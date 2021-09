SPOR Fatih Terim : Takımıma güveniyorum

Ata SELÇUK - Kaan ÜLKER/ - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio maçında takımına güvendiğini söyledi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında yarın İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'yu konuk edecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marsilya, Lazio, Lokomotiv Moskova ve Galatasaray dörtlüsünün, Avrupa kültürü olan bir dörtlü olduğunu kaydederek, "Avrupa'da ve oynadığı her yerde köklü kulüpler. Bir Şampiyonlar Ligi kurası çekseniz veya Şampiyonlar Ligi'nde bu takımlar geldi deseniz kimse yadırgamaz. Hepsi de çok güçlü. Bunların ilki Lazio. Meslektaşım Sarri yönetiminde çok da güçlü bir takım kurdular. Şampiyonluğa oynayabilecek kapasitede bir takım kurdular. Marsilya zaten çok iyi başladı, Lokomotiv de her zaman bu arenada bulunan, önemli işler yapabilecek bir takım. İyi bir kadrosu var Lazio'nun. Şu oyuncu şundan daha iyi, bu oyuncu daha önde demek diğer oyunculara büyük haksızlık olur. Lige de iyi başlamışlardı son Milan maçına kadar. Ama karşısında da neredeyse yeni kurulmuş, birçok oyuncusunu iyileştirmiş bir Galatasaray var. Ben oyuncularıma güveniyorum, muhakkak ki hata yapacaklardır. Biz de bu hataları en aza indirerek yolda giderken bir hataya sebebiyet vermemek için çalışacağız. Kolay bir maç olmayacak ama ben yarınki programa baksaydım, Galatasaray - Lazio maçını seyretmek için programıma alırdım, keyifli geçeceği kesin. Takımıma güveniyorum, gençlerimize ve diğer arkadaşlarımıza güveniyorum. Burada da çok iyi bir fikstürle başlamadık. İçeride Lazio, dışarıda iki deplasman üst üste. Oynadığımız son 10 maçı çeşitli sahalarda oynadık. Kendi evimizde ilk kez oynuyoruz. Bunların 8'ini de kaybetmedik. Böyle de bir özlemimiz var, kendi sahamız ve taraftarlarımızla ilgili. Gruptaki her maç zor, sonuna kadar iddiası olan bir Galatasaray olur inşallah. Bunun için uğraşacağız" dedi.

"BİZİM TARAFTARI ÖZLEDİĞİMİZ KADAR, ONLARIN DA BİZİ ÖZLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

"Taraftar, Galatasaray takımının en önemli unsuru ve desteği" diyen Fatih Terim, şunları söyledi: "Onlarla beraber Ali Sami Yen'de yazılan tarihleri düşündüğümüzde, beraberce çok yol kat ettik, çok başarılar kazandık. Futbolun tadının tuzunun taraftar olduğu bir defa daha ortaya çıktı. Bizim onu özlediğimiz kadar onların da bizi özlediğini düşünüyorum. Futbolcuların ve Galatasaray takımının oyun içerisinde taraftarlarla tutturduğu ritim çok önemli. Böyle bir birleşmede ortaya çok güzel tablolar çıktığını hepimiz gördük, şahit olduk. Heyecanlıyız. Galatasaray taraftarının önüne ilk kez çıkacak futbolcularımız da var. Kendi bulundukları ülkelerde veya liglerde böyle bir sevgi ve tezahürat seliyle karşılaştıklarını sanmıyorum. Oyuncuya tesir eden bir yaklaşım var. İnşallah bu özlem veya kavuşma sonunda güzellikle, hepimizin mutlu olacağı bir sonuçla biter."

"YARIN MARCAO'YU OYNATABİLİRİM"

Stoper hattını nasıl kurgulayacağıyla ilgili gelen soruya Terim, "Herhalde sizi bu soruya iten, Marcao'nun oynayabilecek olması. Luyindama, Alparslan ve Nelsson'u da saydığımızda orada güçlü seçeneklerimiz olduğu kesin. Henüz karar vermedim. O bölgede seçeneklerimiz olması iyi. Bize bu sezon ihtiyaç duyduğumuz hallerde dört arkadaşımızın da yardımcı olacağı net, beni sevindiren o. Yarın Marcao'yu da oynatabilirim ama dediğim gibi henüz kadroyu hazır hale getirmedim" ifadelerini kullandı.

