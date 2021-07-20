Tarihte bugün ne oldu? 20 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 20 Temmuz'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 20 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 20 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 20 Temmuz yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
20 Temmuz tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 20 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? 20 Temmuz tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
• 1402 - Ankara Savaşı: Osmanlı İmparatorluğu Sultanı Yıldırım Bayezid ile Büyük Timur İmparatorluğu Sultanı Timur arasında, Ankara'nın Çubuk Ovası'nda yapılan savaş, Timur'un zaferiyle sonuçlandı.
• 1871 - Britanya Kolumbiyası, Kanada Federasyonu'na katıldı.
• 1881 - Amerika Birleşik Devletleri ordularına karşı savaşan son Yerli Kabile Şefi olan Sioux Kabilesi lideri Oturan Boğa teslim oldu.
• 1903 - Ford ilk arabasını üretti.
• 1916 - I. Dünya Savaşı: Rus askerleri Osmanlı İmparatorluğu'nun Gümüşhane kentini işgal etti.
• 1921 - New York ile San Francisco arasında hava yolu ile posta servisi başladı.
• 1936 - Montrö Boğazlar Sözleşmesi imzalandı.
• 1940 - Danimarka, Birleşmiş Milletler'den ayrıldı.
• 1944 - II. Dünya Savaşı: Adolf Hitler'e, Alman Ordusu'ndan bir Albay'ın (Claus von Stauffenberg) önderliğinde, başarısız olarak sona eren bir suikast girişimi gerçekleştirildi.
• 1948 - Millet Partisi kuruldu.
• 1949 - İsrail ve Suriye, 19 ay süren savaşın ardından barış antlaşması imzaladı.
• 1951 - Ürdün Kralı I. Abdullah, Cuma namazı sırasında bir Filistinli tarafından öldürüldü.
• 1964 - Vietnam Savaşı: Vietkong askeri birlikleri, Vietnam'ın güneyinde Mekong Deltası'ndaki Cái Bè Bölgesi'ne saldırdı: 11 Güney Vietnam'lı askeri personel ile 30'u çocuk 40 sivili öldürdü.
• 1965 - Moskova'ya yaptığı ziyaretten dönen Başbakan Suat Hayri Ürgüplü, Sovyetler Birliği'nin Türkiye'ye ekonomik yardımda bulunacağını açıkladı.
• 1969 - Tarihte ilk kez insanlı bir uzay aracı, Ay'a ulaştı. Apollo 11 Ay yüzeyine indi. Astronot Neil Armstrong da Ay'a ilk ayak basan insan oldu.
• 1973 - Filistinli militanlar, Amsterdam'dan Japonya'ya giden Japon Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağını kaçırarak Dubai'ye indirdiler.
• 1974 - Kıbrıs Harekâtı: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Garanti Anlaşması'nın III. maddesine istinaden gerçekleştirdiği askerî harekâtın başlangıcı.
• 1975 - Ege Ordusu kuruldu ve Orgeneral Turgut Sunalp, Ege Ordusu Komutanlığı'na getirildi.
• 1976 - Viking 1, 11 ay süren yolculuktan sonra Mars'a kondu ve Dünya'ya fotoğraflar aktarmaya başladı.
• 1980 - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, üye ülkelerin Kudüs'ü, İsrail'in başkenti olarak tanımamaları gerektiğine 14-0 oyla karar verdi.
• 1984 - Penthouse dergisi çıplak fotoğraflarını yayımlayınca, Miss America yarışması yetkilileri, Vanessa Williams'tan tacını iade etmesini istedi.
• 1994 - Kuyruklu yıldız Shoemaker Levy 9'un parçaları, Jüpiter'e çarptı.
• 1996 - İspanya: ETA bir havaalanına bomba attı; 35 kişi öldü.
• 2001 - Londra Borsası halka açıldı.
• 2002 - Lima'daki (Peru) bir diskotekte çıkan yangında 25 kişi öldü.
• 2005 - Kanada, aynı cinsler arasında evliliğe izin veren dördüncü ülke oldu.
