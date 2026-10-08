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Céline Dion sahnede düştü, hiç bir şey olmamış gibi konsere devam etti

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Céline Dion sahnede düştü, hiç bir şey olmamış gibi konsere devam etti Haber Videosunu İzle
Céline Dion sahnede düştü, hiç bir şey olmamış gibi konsere devam etti
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Nadir görülen sert kişi sendromu teşhisi nedeniyle 6 yıldır sahnelerden uzak olan dünyaca ünlü şarkıcı Céline Dion, tam kapsamlı konser serisiyle döndüğü Paris’te talihsiz anlar yaşadı. 58 yaşındaki usta sanatçı, 7 Ekim’de Plénitude Arena’da gerçekleşen konserinde sahnede ayağı takılarak yere düştü ve sevilen bir şarkısının sözlerini unuttu. Yaşadığı aksaklıklara rağmen profesyonelliğinden ödün vermeyen Dion, hayranlarının coşkulu desteğiyle performansına ara vermeden devam etti.

  • Céline Dion, 7 Ekim'de Paris'teki Plénitude Arena konserinde pantolonu topuğuna takılınca dengesini kaybederek yere düştü.
  • Dion, "Pour que tu m'aimes encore" şarkısının sözlerini kısa süre unuttu; seyircilerin eşlik etmesiyle performansına devam etti.
  • Dion, 2022'de sert kişi sendromu teşhisi aldıktan sonra Paris konserleriyle altı yıl aradan sonra tam kapsamlı sahne performanslarına döndü.

Dünyaca ünlü şarkıcı Céline Dion, Paris’teki konseri sırasında sahnede kısa bir talihsizlik yaşadı. 7 Ekim’de Plénitude Arena’daki performansı sırasında dengesini kaybederek yere düşen 58 yaşındaki sanatçı, kısa sürede ayağa kalkarak hayranlarına başparmağıyla iyi olduğunu gösterdi ve konserine devam etti.

PANTOLONU TOPUĞUNA TAKILDI

Dion, “Dans un autre monde” şarkısını söylerken sahnede hareket ederken pantolonunun topuğuna takılması sonucu dengesini kaybetti. Yere düşen sanatçı, hemen ayağa kalkarak herhangi bir sorun yaşamadığını işaret etti.

ŞARKININ SÖZLERİNİ UNUTTU

Konserin bir diğer dikkat çeken anında ise Dion, sevilen şarkısı “Pour que tu m’aimes encore”un sözlerini kısa bir süre unuttu. Seyircilerin şarkıya eşlik ederek Dion’a destek vermesi üzerine sanatçı performansını sürdürdü.

ALTI YIL SONRA SAHNEYE DÖNMÜŞTÜ

Céline Dion’un Paris konserleri, sanatçının uzun bir aradan sonra sahnelere dönüşünü temsil ediyor. Dion, 2022 yılında nadir görülen nörolojik bir rahatsızlık olan sert kişi sendromu (stiff-person syndrome) teşhisi aldığını açıklamıştı. Paris’teki yeni konser serisi ise uzun bir aradan sonra tam kapsamlı sahne performanslarına dönüş oldu.

Sanatçının yaşadığı kısa süreli düşüşün ardından performansına devam etmesi, salondaki hayranlarından da büyük destek aldı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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