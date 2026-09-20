Bankaya müşteri gibi girdi, biber tozuyla soygun yaptı

Bankaya müşteri gibi girdi, biber tozuyla soygun yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hindistan’da bir banka şubesine giren şüpheli, soygun için alışılmışın dışında bir yöntem kullandı. Çalışanların üzerine biber tozu savuran şüpheli, yaşanan panikten faydalanarak 453 bin rupiyle kaçtı. Soygun anları güvenlik kameralarına yansırken, polis şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
- Hindistan'ın Nagpur kentinde bir banka soyguncusu, çalışanların gözlerine biber tozu atarak kasadaki 453 bin rupiyi (yaklaşık 230 bin TL) alıp kaçtı.
- Polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüpheliyi kısa sürede yakaladı ve çalınan parayı buldu.
- Şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hindistan’ın Nagpur kentinde bir banka soyguncusu, çalışanların gözlerine biber tozu atarak kasadaki paraları alıp kaçtı. Polis, olayın ardından başlattığı çalışmayla şüpheliyi yakaladı.
BANKAYA MÜŞTERİ GİBİ GİRDİ
Hindistan’ın Nagpur kentinde bir banka şubesine gelen şüpheli, bir süre müşteri gibi davrandı. Çevreyi gözlemleyen şüpheli, uygun anı bulmasının ardından çalışanlara yönelik saldırıya geçti.
İddiaya göre şüpheli, yanında getirdiği acı biber tozunu banka çalışanlarının üzerine savurdu. Ne olduğunu anlamaya çalışan çalışanlar ve müşteriler büyük panik yaşarken, şüpheli, 453 bin rupiyi (yaklaşık 230 bin TL) alarak şubeden kaçtı.
SİLAH YERİNE BİBER TOZU KULLANDI
Soyguncunun saldırı sırasında herhangi bir ateşli silah kullanmak yerine biber tozuna başvurması dikkat çekti. Tozun etkisiyle çalışanların gözlerinde ve yüzlerinde ciddi rahatsızlık oluştuğu bildirildi.
Olayın ardından banka çalışanlarının ihbarıyla polis ekipleri şubeye sevk edildi. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin izini sürdü.
POLİS KISA SÜREDE YAKALADI
Kimliği belirlenen şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Soygun sırasında ele geçirdiği değerlendirilen para da bulundu.
Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR
Polis ekiplerinin banka içerisindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye devam ettiği, soygunun tüm ayrıntılarının soruşturma kapsamında araştırıldığı belirtildi.