• 2007 - İsrail, Gazze Şeridi'nin Hamas'ın eline geçmesinin ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı desteklemek amacıyla cezaevindeki Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) liderlerinden Abdurrahim Malluh'un da yer aldığı 255 El Fetih yanlısı tutukluyu serbest bıraktı.
• 2009 - Ergenekon davasında emekli Orgeneraller Şener Eruygur ve Hurşit Tolon'un da aralarında bulunduğu 56 sanığın yargılanmasına başlandı. Kayıp yakınları ve İHD üyeleri, sanıkların kayıplar ve faili meçhul cinayetlerle ilgili de yargılanmasını istedi.
• 2010 - DİSK Kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler'in öldürülmesine ilişkin dava yeniden başladı. Yargıtay'ın sanık Ünal Osmanağaoğlu hakkındaki beraat kararını bozmasının ardından başlayan dava, 1 Aralık 2010'da zaman aşımı gerekçesiyle düşürüldü.
• 2015 - Suruç saldırısı: Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen bombalı intihar saldırısında 34 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.
• 2016 - Türkiye'de askerî darbe girişimi sonrasında, Millî Güvenlik Kurulu önerisi ve Bakanlar Kurulu kararı ile üç ay süreli olağanüstü hâl ilân edildi.
DOĞUMLAR
• MÖ 356 - Büyük İskender, Makedonya Kralı ve tarihteki en büyük İmparatoru (ö. MÖ 323)
• 1304 - Francesco Petrarch, İtalyan hümanist ve şair (ö. 1374)
• 1519 - IX. Innocentius, Papa (ö. 1591)
• 1754 - Destutt de Tracy, Fransız filozof ve ideoloji fikrinin öncü ismi (ö. 1836)
• 1774 - Auguste de Marmont, Fransız general ve asilzade (ö. 1852)
• 1785 - II. Mahmut, Osmanlı'nın 30. Padişahı (ö. 1839)
• 1822 - Gregor Mendel, Avusturyalı bilim adamı ve rahip (ö. 1884)
• 1847 - Max Liebermann, Alman ressam ve grafik sanatçısı (ö. 1935)
• 1864 - Erik Axel Karlfeldt, İsveçli şair ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1931)
• 1873 - Alberto Santos-Dumont, Brezilyalı havacı (ö. 1932)
• 1901 - Vehbi Koç, Türk sanayici ve iş adamı (ö. 1996)
• 1916 - Temel Karamahmut, Türk sinema filmi yönetmeni, senarist ve oyuncu (ö. 1963)
• 1919 - Edmund Hillary, Yeni Zelandalı dağcı ve kâşif (ö. 2008)
• 1924 - Lola Albright, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (ö. 2017)
• 1924 - Tatyana Lioznova, Rus film yönetmeni (ö. 2011)
• 1925 - Jacques Delors, Fransız iktisatçı ve siyasetçi
• 1925 - Frantz Fanon, Fransız düşünür (ö. 1961)
• 1927 - Lüdmila Alekseyeva, Rus yazar, tarihçi ve insan hakları aktivisti (ö. 2018)
• 1932 - Otto Schily, Alman politikacı
• 1933 - Cormac McCarthy, Amerikalı yazar
• 1934 - Aliki Vuyuklaki, Yunan aktris (ö. 1996)
• 1935 - Sleepy LaBeef, Amerikalı gospel-rock müziği şarkıcısı, söz yazarı, besteci, müzisyen ve oyuncu (ö. 2019)
• 1938 - Aslan Abaşidze, Sovyetler Birliği, Gürcistan ve Acara Özerk Cumhuriyeti vatandaşı siyaset adamı
• 1938 - Deniz Baykal, Türk avukat, siyasetçi ve CHP eski Genel Başkanı
• 1938 - Natalie Wood, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 1981)
