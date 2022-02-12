Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Şubat Cumartesi Dokunulmazlık oyunu ödülü nedir, kazanan takım ne ödülü alacak?

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün haftanın 1. dokunulmazlığı oynanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 12 Şubat yemek ödülü ne oldu? Sürgün adasına kim gitti? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi takım aldı?

12 ŞUBAT SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Şuanda Kadınlar dokunulmazlıkta Ünlüler 3-0 önde.

Skor 4-0 Ünlüler önde.

Şimdi skor 5-0 oldu. Dokunulmazlık oyununda kadınlarda Ünlüler 5-0 önde.

Skor 5-1 oldu. Kadınlarda Ünlüler takımı önde.

KADINLARDA KAZANAN TAKIM : -

- ERKEKLERDE KAZANAN TAKIM : -

- DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM : -

Henüz kazanan takım belli olmadı. Yarışma halen devam ediyor.

SURVİVOR 12 ŞUBAT 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Kazanan takım çay makinesinden çay içecek, ayrıca sucuklu ve kaşarlı tost kazanacak. Ayrıca kazanan takıma 10 bin TL'lik hediye çeki verilecek.

Haberler.com - Gündem