"FEGHOULI VE EMRE KILINÇ'I ANTRENMANDA DENEYECEĞİZ"

Lazio maçı öncesi sakatlığı bulunan isimlerden bahseden deneyimli çalıştırıcı, "Çarşamba, perşembe, pazarların sıkıntılı yanları bunlar. Barış'ın da belki eline bir atel veya korumayla bir şey yapıp antrenmana çıkarabilir miyiz diye doktorla böyle bir söyleşide bulunduk. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Antrenmanda Feghouli ve Emre Kılınç'ı tekrar deneyeceğiz. Sadece bu maçta değil, genç takımla oynadığımız hazırlık maçında bir darbe yemiş. Ufak tefek sakatlıkların, karşıma sakatlık olarak çıkmasından hoşlanan birisi değilim. Onlar da bunu biliyor. Deneyeceğiz. Lazio analiz toplantısından geliyoruz. Belki de bugün değil ama takımı yarın dizeceğim sahada gündüz. Fedakarlık yapmak istemeleri hoşuma gidiyor ama insan sağlığını öne koyan biri olarak yüzde 100 olmaz denirse düşünmeyiz. İnşallah oynarlar, deneyeceğiz" açıklamalarında bulundu.

"OYUNCULAR TECRÜBELENDİKÇE DAHA TUTULMAZ BİR GALATASARAY OLACAK"

Kasımpaşa ve Trabzonspor karşılaşmalarında 2-0 öndeyken müsabakayı 2-2 bitirmeleriyle ilgili konuşan Fatih Terim, "Benzer senaryolar aynı skorla bitince keyfimiz kaçıyor. Çok gol kaçırmışız, çok hakim oynamışız ilk 45 dakika. Ama bu yeni kurulan genç takımın zaman zaman arızalarını göreceğiz yolda. İnşallah bizi onaramayacağımız bir yere götürmez. Onlar yapacak, biz düzelteceğiz. Onlar da tecrübelendikçe daha tutulmaz bir Galatasaray olacak inşallah" diye konuştu.

"ONLAR HATA YAPACAK, BİZ AFFEDECEĞİZ"

Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan olaylar sonrasında Kerem Aktürkoğlu'na da bir grup taraftar tarafından tepki gösterilmesine değinen Terim, şöyle konuştu: "Tabii hiçbir oyuncuma, hiçbir arkadaşıma herhangi bir şey olmasını istemem ama özellikle eğer bir takıma gönül vermiş iseniz, sevginizde sınırsız olabilirsiniz. Ama yerginize bir sınır koymak zorundasınız. Alkışlamak için hazır durduğunuz bir grubu ağır bir şekilde eleştirmek bence çok doğru bir hareket değil. Kerem de bizim önemle üzerinde durduğumuz bir evladımız. Hoş olmayan bir hadise yaşandı. Galatasaray başkanından yönetimine, hocasından taraftarına, basın da dahil Kerem'e sahip çıkmıştır, hiç tereddütsüz. Diğer tarafa da verilecek cezalardan en ağırını vermişizdir. Öpüşerek barıştılar. Bu kolay atlatılabilecek bir travma değildir ama Kerem tam bir beyefendi gibi, profesyonelce oyununu oynuyor. Tabii ki hataları olacak. Belki bazı davranışları hoş gelmeyebilir ama Kerem iyi bir çocuk, iyi bir genç. Sadece Kerem değil, bence hiçbir oyuncumuz bunu hak etmiyor. Marcao'nun ceza almasını Kerem'e yormak çok doğru olmaz, yediğimiz gollerde onu suçlamak hiç doğru olmaz. Marcao varken de yedik. Hepimiz için, tüm oyuncular için hatta bizler için, taraftarımızın, Galatasaraylı olanların yapacağı tedaviyi hiç kimse yapamaz. Söyleyecekleri iki güzel kelime, bizim de işimizi çok kolaylaştırır. Açıkçası etkileniyorlar. Onun için rica ederim, bu gençleri hep beraber kazanalım. Taraftarımıza ihtiyacımız var. Kötü söz hiçbir şey kazandırmaz, muhakkak bir sınırı olmalı. Onlar hata yapacak, biz affedeceğiz. Böyle böyle doğruyu bulacaklar. Yarına daha doğru insanlar olarak adım atacaklar. Böyle yergiler olmasa daha iyi olur."

