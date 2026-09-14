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Ne yaptın Greenwood! Çektiği şut bakın nereye gitti

Ne yaptın Greenwood! Çektiği şut bakın nereye gitti
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Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı mücadelenin 35. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında İngiliz oyuncu Mason Greenwood'un çektiği şut taca gitti.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de, mücadelenin ilk yarısında yaşanan ilginç bir an maça damga vurdu.

GREENWOOD'UN ŞUTU TACA GİTTİ

Müsabakanın 35. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası dışında topla buluşan İngiliz yıldız Mason Greenwood, kaleyi karşıdan gören bir noktadan şansını denedi. Ancak tecrübeli hücum oyuncusunun vuruşunda top, farklı bir şekilde yan ağlara bile yaklaşamayarak doğrudan taca çıktı.

Görüntü: beIN Sports

TARAFTARLAR DA ŞAŞKINA DÖNDÜ

İngiliz futbolcunun bu kötü şutu tribünlerde kısa süreli bir şaşkınlık yaratırken, sarı-lacivertliler yakaladığı önemli bir hücum fırsatından da sonuç alamamış oldu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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