• 1942 - Aysan Sümercan, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu
• 1943 - Chris Amon, Yeni Zelandalı otomobil yarışçısı (ö. 2016)
• 1946 - Randal Kleiser, Amerikalı film yapımcısı ve yönetmen
• 1947 - Gerd Binnig, Alman fizikçi
• 1948 - Carlos Santana, Meksikalı müzisyen
• 1948 - Ramiz Azizbeyli, Azeri oyuncu
• 1954 - Keith Scott, Kanadalı müzisyen
• 1954 - Salih Zeki Çolak, Türk asker
• 1957 - Donna Dixon, Amerikalı oyuncu
• 1963 - Paula Ivan, Rumen eski atlet
• 1964 - Chris Cornell, Amerikalı müzisyen ve vokalist (ö. 2017)
• 1964 - Melda Onur, Türk gazeteci ve siyasetçi
• 1967 - Giorgi Kvirikaşvili, Gürcü siyasetçi
• 1968 - Kool G Rap, Amerikalı rapçi, şair, senarist, yazar ve prodüktör
• 1968 - Hami Mandıralı, Türk futbolcu
• 1969 - Josh Holloway, Amerikalı oyuncu
• 1971 - Sandra Oh, Kore asıllı Kanadalı oyuncu
• 1973 - Omar Epps, Amerikalı aktör ve müzisyen
• 1973 - Haakon, Kral V. Harald ve Kraliçe Sonja'nın tek oğlu ve Norveç tahtının varisi
• 1975 - Ray Allen, Amerikalı basketbolcu
• 1975 - Judy Greer, Amerikalı oyuncu
• 1975 - Yusuf Şimşek, Türk futbolcu ve teknik direktör
• 1977 - Kiki Musampa, Kongo asıllı Hollandalı futbolcu
• 1978 - Willie Solomon, Amerikalı basketbolcu
• 1979 - Miklós Fehér, Macar futbolcu (ö. 2004)
• 1980 - Gisele Bündchen, Brezilyalı model
• 1981 - Hanna Yablonskaya, Ukraynalı oyun yazarı ve şair (ö. 2011)
• 1988 - Gazapizm, Türk rapçi
• 1988 - Julianne Hough, Amerikalı dansçı, şarkıcı ve oyuncu
• 1989 - Yuliya Gavrilova, Rus eskrimci
• 1990 - Lars Unnerstall, Alman kaleci
• 1991 - Alec Burks, Amerikalı profesyonel basketbolcu
• 1993 - Steven Adams, Yeni Zelandalı profesyonel basketbolcu
• 1993 - Lucas Digne, Fransız millî futbolcu
• 1993 - Atınç Nukan, Türk futbolcu
• 1994 - Koray Kaçınoğlu, Türk asıllı Alman futbolcu
• 1994 - Maia Shibutani, Amerikalı buz patenci
• 1996 - Ben Simmons, Avustralyalı profesyonel basketbol oyuncusu
ÖLÜMLER
• 1031 - II. Robert, 996 yılından 1031'de ölümüne kadar Fransa kralı (d. 972)
• 1109 - Eupraxia Vsevolodovna, Roma İmparatoru eşi (d. 1067)
• 1156 - Toba, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 74. imparatoru (d. 1103)
• 1296 - Celaleddin Firuz Halacı, Delhi sultanı (1290-96) (d. 1220)
• 1514 - György Dózsa, Macar savaşçı (d. 1470)
• 1757 - Johann Christoph Pepusch, Alman besteci (d. 1667)
• 1792 - Muhammed bin Abdülvehhâb, Vehhabîlik'in kurucusu (d. 1703)
• 1793 - Bruni d'Entrecasteaux, Fransız denizci (d. 1737)
• 1816 - Gavrila Derjavin, Rus şair ve devlet adamı (d. 1743)
• 1819 - John Playfair, İskoç bilim insanı ve matematikçi (d. 1748)
• 1866 - Bernhard Riemann, Alman matematikçi (d. 1826)
• 1903 - XIII. Leo, Katolik Kilisesi'nin dini lideri (Papa) (d. 1910)
• 1908 - Demetrius Vikelas, Yunan iş adamı ve yazar (d. 1835)
• 1912 - Andrew Lang, antropoloji alanında çalışmalar yapmış, İskoç asıllı, şiir, roman ve hikâye yazarı (d. 1844)