"ÇOK DAHA İYİ VE YENİLMEZ BİR TAKIM OLACAĞIZ"

Trabzonspor maçında golü 42'nci dakikada yediklerini hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Gole kadar da herhangi bir sıkıntı olmamış. Tabii ki 2-0 öne geçtikten sonra Galatasaray'ın topla olan samimiyeti daha da artmalı, top bizde kalmalı. Özellikle oyun içinde galipseniz topun sizde kalması daha önemlidir. Buna yavaş yavaş alışacaklar. Bu kadar basit goller yemeyi bir tarafa bırakacağız yakında, büyük ihtimalle. Biz en azından devreye böyle girebilme becerisini de yavaş yavaş öğreneceğiz. Senaryo aynı, skorlar da aynı olunca insan keyifsiz oluyor. Burada önemli olan yaşayarak öğrenmek, bazen böyle kötü tecrübeler edinirsiniz. Onlar da çok üzgündü, uçakta özellikle. Sanki mağlup olmuşlar gibi. Biz onlara 3 puan dışındaki bir neticenin bizi mutlu etmediğini söylüyoruz. Burası Galatasaray. Ama tabii eğer kazanmak istiyorsanız, oyunun bazı bölümlerinde kalenizi iyi korumalısınız veya daha fazla atmalısınız. Bunu yakın bir zamanda yapacaklar. Dünyada hiçbir takım durmadan pres yapamaz, baskı yapamaz. Bu normalde fizik kurallarına aykırı. Bunun bölümlerini iyi ayarladığımız gün, hem beyinlerinde hem vücutlarında refleks haline gelecek, oyun içerisinde aktif dinlenmeyi pasla, topla yaptığımız gün, çok daha iyi ve yenilmez bir takım olacağız. Onu yapabilecek kapasitede futbolcularımız. Çok uzun bir zaman olarak görmüyorum bunu. Bir süre de muhakkak lazım ama bir süre de vermek istemiyorum" dedi.

"LAZIO MAÇI ÇOK ÖNEMLİ BİR DURAK"

Özgüvenin çok önemli olduğunu kaydeden Terim, şu ifadeleri kullandı: "Lazio maçı; Kasımpaşa, Trabzonspor, Hatayspor, eleme maçlarından sonra çok önemli bir durak. Umarım bunları ileri taşıyabilecek bir oyun ve skor alırız. Zaten kazanırsınız ama nasıl kazandığınız çok önemlidir. Ümit ederim biz bunu oyuncularımızın bir sonraki hamlede, kendilerine aşırı güven sağlayan bir oyun olarak döner diye düşünüyorum. Yarının en kritik tarafı bu."

"GÜZEL BİR GECE OLACAK"

İtalya ile ilgili hislerinden bahseden Fatih Terim, "İtalya ile ilgili düşüncelerimi zaman zaman İtalyan basını sorduğunda da, sizler sorduğunuzda da paylaşıyorum. İtalya bizim ailecek çok mutlu olduğumuz bir yer oldu. Tabii kazanımlar, şampiyonluklar geliyor geçiyor ama herhalde kalıcı olan iz oluyor. İz bıraktığımı düşünüyorum. Seviyorum İtalya'yı. Hafta içinde, gün içinde, ay içinde, devamlı konuştuğum dostlarım var, veya misafir ettiğim. Çok mutluyum, hakikaten çok ciddi dostlarım oldu. İnsan biriktirme, birikimlerin en güzeli. İtalyan takımıyla oynamak kolay değil. Özellikle son yıllarda İtalya futbolunda oynamaya yönelik, sonuca yönelik, güzel futbola yönelik atılımların da İtalyan takımlarını başka bir noktaya getirdiğini görüyoruz. Avrupa Şampiyonası'ndan da belli. Lazio da çok önemli kulüplerden birisi. Bu sene her senekinden daha güçlü bir takım yaptılar. Meslektaşım da bu kadronun başında, çok iyi işler yapan bir insan. Bence güzel bir gece olacak, dostlarla oynanan bir gece. Sahada tabii ki herkes mücadelesini verecek, sonunda hepimiz öpüşerek ayrılacağız" diye konuştu.

