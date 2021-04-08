Tarihte bugün ne oldu? 8 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Nisan'da yaşananlar!
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Tarihte bugün ne oldu? 8 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Nisan'da yaşananlar!

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Tarihte bugün ne oldu? 8 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Nisan'da yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 8 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Nisan yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

8 Nisan tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Nisan'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 8 Nisan tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

1513 - İspanyol Konkistador Juan Ponce de León, Florida'yı keşfetti ve bu bölgeyi İspanya toprağı olarak ilan etti.

1730 - New York'ta ilk sinagog hizmete girdi.

1783 - 1441'den beri varlığını sürdüren Kırım Hanlığı, II. Katerina'nın emriyle Rus İmparatorluğu tarafından ilhak edildi.

1820 - Milo Venüsü heykeli, bir Ege adası olan Melos'ta bulundu.

1830 - Avrupa ülkeleri, Osmanlı İmparatorluğu'ndan Yunan Devleti'nin bağımsızlığını onaylamasını istedi.

1869 - 2. Darülfünun binasının inşası tamamlandı ve Darülfünun-ı Osmani kuruldu.

1899 - Martha Place, elektrikli sandalye ile idam edilen ilk kadın oldu.

1918 - I. Dünya Savaşı: Sinema oyuncuları Douglas Fairbanks ve Charlie Chaplin, New York sokaklarında savaş tahvili sattılar.

1920 - Salih Paşa'nın (Salih Hulusi Kezrak) istifası ile kurulan Damat Ferit Paşa Kabinesi'nin tanınmayacağı yolunda, Heyet-i Temsiliye genelgesi yayınlandı.

1923 - Mustafa Kemal 9 Umde'yi açıkladı. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin seçim bildirisi niteliğindeki bu ilkelerin başında, 'Egemenlik Ulusundur' maddesi gelmekteydi.

1924 - Şeriye mahkemelerini kaldıran yeni Mahkemeler Teşkilatı Kanunu TBMM'de kabul edildi. Kadıların yerini hakimler aldı.

1933 - Almanya'da ari ırktan olmadığı düşünülen memurlar emekli edildi.

1943 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt, enflasyonu kontrol altında tutabilmek amacıyla tüm maaş ve ücretleri dondurduğunu ve işçilerin iş değiştirmesini yasakladığını açıkladı.

1946 - Milletler Cemiyeti son oturumunu yaptı. Bundan sonra örgütün adı Birleşmiş Milletler olacaktır.

1953 - Kenya bağımsızlık hareketinin önderi Jomo Kenyatta, Mau Mau Ayaklanması gerekçe gösterilerek İngiliz sömürge yönetimince tutuklandı.

1956 - Seyhan Barajı hizmete girdi.

1960 - İstanbul'a on saat çamur yağdı.

1968 - Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde öğrenciler Rektörlük binasını işgal etti.

1976 - Ankara'da çeşitli fakülte ve öğrenci yurtlarında çıkan olaylarda, aralarında Tabii Senatör Muzaffer Yurdakuler'in oğlu Hakan Yurdakuler'in de bulunduğu, Esari Oran ve Burhan Barın isimli 3 öğrenci öldürüldü, çok sayıda öğrenci yaralandı.

1992 - Uluslararası Atatürk Barış Ödülü'nün Güney Afrikalı lider Nelson Mandela'ya verilmesi kararlaştırıldı. Mandela, Türk Hükümetine yönelik insan hakları ihlali suçlamaları nedeniyle ödülü kabul etmedi.

1993 - Fransa'nın Breton bölgesinde yapılan kazılarda, ünlü çizgi roman kahramanı Asterisk'in yaşadığı köyün bulunduğu öne sürüldü.

1994 - DenizTemiz Derneği (Turmepa) kuruldu.

1999 - Hakkâri Valisi Nihat Canpolat'a, Yüksekova ilçesinde bombalı saldırı düzenlendi. Canpolat, saldırıdan küçük sıyrıklarla kurtuldu; şoförü öldü, yedi kişi de yaralandı.

