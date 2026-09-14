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Adıyaman'da fıstık bahçesine giren 12 yaşındaki çocuğu tüfekle vuran bahçe sahibi gözaltına alındı

Adıyaman'da fıstık bahçesine giren 12 yaşındaki çocuğu tüfekle vuran bahçe sahibi gözaltına alındı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde arkadaşıyla birlikte iddiaya göre fıstık bahçesine giren 12 yaşındaki M.S.Ö., bahçe sahibi H.G.'nin tüfeğinden çıkan saçmalarla sırtından ağır yaralandı. Olayın ardından yaralı çocuğu kendi aracına bindiren 67 yaşındaki bahçe sahibi, Besni Devlet Hastanesi'ne götürdü. Durumu ağır olan çocuk Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, H.G. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde girdiği fıstık bahçesinin sahibi tarafından tüfekle vurulan 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Kesmetepe köyünde M.S.Ö. (12) ile arkadaşı, iddiaya göre bir fıstık bahçesine girdi. Bu sırada bahçe sahibi H.G. (67), çocuklarla bahçede karşılaştı. H.G.'nin tüfekle ateş açması sonucu M.S.Ö. sırtından yaralandı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaralı çocuğu bahçe sahibi kendi aracıyla Besni Devlet Hast anesi'ne götürdü. Durumu ağır olan M.S.Ö., yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri, hastanede H.G.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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