• 1922 - Andrey Markov, Rus matematikçi (d. 1856)
• 1923 - Pancho Villa, Meksikalı devrimci, asi ve general (d. 1878)
• 1926 - Feliks Dzerjinski, SSCB'li Bolşevik önder ve ilk istihbarat servisi Çeka'nın kurucusu (d. 1877)
• 1927 - I. Ferdinand, Romanya Kralı (d. 1865)
• 1937 - Guglielmo Marconi, İtalyan kâşif ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1874)
• 1942 - Germaine Dulac, Fransız sufrajet (d. 1882)
• 1945 - Paul Valéry, Fransız yazar ve şair (d. 1871)
• 1951 - I. Abdullah, Ürdün Kralı (d. 1882)
• 1951 - Wilhelm, Son Alman İmparatoru II. Wilhelm'in en büyük çocuğu ve varisi, ve Alman İmparatorluğu ve Prusya Krallığı'nın son veliaht prensi (d.1882)
• 1955 - Joaquín Pardavé, Meksikalı sinema oyuncusu, yönetmen ve söz yazarı (d. 1900)
• 1955 - Kalust Sarkis Gülbenkyan, Ermeni asıllı Osmanlı Devleti vatandaşı iş adamı (d. 1869)
• 1959 - Musahipzade Celal, Türk oyun yazarı (d. 1868)
• 1967 - Fikret Muallâ, Türk ressam (d. 1903)
• 1973 - Bruce Lee, Çin asıllı Amerikalı aktör ve dövüş sanatları eğitmeni (d. 1940)
• 1973 - Robert Smithson, Amerikalı sanatçı (d. 1938)
• 1982 - Okot p'Bitek, Ugandalı şair ve toplum bilimci (d. 1931)
• 1992 - Mahmut Türkmenoğlu, Türk siyasetçi (d. 1933)
• 1994 - Paul Delvaux, Belçikalı gerçeküstücü ressam (d. 1897)
• 1995 - Ernest Mandel, Belçikalı marksist teorisyen (d. 1923)
• 1996 - František Plánicka, Çekoslovak eski millî futbolcu (d. 1904)
• 2004 - Kamuran Gürün, Türk diplomat (d. 1924)
• 2005 - Hulki Saner, Türk senarist, yönetmen ve film yapımcısı (d. 1925)
• 2006 - Gérard Oury, Fransız film yönetmeni ve senarist (d. 1919)
• 2009 - Vedat Okyar, Türk futbolcu, spor yazarı ve yorumcu (d. 1945)
• 2012 - Aron Dolgopolski, Sovyet-İsrailli dilbilimci (d. 1930)
• 2013 - Pierre Fabre, Fransız iş adamı ve kozmetikçi (d. 1926)
• 2013 - Helen Thomas, Amerikalı gazeteci ve muhabir (d. 1920)
• 2014 - Klaus Schmidt, Alman arkeolog (d. 1953)
• 2015 - Dieter Moebius, Alman-İsviçreli elektronik müzisyeni (d. 1944)
• 2017 - Chester Bennington, Amerikalı rock şarkıcısı ve Linkin Park solisti (d. 1976)
• 2017 - Marco Aurélio Garcia, Brezilyalı siyasetçi ve akademisyen (d. 1941)
• 2017 - Andrea Jürgens, Alman müzisyeni ve şarkıcısı (d. 1967)
• 2017 - Claude Rich, Fransız oyuncu ve senarist (d. 1929)
• 2017 - Sezer Sezin, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1929)
• 2019 - Sheila Dikshit, Hint siyasetçi (d. 1938)
• 2019 - Ilaria Occhini, İtalyan oyuncu (d. 1934)
• 2020 - Muhammad Aslam, Pakistanlı siyasetçi ve hukukçu (d. 1947)
• 2020 - Michael Jamal Brooks, Amerikalı talk-show sunucusu, YouTube içerik oluşturucusu, yazar, podcast yayıncısı ve siyasi analist (d. 1983)
• 2020 - Viktor Çijikov, Rus çizer (d. 1935)
• 2020 - Ruth Lewis, Roma Katolik rahibe (d. 1946)
• 2020 - Jorge Villavicencio, Guatemalalı cerrah ve politikacı (d. 1958)
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