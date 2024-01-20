Apple Vision Pro ön siparişlere açıldı! İşte fiyatı

Apple, geçen aylarda gerçekleştirdiği WWDC 2023 etkinliğinde ilk karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu tanıttı. Özellikleri ile dikkat çekmeyi başaran cihaz, bugün itibariyle ön siparişlere açıldı. İşte Apple Vision Pro özellikleri ve fiyatı…

Apple Vision Pro özellikleri ve fiyatı

Apple, geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuru ile Vision Pro'nun 19 Ocak yani bugün itibariyle ön siparişlere açılacağını ve 2 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya sürüleceğini açıklamıştı. Bugün siparişlere açılmasıyla fiyatı görüldü. Fakat buna geçmeden önce karma gerçeklik gözlüğünün özelliklerine bakalım.

Gelişmiş göz takip teknolojisi, hassas hareket takibi, geniş görüş alanı ve uzamsal ses özellikleri ile öne çıkan Apple Vision Pro, M2 ve R1 işlemcilerine yer veriyor. Böylelikle kullanıcısına çok farklı bir deneyim sunuyor. Cihaz, diğer Bluetooth cihazlar ile birlikte adeta bir bilgisayar ya da TV gibi çalışıyor.

Satışına günler kala Apple Vision Pro'nun önemli bir eksikle geleceği ortaya çıktı!

Etrafınızdaki insanlarla iletişime geçmenize de olanak sunan Apple Vision Pro, sanal toplantıları da çok daha kolay hale getiriyor. Öyle ki görsellere her açıdan bakabiliyorsunuz. Sahip olduğu kameralar ile kayıt almayı da mümkün kılan karma gerçeklik gözlüğü, film ve oyun deneyimini farklı bir boyuta taşıyor.

Alüminyum bir gövdeye sahip olan gözlük, birçok farklı kafa yapısında rahatlıkla kullanılmak üzere tasarlandı. Öte yandan stereo hoparlörler ile üst düzey ses performansına sahip Apple Vision Pro, göz takip sistemi ile tam anlamıyla üç boyutlu ses deneyimi sunuyor.

Apple herkese Vision Pro satmayabilir! İşte sebebi

Apple Vision Pro için birçok uygulamanın desteği de mevcut. Bu uygulamalar arasında Amazon Prime Video, Discord, Telegram, Uber Eats ve Notion'a ek olarak Microsoft Professional uygulamaları da bulunuyor.

Apple Vision Pro başlangıç fiyatı 3 bin 499 dolar olarak açıklanmıştı. Bu versiyon 256 GB depolama alanına sahip. Geriye kalan 512 GB ve 1 TB depolamalı seçeneklerin fiyatları ise cihazın ön siparişlere açılmasıyla belli oldu.

Apple Vision Pro 512 GB modelinin fiyatı 3 bin 699 dolar olarak belirlenmişken, 1 TB depolama alanına sahip versiyonun fiyatı ise 3 bin 899 dolar olarak belirlendi.

Apple Vision Pro fiyat listesi;

Apple Vision Pro 256 GB: 3 bin 499 dolar

Apple Vision Pro 512 GB: 3 bin 699 dolar

Apple Vision Pro 1 TB: 3 bin 899 dolar

Apple Vision Pro'yu ön sipariş verenlere gönderilen kutudan karma gerçeklik gözlüğü, bant, Vision Pro için kapak, batarya, 30W USB-C güç adaptörü ve USB-C şarj kablosu, ışık sızmasını engelleyen Light Seal Cushion ve bir parlatma bezi çıkıyor.

Apple Vision Pro şimdilik yalnızca ABD üzerinden ön sipariş verilebiliyor. Zira Türkiye üzerinden sipariş verilse bile gönderilmeyecektir. Bu noktada ülkemizde ne zaman piyasaya sürüleceği şimdilik bilinmiyor. Tahminler, yıl sonunu işaret ediyor.

Apple Vision Pro tahmini Türkiye fiyatı (vergisiz);

Apple Vision Pro 256 GB: 105 bin TL

Apple Vision Pro 512 GB: 112 bin TL

Apple Vision Pro 1 TB: 118 bin TL

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Apple Vision Pro özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.