DOĞUMLAR

MÖ 563 - Gautama Buddha, Hindistanlı dini lider ve Budizmin kurucusu (ö. MÖ 483)

1320 - I. Pedro, Portekiz kralı (ö. 1367)

1336 - Timur, Timur İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk hükümdarı (ö. 1405),

1605 - IV. Felipe, İspanya Kralı (ö. 1665)

1692 - Giuseppe Tartini, İtalyan besteci ve kemancı (ö. 1770)

1859 - Edmund Husserl, Alman filozof (ö. 1938)

1875 - I. Albert, Belçika Kralı (ö. 1934)

1880 - Herbert Adams Gibbons, Amerikalı gazeteci (ö. 1934)

1909 - John Fante, Amerikalı yazar (ö. 1983)

1911 - Emil Cioran, Rumen filozof ve deneme yazarı (ö. 1995)

1911 - Melvin Calvin, Amerikalı biyokimyacı (ö. 1997)

1912 - Sonja Henie, Norveçli buz patencisi ve sinema oyuncusu (ö. 1969)

1922 - Carmen McRae, Amerikalı caz şarkıcısı ve piyanist (ö. 1991)

1929 - Jacques Brel, Belçikalı söz yazarı, şarkıcı ve müzisyen (ö. 1978)

1938 - Kofi Annan, Ganalı diplomat ve Nobel Barış Ödülü sahibi (Birleşmiş Milletler'in 7. Genel Sekreteri) (ö. 2018)

1942 - Mehmed Niyazi Özdemir, Türk tarihçi ve yazar (ö. 2018)

1947 - Ertuğrul Özkök, Türk gazeteci ve akademisyen

1950 - Grzegorz Lato, Polonyalı futbolcu

1952 - Ahmet Piriştina, Türk politikacı ve eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı (ö. 2004)

1962 - Carme Pigem, Katalan kökenli mimar

1962 - Izzy Stradlin, Amerikalı müzisyen

1963 - Dean Norris, Amerikalı oyuncu

1966 - Armağan Çağlayan, Türk televizyon yapımcısı, avukat ve akademisyen

1966 - Robin Wright, Amerikalı aktris

1968 - Patricia Arquette, Amerikalı oyuncu ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1970 - Didem Madak, Türk şair (ö. 2011)

1972 - Paul Gray, Amerikalı müzisyen ve metal müzik grubu Slipknot'ın bas gitaristi (ö. 2010)

1973 - Emma Caulfield, Amerikalı oyuncu

1974 - Batuhan Mutlugil, Türk müzisyen

1975 - Funda Arar, Türk şarkıcı

1979 - Alexi Laiho, Fin solist, gitarist ve söz yazarı

1983 - Natalia Doussopoulus, Yunan şarkıcı ve dizi oyuncusu

1984 - Nemanja Tubic, Sırp futbolcu

1995 - Cedi Osman, Türk basketbolcu

1996 - Anna Korakaki, Yunan atıcı

ÖLÜMLER

217 - Caracalla, Roma İmparatoru (d. 186)

622 - Prens Shotoku, Asuka Dönemi Japonya İmparatorluk Ailesi üyesi ve devlet adamı (d. 574)

1143 - II. İoannis Komninos ya da Comnenus, 1118 ile 1143 yılları arasında Bizans imparatoru (d. 1087)

1162 - Eudes de Deuil ya da Odo, Odon, Fransız tarihçi ve İkinci Haçlı Seferi (1147-1149) katılımcısı (d. 1110)

1364 - II. Jean, İyi (Fransızca: le Bon) olarak adlandırılır - Fransa Kralı (d. 1319)

1450 - Büyük Kral Sejong, Joseon Hanedanlığı'na hükmetmiş bir kraldır (d. 1397)

1492 - Lorenzo de' Medici ya da Lorenzo il Magnifico, İtalyan devlet adamı (d. 1449)

1551 - Oda Nobuhide, Sengoku döneminde bir daimyo idi (d. 1510)

1735 - II. Ferenc Rákóczi, Macar bağımsızlık hareketinin önderi (d. 1676)