"BEN BABEL'DEN MEMNUNUM"

Son dönemde performansı tartışılan isimlerden Ryan Babel ile ilgili gelen soruya Terim, "Babel esasında çok iyi bir oyuncu, bunun için aldık. Sakatlık geçirdi, pandemide bazı şeyler oldu. Belki son grafiğindeki bir zik-zak, başka türlü bakılmasını sağladı. Babel önemli bir oyuncu, iyi de bir profesyonel, iyi de bir ağabey. Muhakkak ki Trabzonspor maçına koyduğumuz zamanda da 2-3 pozisyona girebilirdi, benim de beklentim oydu. 1-2 tane veremediler, kendisinin de yanlış tercihleri oldu. Ben Babel'den memnunum. Olağanüstü işler beklediğim bir oyuncu, bu yeteneği var. Son zamanlarda bunu verdi mi, hayır. Ama ihtiyaç duyduğumuz zaman tecrübesiyle, yeteneğiyle bize bunu verebilecek bir oyuncu" yanıtını verdi.

"BARELLA'YI ÇOK BEĞENİYORUM"

Bir İtalyan gazetesine verdiği röportajda Barella'yı çok beğendiğinden bahsettiğinin hatırlatılması üzerine Fatih Terim, "Hiç tanımam da, alma ihtimalimiz de yok. Çok beğeniyorum. Orta saha oyuncusu olarak, yetenekleri olarak beğeniyorum. Ben bir Messi hayranıyım. Yıllardır bana sorarlar, hep söylerim. Sahanın içinde yapamayacağı bir iş yok. İtalya'da da birçok oyuncu söyleyebilirim ama ben Barella'yı söyledim. Oyunun birkaç tarafını oynayabilecek, çok koşan ve mücadele eden, iyi bir orta saha örneği olarak söylerim. İtalya Milli Takımı'nı analiz ederken, kimler öne çıkıyor sorusu geldiğinde, ben de Barella dedim. Özel bir sebebi yok" dedi.

"HER OYUNCUYA, HER DAKİKA İHTİYACIMIZ OLACAK"

"Teknik, taktik, sistem, bunlar ne kadar önemliyse, atletik performans da son yıllarda o kadar önemli" diyen Fatih Terim, "Trabzonspor maçında 117 kilometre koşmuşuz. Öyleyse bu Şampiyonlar Ligi averajında demektir. Bireysel olarak, bazı oyuncuların, bir başka oyuncuya yetişme ihtimali yoktur. Ne yaparsa yapsın, o aradaki fark çok zor kapanır. Berkan da bizim orta saha oyuncularımız içerisinde, 12 ve üstünü koşan bir oyuncu. 11 küsürden aşağı hiç görmedim. Beni sevindiren taraf, kendilerine toplantıda 10'dan aşağı kimseyi görmeyeceğim demiştim, aşağı yukarı kimse yok. Bir kişi var, ona da 12 metre var. Herkes üstüne çıkmış. Stoperlerimizde 10'un altında isimler vardı, bunu istemediğimizi söylemiştik. Sadece benim takımımdaki oyuncularla Berkan'ın farklı değil, karşıdakilerle de farklı var. Sevindirici olan o. Çünkü hiçbir bünye, bir başkası kadar değildir. Normal tempolarda çok fazla mesafe kat eder ama bir diğeri de yüksek şiddetli koşularda ondan çok daha öndedir. Biz o istatistikleri incelerken, tamamını inceleriz. Bu kadar koşmanın, bir de doğru oyunla olması genel olarak takımın zaman nasıl bir takım olduğunu tespit edebilirsiniz. Diğerlerini de yükseğe çekmeye çalışacağız. Kayseri, Marsilya, Rize deplasmanlarına çıkacağız üst üste. Her oyuncuya, her dakika ihtiyacımız olacak. Allah'a şükür, sezon başından beri bir tane yumuşak doku sakatlığımız var. İnşallah başka da bir sakatlık görmeyiz" ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.