Sakın bunu yapmayın! Aracına koyduğu su şişesi 500 bin TL'lik fatura çıkardı

ABD'nin Florida eyaletinde elektrikli otomobilde devrilen bir su şişesi, küçük bir aksilik gibi görünse de on binlerce dolarlık hasara yol açtı. Aracın kablo tesisatı tamamen değişti; tamirat masrafı ise ne garanti kapsamına alındı ne de sigorta tarafından karşılandı.

  • ABD'nin Florida eyaletinde bir araçtaki su şişesinin devrilmesi 11.882,08 dolarlık onarım faturasına yol açtı.
  • Araçtaki su dökülmesi kablo tesisatının büyük bölümünün yenilenmesini gerektirdi.
  • Onarım masrafı üretici firma tarafından garanti kapsamına alınmadı ve sigorta şirketi tarafından karşılanmadı.

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Michael McCormick'in aracında devrilen küçük bir su şişesi başına büyük dertler açtı. İki yaşındaki elektrikli otomobili, suyun dökülmesi sonucu ciddi teknik arızalar yaşadı ve on binlerce dolarlık masrafa yol açtı.

HER ŞEY ANİ BİR FRENLE BAŞLADI

Felaket, Florida otoyolunda seyir hâlinde olan McCormick'in ani fren yapmasıyla başladı. Araçtaki su şişesi arka koltuğa devrildi ve dökülen sıvı koltuk döşemesine yayıldı. İlk bakışta küçük bir aksilik gibi görünen olay, kısa süre içinde aracın elektronik aksamında ciddi sorunlara neden oldu.

SİNYALLER ÇALIŞMAZ HALE GELDİ, ELEKTRİK MOTORU DURDU

Yerel basına konuşan bahtsız adam, su döküldükten dakikalar sonra gösterge panelinde uyarı ışıklarının yanmaya başladığını belirtti. Ardından sinyaller çalışmaz hale geldi ve elektrik motoru durdu. Araç sahibi, yine de evine ulaşmayı başardı.

Araçta devrilen su şişesi 500 bin TL'lik hasara yol açtı

500 BİN TL'LİK FATURA GARANTİ KAPSAMINA ALINMADI

Aracın yetkili servise götürülmesiyle durumun sanılandan çok daha ciddi olduğu ortaya çıktı. İnceleme sonucunda kablo tesisatının büyük bölümünün tamamen yenilenmesi gerektiği belirlendi. Onarım faturası ise 11.882,08 dolar olarak açıklandı. Yaklaşık 504 bin TL'ye denk gelen bu tutar, üretici firma tarafından "dış etken kaynaklı" olarak değerlendirildi ve garanti kapsamına alınmadı.

Araçta devrilen su şişesi 500 bin TL'lik hasara yol açtıMichael McCormick

SİGORTA DA KARŞILAMADI

McCormick, masrafı karşılamak için sigorta şirketine başvurdu ancak olumsuz yanıt aldı. Sigorta firması, kablolardaki hasarın tek seferde oluşmadığını ve zaman içinde su sızıntılarıyla kademeli meydana geldiğini öne sürerek ödeme yapmayı reddetti.

Araçta devrilen su şişesi 500 bin TL'lik hasara yol açtı

TÜKETİCİ DANIŞMANINDAN UYARI

Olaya ilişkin yerel basına konuşan bir tüketici danışmanı, modern otomobillerin elektronik sistemlerle dolu olduğunu hatırlatarak, "Bugün araçlar çok karmaşık. Küçük bir sorun bile onarım maliyetlerini geçmişe kıyasla oldukça artırabiliyor." dedi.