1835 - Friedrich Wilhelm Christian Carl Ferdinand von Humboldt, Alman filozof, dilbilimci ve devlet adamı (d. 1767)

1848 - Gaetano Donizetti, İtalyan besteci (d. 1797)

1918 - Ludwig Georg Courvoisier, Basel, İsviçre'den bir cerrahtı (d. 1843)

1919 - Loránd Eötvös, Macar fizikçi (d. 1848)

1922 - Erich von Falkenhayn, Alman general ve Osmanlı mareşali (d. 1861)

1931 - Erik Axel Karlfeldt, İsveçli şair ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1864)

1936 - Robert Bárány, Avusturyalı otolojist. 1914 yılında Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'nü aldı (1876)

1949 - Wilhelm Adam, Adolf Hitler'den önce Reichswehr'in kadro şefliğinde hizmet veren Alman generalidir (d. 1877)

1950 - Vaclav Nijinski, Polonyalı balet (d. 1889)

1958 - Mehmet Kâmil Berk, Türk tıp doktoru (Mustafa Kemal Atatürk'ün doktorlarından) (d. 1878)

1959 - Şefik Hüsnü, Türk tıp doktoru ve siyasetçi (d. 1887)

1971 - Fritz von Opel, Alman otomotiv sanayicisi (d. 1899)

1973 - Pablo Picasso, İspanyol ressam ve kübizmin öncüsü (d. 1881)

1976 - Hakan Yurdakuler, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi (öldürüldü)

1981 - Omar Bradley, Amerikalı asker (d. 1893)

1984 - Pyotr Leonidovich Kapitsa, Nobel Fizik Ödülü sahibi Sovyet fizikçi (d. 1894)

1985 - Vedat Nedim Tör, Türk yazar ve Kadro dergisinin kurucularından (d. 1897)

1991 - Per Yngve Ohlin, aynı zamanda sahne adı ile Dead olarak bilinir (d. 1969)

1992 - Daniel Bovet, İsviçreli farmakolog (d. 1907)

1993 - Marian Anderson, Amerikalı şarkıcı (d. 1897)

1996 - Ben Johnson, Amerikalı aktör (d. 1918)

1996 - León Klimovsky, Arjantinli senarist ve film yapımcısı (d. 1906)

2000 - İbrahim Ahmed ya da İbrahîm Ehmed, Kürt yazar ve çevirmen (d. 1914)

2000 - Claire Trevor, Amerikalı aktris (d. 1910)

2002 - Savaş Yurttaş, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1944)

2004 - Doğan Baran, Türk tıp doktoru, siyasetçi ve eski Sağlık Bakanı (d. 1929)

2006 - Dick Alban, Amerikalı futbolcu (d. 1929)

2007 - Sol LeWitt, Amerikalı heykeltıraş ve ressam (d. 1928)

2008 - Stanley Kamel, Amerikalı oyuncu (d. 1943)

2010 - Malcolm McLaren, İngiliz rock şarkıcısı, müzisyen ve menajeri (d. 1946)

2013 - Annette Joanne Funicello, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1942)

2013 - Sara Montiel (bilinen adı: Sarita Montiel, doğum adı: Maria Antonia Abad), İspanyol oyuncu ve şarkıcı (d. 1928)

2013 - Margaret Thatcher, Britanyalı siyasetçi ve eski Başbakan (d. 1925)

2014 - James Brian Hellwig (bilinen adlarıyla : Warrior, The Ultimate Warrior ve Dingo Warrior), WWE'de mücadele etmiş Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1959)

2017 - Georgi Mihayloviç Greçko, Sovyet kozmonot (d. 1931)

2018 - Juraj Herz, Çek yönetmen, aktör, senarist ve sahne tasarımcısı (d. 1934)

2018 - Ali Haydar Öner, Türk bürokrat ve siyasetçi (d. 1948)

2020 - Valeriu Muravschi, 28 Mayıs 1991 - 1 Temmuz 1992 tarihleri arasında Moldova Başbakanı olarak görev yapan Moldovalı bir politikacı ve iş adamıdır (d. 1949)

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Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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