'ün 17 Eylül Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rapora göre İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'daki liderliğini sürdürdüğünü belirten Uraloğlu, "İstanbul Havalimanımız, 7-13 Eylül tarihlerinde günlük ortalama 1643 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Havalimanımızı, günlük 1413 uçuşla Amsterdam, 1407 uçuşla Paris Charles de Gaulle takip etti." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'ndaki uçuş trafiğinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttığına işaret ederek, Antalya Havalimanı'nın da günlük ortalama 969 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 10 havalimanı arasında yer aldığının altını çizdi.

Bu havalimanının küresel ölçekte de önemli bir konuma ulaştığına dikkati çeken Uraloğlu, şöyle devam etti:

"İstanbul Havalimanı'mız, 7-13 Eylül döneminde günlük ortalama 829 kalkışla dünya genelinde 5'inci sırada yer aldı. Havalimanımız böylece dünyanın en yoğun ilk 5 havalimanı arasına adını yazdırdı."

Uraloğlu, ülke bazındaki hava trafiği verilerine de değinerek, Türkiye'nin günlük ortalama 4 bin 191 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldığını, günlük ortalama uçuş trafiğinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 arttığını kaydetti.

Kaynak: AA
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